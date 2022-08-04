«Айнтрахт» — «Бавария». Победитель Лиги Европы оставит силы на Суперкубок УЕФА

5 августа состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Айнтрахта» оценивается в 6.70. На ничью дают коэффициент 5.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария» 5 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Айнтрахт» Франкфурт – «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария» (05.08.2022)

Календарь на старте сезона сыграл с «Айнтрахтом» злую шутку. Команда начинает с трёх официальных матчей за 10 дней, причём игра первого тура с «Баварией» далеко не самая важная. Через пять дней «орлов» ждёт матч за Суперкубок УЕФА с мадридским «Реалом». Наверняка Оливер Гласнер постарается основные силы приберечь к нему.

«Айнтрахт» начал с уверенной победы над «Магдебургом» в Кубке Германии. Состав, приближённый к боевому, отправил в ворота соперника четыре безответных гола. Исход противостояния был практически решён уже в первом тайме, но Гласнер всё равно заставил отбегать полный матч Костича, Камаду и Соу. Может, он действительно считает, что лидеры готовы к таким нагрузкам уже на старте сезона.

Летом действующий победитель Лиги Европы вёл себя на трансферном рынке немного пассивно. Не делал громких приобретений, сосредоточившись на сохранении лидеров. Пока получается отлично, хотя «Ювентус» не оставляет попыток заполучить Костича. Кроме того, «Айнтрахт» вернул в Бундеслигу Марио Гётце, подхватил не закрепившегося в «Байере» Лукаса Аларио, забрал бесплатно лучшего бомбардира «Нанта» Коло Муани и некогда перспективного защитника Жерома Онгене.

На фоне перестройки баварцев «Айнтрахт» вообще выглядит как бедный родственник. «Бавария» попрощалась с лучшим бомбардиром, который отдал команде восемь сезонов. За € 50 млн Роберт Левандовски ушёл в «Барселону». Кроме того, гости избавились от Марка Рока, Корентина Толиссо, Никласа Зюле, Омара Ричардса, Криса Ричардса и Малика Тилльмана. Вырученные за всю эту братию почти € 40 млн тут же пошли на усиление команды.

Две главные покупки «баварцев» сделают честь любому топ-клубу. Садио Мане в атаку и Маттейс де Лигт в оборону — это было мощно, особенно для «Баварии», которая не любит разбрасываться деньгами. Также Нагельсман заполучил двух талантов из «Аякса»: Гравенберха и Мазрауи. На них даже не пришлось особо тратиться, а пользы принести оба могут немало. Чего пока не скажешь о Матисе Теле. Безусловно, талантливый форвард из «Ренна» слишком молод, и отдавать за него € 20 млн было рискованно.

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Однако мощь обновлённой «Баварии» уже вовсю прочувствовал на себе «Лейпциг» в Суперкубке Германии. Одного тайма мюнхенцам хватило, чтобы показать своё превосходство над командой Доменико Тедеско. Три безответных мяча ещё до перерыва, и «Бавария» расслабилась, позволила себе начать пропускать, хотя и сама забила ещё дважды. А ведь «Лейпциг» будет посерьёзнее «Айнтрахта».

Три последних матча на поле «Айнтрахта» «Бавария» провела неуверенно, забивая всего по одному голу за матч и выиграв только один из них. Ранее баварцы могли уверенно разделаться с «орлами» на их поле и сейчас могут попробовать повторить те успехи. Даже без Роберта Левандовского в составе хватает игроков, которые умеют забивать и будут держать оборону соперника в напряжении.

На большинство интересных и реальных событий этого матча дают слишком низкие коэффициенты. Впрочем, нам это не помешает найти что-то подходящее. «Бавария» и «Айнтрахт» очень хорошо себя показали во время предсезонной подготовки и первых официальных матчей. Обе команды старались играть в результативный футбол, много атаковали и забивали. Личные противостояния тоже очень редко получаются скучными.

У «Баварии» на старте более размеренный график и нет необходимости экономить силы. Да и летом она, даже несмотря на продажу лучшего бомбардира, не стала слабее. Есть резон предполагать, что первый матч сезона в Бундеслиге получится результативным, в основном стараниями действующего чемпиона. Проверим ИТБ2 2.5 гола за 2.04.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» Ф — «Бавария» 5 августа 2022 года

У «Айнтрахта» очень важный матч на носу — а именно битва с мадридским «Реалом» за Суперкубок УЕФА. Сейчас гораздо важнее подготовиться физически, нежели зацепиться за очки с «Баварией». Мюнхенцы, в свою очередь, потеряли Роберта Левандовского, но атакующая мощь ниже не стала. Думается, минимум три гола гости оформят.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 мяча за 2.04.

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