«Эвертон» — «Челси». Томас Тухель отомстит легендарному предшественнику

В последней очной встрече Фрэнк Лэмпард оказался удачливее немца. На сей раз одного везения будет мало.

6 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» 6 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси» (06.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. 5 августа стартует очередной розыгрыш английской Премьер-лиги. А на следующий день программа 1-го тура соревнования продолжится шестью встречами. В самой поздней из них на стадионе «Гудисон Парк» померяются силами местный «Эвертон» и лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Как мы помним, в первой половине минувшего сезона коллектив из Ливерпуля возглавлял Рафаэль Бенитес. Под руководством испанского наставника «ириски» в 19 матчах одержали только пять побед. Также четыре раза сыграли вничью. В остальных встречах потерпели поражения. Откровенно плохо.

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Из-за таких результатов Бенитес был уволен. Его место занял Фрэнк Лэмпард, дебютировавший в качестве тренера относительно недавно, а именно в 2018 году в Чемпионшипе за «Дерби Каунти». После «Дерби» англичанин два неполных сезона проработал в клубе, в котором стал легендой как игрок — то есть в «Челси».



В первом — порадовал лондонских болельщиков, заняв четвёртое место в АПЛ и добравшись до финала Кубка Англии. А вот во втором, несмотря на усиление дорогостоящими игроками — Беном Чилуэллом, Каем Хаверцем, Тимо Вернером, Тьяго Силвой, Хакимом Зиешем и Эдуардом Менди, огорчил. После серии неудач и спуска на девятую строчку в турнирной таблице Лэмпард покинул клуб.

У руля «Эвертона» англичанин проявил себя в прошлом сезоне также не лучшим образом. В 18 матчах в АПЛ его подопечные одержали только шесть побед и дважды сыграли вничью. Этого хватило для того, чтобы сохранить прописку в элите, но многие фанаты клуба из Ливерпуля и сам Лэмпард наверняка лишились немалого количества нервных клеток.



В новом розыгрыше чемпионата Англии избежать вылета в Чемпионшип будет нелегко. Суть в том, что перед стартом турнира ушёл лидер «ирисок» Ришарлисон. В составе «Эвертона» бразилец провёл 152 матча и забил 52 мяча. Отметим, что это далеко не первая серьёзная потеря для команды. Ещё перед началом и в середине прошлого сезона «ириски» лишились немало ценных резервов.

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Сами при этом приобрели не самых элитных игроков, в том числе возрастного Хосе Саломона Рондона, сменившего за карьеру немало команд, в том числе российских («Зенит», «Рубин» и ЦСКА). К руководству клуба из Ливерпуля и его селекционерам по данному поводу имеется ряд вопросов. Как бы там ни было, фаворит грядущего матча, на наш взгляд, очевиден.

Сразу после увольнения Лэмпарда «Челси» пригласил на тренерский мостик опытного Томаса Тухеля, обладающего невероятными тактическими знаниями и творческой гибкостью. Известный внедрением инновационных методик тренировок немецкий специалист быстро сплотил коллектив и достиг впечатляющих результатов.



За два неполных сезона вместе с «аристократами» Тухель выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Кроме того, дважды доходил до финала Кубка Англии и один раз до финала Кубка лиги. По итогам минувшего розыгрыша АПЛ его подопечные заняли третье место. В грядущем сезоне имеют все шансы достичь большего.

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В межсезонье клуб из Лондона точечно усилился, заключив контракты с двумя топовыми футболистами — Калиду Кулибали и Рахимом Стерлингом. Расстались при этом, по сути, только с двумя ценными игроками — Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном. Уход Ромелу Лукаку трудно назвать болезненным.



Бóльшую часть минувшего сезона бельгиец скандалил, желая вернуться в миланский «Интер». Форвард абсолютно не вписался в стратегию Томаса Тухеля и только мешал команде из Лондона своим присутствием на поле. Зачастую тренер использовал вместо него на острие атаки непрофильного нападающего Кая Хаверца, причём весьма эффективно.



Используя такую стратегию, дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где навязали борьбу мадридскому «Реалу» Карло Анчелотти. Думаем, в предстоящем матче «аристократы» победят и забьют как минимум два мяча. В 38 встречах прошлого розыгрыша АПЛ они наколотили 76 мячей. Полагаем, порадуют результативностью и в этот раз. Возьмём П2 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 2.03.

Встреча, вероятно, будет идти по классическому сценарию, в котором хозяева сидят в обороне и ждут шанса убежать в контратаку, а лондонцы доминируют и давят позиционными атаками. Последняя очная встреча проходила именно так. Тогда «ириски», как ни странно, одержали победу. Автором единственного забитого мяча стал Ришарлисон. Думаем, Томас Тухель сделает выводы из неудачи и отомстит Лэмпарду.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси» 6 августа 2022 года

«Эвертон» переживает на данный момент не лучшие времена. Минувший сезон чуть было не ознаменовался для них вылетом в Чемпионшип. А в преддверии нового ушёл важный игрок. Фрэнку Лэмпарду остаётся только посочувствовать, его команда попросту выглядит слабее. Полагаем, точечно усилившийся и избавившийся от мешающегося в атаке Лукаку «Челси» Томаса Тухеля одержит в предстоящем матче победу и забьёт не менее двух мячей.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.03.

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