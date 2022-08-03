«Торпедо» — «Трактор». Игорь Ларионов провалит дебют

Первый матч на клубном уровне обещает быть болезненным для наставника. У нижегородцев слишком много новичков.

4 августа состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Трактор». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех нижегородцев оценён экспертами в 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «Трактор» 4 августа 2022 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч «Торпедо» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Заключить пари на «обе забьют» во втором периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75. На то, что будут послематчевые буллиты, можно поставить за 8.30.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Торпедо» Нижний Новогород — «Трактор» Челябинск (04.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на товарищеский матч между «Торпедо» из Нижнего Новгорода и челябинским «Трактором». Встреча пройдёт на льду арены «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 12:00 мск.

В марте текущего года появилась информация о том, что Дэвид Немировски и весь его тренерский штаб покинули «Торпедо» по инициативе клуба. Это удивляет, ведь под руководством 46-летнего специалиста нижегородцы демонстрировали весьма симпатичный хоккей, даже три раза за четыре года выходили в плей-офф Кубка Гагарина.

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Не удалось выйти в плей-офф именно по итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки. Клуб из Нижнего Новгорода набрал за 47 встреч 49 баллов и занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от минского «Динамо», занявшего восьмое место, составило шесть очков. Разумеется, разрыв не критичный, можно было отыграть.



Новым главным тренером «Торпедо» стал легенда хоккея СССР — Игорь Ларионов. Успехи Ларионова как игрока очень впечатляют. Дважды он выигрывал Олимпийские игры и четырежды чемпионат мира. Кроме того, три раза становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Иначе говоря, игрового опыта должно хватать.

А вот в роли наставника Ларионов успел поработать пока только с первой и молодёжной сборными России. Солидных успехов за этот период национальные команды не достигли. «Торпедо» — первый опыт 61-летнего специалиста на клубном уровне. Как сложится дебют? Пока сказать трудно.

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В межсезонье коллектив из Нижнего Новгорода видоизменился. Примкнули нападающий Алексей Сергеев, Игорь Ларионов-младший, японский форвард Ю Сато, молодой защитник Глеб Иванов, Николай Коваленко, Дмитрий Сидляров, бывший голкипер московского «Динамо» Иван Кульбаков и другие. Потерь тоже хватает. Одна из самых болезненных — уход результативного форварда Ивана Чеховича в ярославский «Локомотив».



У «Трактора» изменений на порядок меньше. Главным тренером клуба по-прежнему является опытный Анвар Гатиятулин. Под его руководством челябинцы по итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки заняли второе место в сводной таблице КХЛ. За 49 матчей набрали 71 очко. Тогда на протяжении всего сезона конкурировали с «Магниткой».

Также добрались до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили как раз магнитогорскому «Металлургу». На предыдущих стадиях обыграли крепкий «Салават Юлаев» и «Нефтехимик». Местами коллектив смотрится невзрачно, чувствовалось отсутствие идей. Но в целом сезон смело можно назвать удавшимся для клуба из Челябинска.

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Грядущий розыгрыш КХЛ обещает быть более сложным. В его преддверии «трактористы» лишились нескольких важных легионеров — лучшего защитника-бомбардира в истории клуба Ника Бэйлена, Лоуренса Пилута и финского тренера вратарей Симо Вехвилайнена. Должность последнего занял лучший голкипер сезона-2008/2009 Георгий Гелашвили.



А вот другим потерям Гатиятулину ещё предстоит найти равноценные замены. Впрочем, кандидаты наверняка уже имеются. У «Трактора» много опытных и очень сильных хоккеистов, способных на индивидуальном мастерстве сделать разницу. Потому, думается, в предстоящем матче клуб из Челябинска одержит верх в основное время.



Гатиятулин имеет более пяти лет стажа в «Тракторе» в разные временные отрезки. Тренер прекрасно знаком с подопечными и наверняка знает, кого и как из них лучше подготовить к грядущему сезону. Да и новобранцев ему прибыло в подспорье немного — недавно вернулся защитник Александр Шепелев. Также клуб заключил просмотровые контракты с Ильёй Проскуряковым и Михаилом Кутряроским. Усиления точечные.

У «Торпедо» же масса новобранцев и новый тренерский штаб в придачу. Возможно, это принесёт пользу в будущем, но предсезонка наверняка обернётся для нижегородцев рядом поражений. Несыгранному составу наверняка будет трудно взаимодействовать на льду. Полагаем, сыграет П2 в основное время за коэффициент 2.30.

«Торпедо» — «Трактор»: прогноз и ставка на товарищеский матч 4 августа 2022 года

«Торпедо» очень сильно изменилось за межсезонье. Новому коллективу наверняка потребуется немало времени на адаптацию и освоение командных механизмов игры. У «Трактора» же давно сыгранный состав и имеющий богатый опыт работы в клубе тренер. Успехи челябинцев в прошлом сезоне говорят сами за себя. Думается, они одержат победу в основное время.



Ставка: победа «Трактора» по итогам 60 минут за коэффициент 2.30.

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