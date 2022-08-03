«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Да Коста и Заварухин отметят первую победу

4 августа состоится товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Салавата Юлаева» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 4 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Салават Юлаев» Уфа — «Автомобилист» Екатеринбург (04.08.2022)

На 4 августа в российском хоккее запланированы сразу три товарищеские встречи. Отдельное внимание уделим матчу между уфимским «Салаватом Юлаевым» Виктора Козлова и екатеринбургским «Автомобилистом» Николая Заварухина. Игра пройдёт на на льду «Уфа-Арены», первое вбрасывание состоится в 15:00 мск. Новый сезон чемпионата КХЛ не за горами.

Уфимцы уже успели провести одну встречу с нижнекамским «Нефтехимиком» на своей арене, но уступили (3:4). При этом стоит отметить, что у команды больше нет той великой тройки нападения, да и вообще все легионеры (в том числе и тренер Томи Лямся) покинули «Салават». Виктору Козлову пришлось непросто, первый матч получился смазанный.

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Уфимцы уже в середине второго периода проигрывали 0:3, но сумели отыграть шайбу. Однако гости из Нижнекамска забросили ещё один раз в большинстве. «Салават» попытку догнать соперника не бросил, дважды огорчил оппонента. На большее, правда, не хватило. Хотя стоит отметить рвение команды и то, что хоккеисты не выключились из игры.



«Автомобилист» пока никакие матчи не проводил. В минувшем сезоне команда впервые не попала в топ-8 Восточной конференции, заняв обидное девятое место из-за отмены ряда матчей на фоне коронавируса. Как следствие, попадания в плей-офф не состоялось. Так что последний матч екатеринбуржцев прошёл 13 января с «Северсталью» (5:2).

По всем известным причинам команду успели покинуть Юха Метсола, Миро Аалтонен и Юрки Йокипакка из Финляндии. При этом удалось сохранить голкипера Юхана Маттссона и продлить контракт Максима Галкина до 2024 года. Также в клубе остаются Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Также подписали американского защитника Ника Эберта на два года. Всё это, вероятно, поможет в игровом плане, но на бумаге состав — космос.

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Тем более что уфимцы потеряли своё главное оружие — лучшую тройку нападения КХЛ, состоящую из легионеров. Бывшие лидеры — Маннинен Сакари, Юха Метсола, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Филип Ларсен — не смогут более помочь партнёрам. В минувшем сезоне их уход сказался, особенно в четвертьфинальной стадии с челябинским «Трактором», которая завершилась со счётом 2-4 в серии.



А недавние подписания Александра Хмелевски и канадского защитника Райана Мёрфи, как видно, особых успехов не принесли в первой встрече после летнего перерыва. Хотя и выводы делать пока рано. С другой стороны, на фоне отсутствия легионеров у уфимцев «Автомобилист» смотрится куда более грозной силой.



Конечно, «Салават Юлаев» уже провёл одну встречу, проверил свои силы и понемногу начал вкатываться в ритм. А потому в такой встрече очень трудно выделить фаворита. Однако, на наш взгляд, стоит проверить то, что «Автомобилист» не проиграет в первом матче после длительного перерыва.

При этом история очных битв насчитывает 48 встреч. Из них 27 раз победу одерживал «Салават» и 21 раз — «Автомобилист». Как видно, ощутимого перевеса уфимцы не имеют. Любопытно и то, что из 10 последних встреч соперники лишь в трёх забросили менее четырёх шайб. Отсюда и ставка на товарищескую игру — Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 4 августа 2022 года

Уфимцы потеряли всех легионеров, а новички пока себя не проявили. В нападении есть проблемы, да и защита с «Нефтехимиком» явно не была на высоте. Есть над чем работать. «Автомобилист» потерял легионеров из Финляндии, но остальная часть осталась в команде. Костяк почти не потерпел изменений, плюс есть весьма неплохие подписания. Шансы не проиграть в первой встрече имеются. Кроме того, ждём голы от команд — история личных встреч благоволит.



Ставка: «Автомобилист» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

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