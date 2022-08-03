«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Зинченко и Артета начинают путешествие в топ-4 АПЛ

5 августа состоится матч 1-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 4.48. На ничью дают коэффициент 3.84.

Прогноз с коэффициентом 2.80 на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года

Букмекеры не могут определиться, получится матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» результативным или нет: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (05.08.2022)

Матчем двух лондонских команд начнётся новый сезон АПЛ, дождались! Стабильный середнячок «Кристал Пэлас» примет лондонский «Арсенал», который уже шесть сезонов подряд видит во снах место в топ-4 и путёвку в Лигу чемпионов, но в реальности никак не может её завоевать. В прошлом сезоне подопечным Микеля Артеты не хватило совсем чуть-чуть, и теперь они надеются исправить это.

На соседей из «Пэлас» «канониры» тоже имеют зуб, появившийся в прошлом сезоне. Патрик Виейра, легенда «Арсенала», встал у руля «Кристал Пэлас» год назад, сменив Роя Ходжсона. Изначально многие не верили в тренерский гений француза, но он посрамил скептиков. «Кристал Пэлас» не просто уверенно финишировал в середине таблицы, избежав борьбы за выживание, параллельно «орлы» прибили «Арсенал» на своём поле со счётом 3:0.

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Впрочем, у «Кристал Пэлас» вряд ли есть особые амбиции на будущий сезон. В команде наверняка понимают, что нет ресурсов бороться за места в еврокубках. Получается, главная задача – просто не вылететь. «Орлы» уже не раз её успешно решали, и нельзя сказать, что в новом сезоне им будет проще или, наоборот, сложнее.

Если «Пэлас» продолжит играть на старом уровне, избежит серьёзных и затяжных спадов, то у них всё получится. Если же нет и конкуренты не будут так проваливаться, как «Норвич» и «Уотфорд» в прошлом сезоне, то у Патрика Виейра может найтись немало поводов, чтобы вспомнить родной язык и фразу «се ля ви» в конце сезона.

Микель Артета продолжает свои попытки взять штурмом вершину, которая не покорилась ему в трёх предыдущих сезонах. Тут надо отдать должное руководству «канониров», они верят в испанца и его видение развития команды. В других клубах тренера, который трижды не выполнил задачу на сезон, уже давно бы выгнали, но «Арсенал» терпит. Такой подход рано или поздно принесёт свои плоды, если тренер не совсем слаб, а Артета на такого не похож.

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Руководство не просто продолжает верить в Артету, оно выделяет испанцу немалые деньги на новичков. Уже который год «канониры» тратят не стесняясь. До закрытия трансферного окна ещё далеко, а «Арсенал» уже выложил за новичков более € 130 млн. Впрочем, список уже образовался довольно внушительный.

Тут и перспективный Фабио Виейра в полузащиту прикуплен, и уже опытный Александр Зинченко, способный как закрыть левый фланг обороны, так и сыграть в полузащите. Кроме того, не стоит забывать и про Габриэла Жезуса, который во время предсезонки выглядел хорошо в атаке. Эти штрихи могут заставить картину Артеты сверкать куда ярче, чем раньше.

При этом в «Арсенале» продолжают делать ставку на молодёжь, но сейчас это уже не просто перспективные игроки, а молодёжь с опытом. Многие из них успели заявить о себе, но пока и близко не сказали последнего слова. Они готовы давать результат здесь и сейчас. Тот же Жезус во время предсезонной подготовки забил всего на один гол меньше, чем за весь прошлый сезон в «Манчестер Сити».

С восхищением пока повременим. Команда Микеля Артеты продолжает строиться, и на старте сезона у неё очень даже возможны сбои. Предугадать, где они произойдут, не так-то просто, особенно пока мы ещё не видели команду в официальных матчах. Выезд к «Кристал Пэлас» точно не сулит «канонирам» лёгкой прогулки, восемь матчей подряд «Арсенал» не уходил с «Сёлхерст Парк» без пропущенного мяча.

Прервать такую серию будет тяжело, отсюда возьмём комбинированную ставку «Арсенал» не проиграет и обе забьют» за коэффициент 2.26. Пока «канониры» с новичками и под руководством Микеля Артеты, в которого верит руководство, выглядят мощно. Да и мотивация должна быть. Едва ли у «Кристал Пэлас» хватит ресурсов забрать все три очка.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года

Атака «канониров» во главе с Габриэлом Жезусом выглядит пока очень мощно. По тому, что мы видели летом, остановить клуб сейчас — задача со звёздочкой. Оборона не так впечатляет, но тут и эксперименты пока продолжаются. «Кристал Пэлас» соперник опасный, тоже мощно провёл товарищеские матчи. С таким подбором форвардов уходить с поля без гола как-то несолидно. Другое дело, что у «канониров» есть чем ответить. Даже для победы этого должно хватить, но лучше всё же подстраховаться.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.26.

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