Екатеринбуржцы — единственные в РПЛ, кто не набрал ни одного очка. Красно-белые вновь устроят шоу.

«Урал» — «Спартак». Абаскаль на кураже, а про Шалимова даже говорить не хочется

6 августа состоится матч четвёртого тура РПЛ «Урал» – «Спартак». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех екатеринбуржцев оценивается в 4.44. На ничью дают коэффициент 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч четвёртого тура РПЛ «Урал» – «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

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В четвёртом туре Российской Премьер-Лиги 6 августа «Урал» будет принимать московский «Спартак». Хозяева выдали худший старт в сезоне-2022/2023 РПЛ по сравнению с остальными участниками, не почувствовав вкуса побед. Гости заряжены положительными эмоциями и всё ещё идут без поражений. Прервётся ли неудачная серия екатеринбуржцев и продлится ли уверенная дистанция москвичей?

В прошлом сезоне «Урал» был на грани провала и мог оформить вылет в Первую лигу. Команда чудом спаслась и сохранила прописку в элитном дивизионе, но надолго ли? Руководство пощадило Игоря Шалимова и предложило ему ещё один шанс испытать удачу, поработав со «шмелями». Теперь оно может серьёзно пожалеть об этом и пересмотреть своё решение уже в ближайшее время.

Оранжево-чёрные решили урезать бюджет в межсезонье и провели невзрачную трансферную кампанию. Основной упор был сделан на защитников, но вряд ли подписанные игроки помогут защищать ворота. Лео Гогличидзе из «Краснодара» и Мингиян Бевеев из «Енисея» – это все, кем может похвастаться «Урал». Центр атаки занял ещё один новичок – Алексей Каштанов из ульяновской «Волги».

Московский «Спартак» не переживал из-за потери Самуэля Жиго, Зелимхана Бакаева и Гуса Тиля. Взамен удалось подписать контракт с молодым и перспективным полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Красно-белых возглавил неопытный Гильермо Абаскаль, но со старта он доказал, что переживает за новый клуб душой. За короткий срок проделал хорошую работу, даже в сравнении с Паоло Ваноли, который добыл Кубок России.

В очень плохой форме находится «Урал», проигравший во всех трёх турах кряду и не набравший ни одного очка. На старте «шмелям» выпал непростой соперник – ЦСКА, которому они проиграли всухую 0:2. Противостояние с «Оренбургом» должно было обернуться для болельщиков Екатеринбурга праздником, но вновь оранжево-чёрные потерпели поражение, однако на этот раз крупнее – 0:3.

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В прошлом туре «Урал» встретился на домашнем стадионе с «Краснодаром». Для краснодарцев новый сезон также складывался неудачно, но они с этим справились. Екатеринбургский клуб проиграл, хотя забил первый гол в сезоне-2022/2023 – 1:3. Новичок команды Алексей Каштанов до этого выступал за «Волгу», а теперь открыл счёт мячам в РПЛ за «шмелей». Нетрудно догадаться, что необходимо срочно принимать решение об изменениях.

После поражения в Суперкубке «Спартак» быстро вернулся в игру и добыл волевую ничью в противостоянии с «Ахматом» со счётом 1:1. Красно-белые были в меньшинстве из-за Рыбуса, получившего удаление, но благодаря стараниям Мозеса сравнялись. Абаскаль проделал серьёзную работу над ошибками и в следующем туре вернулся ещё сильнее.

Во втором туре «народная команда» обыграла «Краснодар» – 4:1. Голами в той встрече отличились Мозес, Промес и Зобнин. Пропущенный мяч от «быков» пришёлся с 11-метровой отметки. В предыдущей игре москвичи с таким же счётом переиграли «Оренбург» в первом противостоянии на домашнем поле. Промес оформил дубль и сделал два ассиста, став лучшим игроком матча.

Московский «Спартак» выигрывал у «шмелей» в четырёх предыдущих личных встречах и в трёх из них пробивал индивидуальный тотал больше 2.5 мяча. Столько же раз красно-белые пропускали от противника. В последнем очном матче они переиграли «Урал» со счётом 3:1, а Николсон оформил дубль. Третий мяч остался за Квинси. Думается, П2 + тотал больше 1.5 мяча за 2.25 тут выглядит уместно.

Прогноз и ставка на матч 4-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года

Проблемы «Урала» масштабные и серьёзные. Нынешними ресурсами и под руководством Шалимова справиться с ними будет невозможно за короткий срок. У тренера было межсезонье в запасе, чтобы разобраться со всеми ошибками и усилить игру подопечных, но он не добился эффекта. «Спартак» при Абаскале оживился и использует свой атакующий потенциал по максимуму. Кажется, что испанец разглядел сильные стороны московской команды. Красно-белые забили по четыре мяча в двух прошлых играх, а «шмели» пропускали по три гола в двух предыдущих встречах. Рекомендуем поставить на результативность красно-белых и их триумф.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за 2.25.

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