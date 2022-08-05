«Нефтяник» — «Ак Барс». Олег Знарок без Шипачёва и Радулова как без рук

6 августа состоится товарищеский матч «Нефтяник» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.27, а успех «Нефтяника» по итогам 60 минут оценён экспертами в 7.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Нефтяник» — «Ак Барс» 6 августа 2022 года

Букмекеры не уверены, что товарищеский матч «Нефтяник» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.87. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.16.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Нефтяник» Альметьевск — «Ак Барс» Казань (06.08.2022)

На 6 августа в российском хоккее запланированы сразу две товарищеские встречи. Отдельное внимание стоит уделить игре между альметьевским «Нефтяником» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт на льду «Юбилейного» в Альметьевске, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Новые лидеры казанцев проверят свои силы с представителем ВХЛ.

«Нефтяник» в минувшем сезоне ВХЛ регулярку завершил на 15-м месте, пробившись в плей-офф. Однако в 1/8 финала клуб попал на сильный «СКА-Нева» и уступил 2-4 в серии. Силы были неравны, в составе петербуржцев играли Никита Чибриков, Кирилл Кирсанов, Кирилл Марченко и другие молодые звёзды. Хотя «Нефтяник» и сопротивлялся, боролся.



В межсезонье команда сыграла две товарищеские встречи с «Ладой» (0:6 и 1:4). Главный тренер «Нефтяника» Эдуард Дмитриев был весьма разочарован, что его команда в нападении не смогла себя реализовать. Да и в защите есть явные проблемы. В прошлом сезоне разница забитых и пропущенных составила 136-137 в 52 встречах. Так себе цифры.



«Ак Барс» же в минувшем сезоне остановился на стадии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом» (2-4). Результат схож с результатом у соперника, только разница в уровне лиг. В межсезонье казанская команда весьма плодотворно поработала на трансферном рынке. Подписала Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, а также Александра Радулова. Кажется, лучшая тройка нападения теперь в Казани.

Плюс клуб сменил тренера. Теперь у руля знаменитый Олег Знарок, у которого колоссальный опыт, причём как в сборной, так и у руля команд КХЛ. Клуб явно готов бороться за первые места в Восточной конференции и за победу в Кубке Гагарина. В будущем сезоне от казанской команды многие наверняка будут ждать отменной игры. С таким-то опытом и мастерством уж точно.

Хотя команды по уровню весьма разные, это не мешает им проводить товарищеские матчи. Очных битв оказалось целых пять. Естественно, все пять остались за «Ак Барсом». Однако соперники встречались 4 августа в Альметьевске, и тогда хозяева обыграли подопечных Олега Знарка со счётом (3:1). Впрочем, судить строго не стоит, поскольку у казанцев на эти игры поехал не звёздный состав.



Потому от казанцев чего-то выдающегося ждать не стоит и в этот раз, хотя в ответном матче могут и упереться. Олег Знарок знает, как завести команду, место в основе молодым ребятам придётся заслужить трудом. Это неплохо для прогресса. Однако, на наш взгляд, хозяева после первой игры будут в тонусе и мотивированы победой. Так что вполне могут снова дать бой казанцам.



Мы бы в контрольной игре ждали, что «Нефтяник» как минимум не проиграет в основное время за коэффициент 3.40. Вариант проще — Ф1 (+2.5) за 1.72. Букмекеры, конечно, ставят фаворитом «Ак Барс», но первая игра у казанцев не задалась. Во второй будет проще, тонус набран. Правда, состав казанцев не звёздный, да и задачи у Знарка и его штаба наверняка иные. А «Нефтяник» на своём льду заряжен.

«Нефтяник» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 6 августа 2022 года

Олег Знарок поехал в Альметьевск без звёзд, дав шанс молодым игрокам проявить себя. Увы, «Нефтяник» вышел победителем в первой встрече. В ответной игре казанцы постараются вернуть долг. Однако оппонент играет на своём льду и наверняка по-особому мотивирован. На наш взгляд, хозяева как минимум не проиграют.



Ставка: «Нефтяник» не проиграет в основное время за 3.40.