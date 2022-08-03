«Олимпиакос» – «Слован». Станислав Черчесов позади, а словаки продолжат страдать

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех словаков оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован» 4 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Олимпиакос» – «Слован» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80. Тотал меньше 2.5 мяча – за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован» (04.08.22)

На футбольных полях континента уже полтора месяца ведётся активная борьба в квалификации еврокубковых турниров. Теперь пришло время и Лиги Европы, где в ближайший четверг пройдут семь первых матчей. Один из самых интересных состоится в Пирее на стадионе «Караискакис». Местный «Олимпиакос» примет «Слован» из Братиславы. Старт – в 22:00 мск.

«Олимпиакос» является фаворитом предстоящей встречи, но заряженность хозяев на эту игру многие, возможно, недооценивают. Чемпион Греции совсем недавно громко вылетел из Лиги чемпионов – получил четыре безответных мяча в свои ворота в домашнем матче с «Маккаби» из Хайфы. Это самое крупное домашнее поражение в турнире в новейшей истории клуба. Очень обидно.

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Хотя проблема даже не в самом счёте, а в качестве игры. На быстрый гол соперника «Олимпиакос» смог ответить лишь четырьмя жёлтыми карточками, а затем пропустил ещё трижды за 25 минут. Всего раз попал в створ ворот и выглядел абсолютно разобрано. Спустя четыре дня после провала у команды уже был новый тренер – Педру Мартинш покинул клуб после четырёх лет правления. Заменил его бывший ассистент Марсело Бьелсы Карлос Корберан, ранее тренировавший английский «Хаддерсфилд».

Уже в самом дебюте от нового тренера ждут необходимого эффекта. Для начала необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками в игре с более простым соперником. И для этого у греков есть все ресурсы. Поражение от «Маккаби» стало лишь четвёртым для них на своём поле в Лиге чемпионов за три года – в 14 последних матчах «Олимпиакос» выиграл семь раз.

Летом клуб неплохо поработал на трансферном рынке, не потеряв основных лидеров. Удалось избавиться от конфликтного защитника Рубена Семеду, укреплён правый фланг обороны, где теперь бывший игрок мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько. Сильнее стала и атака – пришёл из «Уотфорда» датский вингер Филип Синкернагель, который уже забил за клуб, и форвард Абубакар Камара. А в центре поля теперь будет действовать хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бëм.

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«Слован», конечно, тоже достаточно неплохо подготовился к еврокубковому сезону. В первую очередь клуб из Братиславы добавил в свою команду опыта и атакующего задора. В центре поля теперь есть ветеран словацкого футбола 35-летний Юрай Куцка, а проблему с реализацией в атаке должны решить грузинский талант Георгий Чакветадзе и венесуэльский форвард Эрик Рамирес, арендованный у киевского «Динамо».

Тем не менее усиление состава пока не сильно помогает «Словану» достигать высоких целей. Словаки начинали свой путь в Лиге чемпионов, уже в третий раз за четыре последних сезона, но показали себя слабо. Сперва команда не смогла дома в большинстве переиграть «Динамо» Батуми (0:0), хотя вырвала победу на последних секундах дополнительного времени гостевого матча (2:1).

Затем жребий свёл «Слован» с «Ференцварошем» Станислава Черчесова, перед матчем с которым главный тренер небесно-голубых Владимир Вайсс открыто отмечал, что его команда пока не совсем готова к главному клубному турниру Европы. И в итоге специалист оказался прав. Несмотря на сенсацию в первом матче в Будапеште (2:1), дома «Слован» был разгромлен венграми практически без шансов (1:4).

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Сейчас преподнести сенсацию словацкому клубу будет ещё сложнее, ведь перед матчем у него вновь маячат проблемы с атакой. Основной форвард команды Иван Шапонич уже перебрал жёлтых карточек, а новичок Рамирес пропустил два последних матча в еврокубках и чемпионате Словакии. Впрочем, никто из них на старте сезона пока так и не отметился результативными действиями. С другой стороны, это не мешает команде стабильно забивать на выезде в еврокубках – пять матчей подряд она не уходит без гола.

Именно гол в гостях в данный момент видится основной целью подопечных Вайсса, и они, на наш взгляд, способны её достичь. Оборона «Олимпиакоса» пока далека от идеала надёжности. Новый тренер едва ли сможет решить эту проблему уже к первому официальному матчу. Однако на общей ситуации это не скажется – греки по-прежнему очевидные фавориты, обладающие не только более высоким классом, но и особой мотивацией.

Хозяевам необходима не просто победа, а уверенная победа по счёту, дабы минимизировать риски перед ответной игрой. Да и в противном случае собственные фанаты могут не понять такого расклада. Потому в качестве ставки хорошо смотрится вариант «победа «Олимпиакоса» + тотал больше 2.5 гола» за коэффициент 2.18. Что-то вроде 3:1 или 3:0 тут легко может быть.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован» 4 августа 2022 года

Неделю назад «Олимпиакос» с треском провалился в Лиге чемпионов – вылетел от «Маккаби», пропустив четыре безответных мяча на домашнем стадионе. Этот провал спровоцировал перемены в тренерском штабе. Новый рулевой мгновенно попадает под давление, ведь теперь именно от него будут ждать качественной реакции. Соперник для этой задачи подходящий, но далеко не самый удобный. Тем не менее очередного провала дома «Олимпиакос» себе не позволит. Ему нужна уверенная победа, и для этого, на наш взгляд, есть все ресурсы.

Ставка: победа «Олимпиакоса» и тотал больше 2.5 гола за 2.18.

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