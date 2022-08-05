«Ахмат» — «Зенит». Сергей Семак снимет проклятие Грозного

6 августа состоится матч 4-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. А победа «Ахмата» оценена в 5.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 6 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Ахмат» — «Зенит» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (06.08.2022)

Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит» состоится 6 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 20:00 мск. Смогут ли грозненцы навязать борьбу главному претенденту на чемпионство? Всё же «Ахмат» заметно прибавил под началом Андрея Талалаева, завершив прошлый сезон на седьмой строчке. От потенциальной еврокубковой прописки команду отделили восемь очков.

Главное, что команда очертила свои турнирные амбиции. Да и неплохо грозненцы стартовали в текущем сезоне, набрав четыре очка по итогам трёх встреч. Примечательно, что они сумели отличиться голом в каждом матче. Игроки выполняют в среднем по 13,7 удара, из них шесть — в створ ворот. Это девятый и пятый результаты в лиге соответственно. Это результат плодотворной работы на трансферном рынке.

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«Ахмат» по итогам летней трансферной кампании заметно укрепился. На уход Виталия Гудиева, Конрада Михалака и Габриэля Янку грозненцы ответили входящими трансферами Дарко Тодоровича, Юрия Журавлёва, Владимира Ильина и Гамида Агаларова. Собственно, последние двое уже забили по одному голу. И это только начало!



«Зенит» по итогам прошлого розыгрыша РПЛ в четвёртый раз кряду завоевал чемпионский титул, опередив ближайшего преследователя на девять очков. Солидно. Команда Сергея Семака в новом розыгрыше отошла от расстановки 4-4-2 и играет по схеме 4-3-3. Это позволило прибавить в доминировании. Увеличился показатель владения мячом до 63,7% игрового времени. Разумеется, это лучший показатель в чемпионате России.

При этом петербуржцы не выделяются активной игрой впереди. Они выполняют по 15,3 удара (шестой показатель), но очень эффективно используют голевые моменты — по 6,7 раза попадают в створ ворот (лучший результат в РПЛ). Всего забили уже девять голов. Только «Спартак» столь же результативно играет на старте турнирной дистанции. Похоже, что Дзюба, который последние годы был лучшим снайпером команды и одним из самых полезных игроков атаки по системе «гол+пас», вполне заменим.



Кроме того, подопечные Сергея Семака хороши не только в атаке, но и в обороне. Игроки клуба из Санкт-Петербурга выполняют в среднем по 16 отборов мяча и делают по 13,7 перехвата (седьмой и пятый показатели соответственно). Молодой голкипер Даниил Одоевский за три матча пропустил лишь один мяч — в выездном матче 1-го тура с «Химками» (1:1).

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А ведь в межсезонье ряды сине-бело-голубых покинули Станислав Крицюк, Кирилл Кравцов, Магомед Оздоев, Юри Алберто и, как мы уже сказали выше, Артём Дзюба. Руководство клуба неплохо справилось с компенсацией кадрового потенциала, арендовав Ивана Куарежму да Силву и Густаво Мантуана, а также подписав Родригао, Зелимхана Бакаева и Матео Кассьерру.



Неудивительно, что «Зенит» мощно выступает на старте турнирной дистанции. В четырёх матчах, с учётом Суперкубка России, разумеется, подопечные Семака на один пропущенный мяч ответили 13 забитыми. Недооценивать «Ахмат» в родных стенах, конечно, не стоит. По набранным очкам в домашних матчах грозненцы по итогам прошлого сезона заняли четвёртое место. И всё же гости — фавориты.



При таких раскладах, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на победу «Зенита» через тотал больше 2.5 мяча. Букмекерские компании предлагают хороший коэффициент на этот исход — 2.50. В случае победы со ставки 1000 рублей выигрыш составит 2500 рублей. «Зенит» на старте сезона забивает в среднем по три мяча за игру. «Ахмат» тоже ещё ни разу не покидал поле без забитого гола.

Однако сине-бело-голубые преследуют чемпионские цели и не могут позволить осечки в матче с бойким середняком. Кроме того, в прошлом сезоне Сергей Семак выиграл у «Ахмата» на выезде со счётом 2:0. До этого не получалось обыграть грозненцев на их поле в РПЛ на протяжении шести с половиной лет. Ещё одна победа окончательно снимет проклятие с арены в Грозном.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит» 6 августа 2022 года

«Ахмат» всегда даёт бой в домашних матчах. По итогам прошлого сезона грозненцы по набранным очкам в родных стенах были четвёртыми. Две домашние встречи в текущем сезоне тоже были удачны — расписана мировая со «Спартаком» (1:1) и переигран «Факел» (2:1). В то же время тактические изменения и кадровые перестановки позитивно сказались на производительности «Зенита». За четыре официальных матча текущего сезона сине-бело-голубые забили 13 голов. Они идут за пятым чемпионским титулом и не могут допускать осечек в матчах с середняками. Отсюда ставка на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.50.



Ставка: «Зенит» победит и тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

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