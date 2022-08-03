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«Кристал Пэлас» — «Арсенал» прогноз и ставка на матч АПЛ 5 августа 2022 года, прямой эфир, где смотреть онлайн бесплатно

«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Зинченко и Артета начинают путешествие в топ-4 АПЛ
Сергей Скрипниченко
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ
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«Кристал Пэлас» очень неудобный соперник, но «канониры» провели сумасшедшую предсезонку.

5 августа состоится матч 1-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 4.48. На ничью дают коэффициент 3.84.

Прогноз с коэффициентом 2.80 на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года

Букмекеры не могут определиться, получится матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» результативным или нет: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (05.08.2022)

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
05 августа 2022, пятница. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон

Матчем двух лондонских команд начнётся новый сезон АПЛ, дождались! Стабильный середнячок «Кристал Пэлас» примет лондонский «Арсенал», который уже шесть сезонов подряд видит во снах место в топ-4 и путёвку в Лигу чемпионов, но в реальности никак не может её завоевать. В прошлом сезоне подопечным Микеля Артеты не хватило совсем чуть-чуть, и теперь они надеются исправить это.

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На соседей из «Пэлас» «канониры» тоже имеют зуб, появившийся в прошлом сезоне. Патрик Виейра, легенда «Арсенала», встал у руля «Кристал Пэлас» год назад, сменив Роя Ходжсона. Изначально многие не верили в тренерский гений француза, но он посрамил скептиков. «Кристал Пэлас» не просто уверенно финишировал в середине таблицы, избежав борьбы за выживание, параллельно «орлы» прибили «Арсенал» на своём поле со счётом 3:0.

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Впрочем, у «Кристал Пэлас» вряд ли есть особые амбиции на будущий сезон. В команде наверняка понимают, что нет ресурсов бороться за места в еврокубках. Получается, главная задача – просто не вылететь. «Орлы» уже не раз её успешно решали, и нельзя сказать, что в новом сезоне им будет проще или, наоборот, сложнее.

Если «Пэлас» продолжит играть на старом уровне, избежит серьёзных и затяжных спадов, то у них всё получится. Если же нет и конкуренты не будут так проваливаться, как «Норвич» и «Уотфорд» в прошлом сезоне, то у Патрика Виейра может найтись немало поводов, чтобы вспомнить родной язык и фразу «се ля ви» в конце сезона.

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Микель Артета продолжает свои попытки взять штурмом вершину, которая не покорилась ему в трёх предыдущих сезонах. Тут надо отдать должное руководству «канониров», они верят в испанца и его видение развития команды. В других клубах тренера, который трижды не выполнил задачу на сезон, уже давно бы выгнали, но «Арсенал» терпит. Такой подход рано или поздно принесёт свои плоды, если тренер не совсем слаб, а Артета на такого не похож.

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Руководство не просто продолжает верить в Артету, оно выделяет испанцу немалые деньги на новичков. Уже который год «канониры» тратят не стесняясь. До закрытия трансферного окна ещё далеко, а «Арсенал» уже выложил за новичков более € 130 млн. Впрочем, список уже образовался довольно внушительный.

Тут и перспективный Фабио Виейра в полузащиту прикуплен, и уже опытный Александр Зинченко, способный как закрыть левый фланг обороны, так и сыграть в полузащите. Кроме того, не стоит забывать и про Габриэла Жезуса, который во время предсезонки выглядел хорошо в атаке. Эти штрихи могут заставить картину Артеты сверкать куда ярче, чем раньше.

При этом в «Арсенале» продолжают делать ставку на молодёжь, но сейчас это уже не просто перспективные игроки, а молодёжь с опытом. Многие из них успели заявить о себе, но пока и близко не сказали последнего слова. Они готовы давать результат здесь и сейчас. Тот же Жезус во время предсезонной подготовки забил всего на один гол меньше, чем за весь прошлый сезон в «Манчестер Сити».

С восхищением пока повременим. Команда Микеля Артеты продолжает строиться, и на старте сезона у неё очень даже возможны сбои. Предугадать, где они произойдут, не так-то просто, особенно пока мы ещё не видели команду в официальных матчах. Выезд к «Кристал Пэлас» точно не сулит «канонирам» лёгкой прогулки, восемь матчей подряд «Арсенал» не уходил с «Сёлхерст Парк» без пропущенного мяча.

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Прервать такую серию будет тяжело, отсюда возьмём комбинированную ставку «Арсенал» не проиграет и обе забьют» за коэффициент 2.26. Пока «канониры» с новичками и под руководством Микеля Артеты, в которого верит руководство, выглядят мощно. Да и мотивация должна быть. Едва ли у «Кристал Пэлас» хватит ресурсов забрать все три очка.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года

Атака «канониров» во главе с Габриэлом Жезусом выглядит пока очень мощно. По тому, что мы видели летом, остановить клуб сейчас — задача со звёздочкой. Оборона не так впечатляет, но тут и эксперименты пока продолжаются. «Кристал Пэлас» соперник опасный, тоже мощно провёл товарищеские матчи. С таким подбором форвардов уходить с поля без гола как-то несолидно. Другое дело, что у «канониров» есть чем ответить. Даже для победы этого должно хватить, но лучше всё же подстраховаться.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.26.

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