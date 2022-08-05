«Краснодар» — «Локомотив». Сперцян и Сафонов отправят железнодорожников в зону вылета

6 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Краснодар»: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Локомотива» оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.22. Гол «Локомотива» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» (06.08.2022)

6 августа краснодарские болельщики наверняка заполнят трибуны, чтобы посмотреть сражение «быков» со столичными железнодорожниками. В минувшем туре «Краснодар» с большим трудом добыл первую победу в текущем первенстве, поэтому поклонники наверняка рассчитывают на начало успешной серии. Тем более что соперник находится не в лучшем психологическом состоянии после крайне болезненного поражения от действующего чемпиона – «Зенита».

«Локомотив» в последней игре получил пять безответных мячей в свои ворота за 45 минут, а при отсутствии кардинальных перемен выглядит лёгкой добычей. Но недооценка красно-зелёных может привести к печальным последствиям. Несмотря на неудачное начало сезона, набор футболистов у гостей серьёзный. Сумеет ли Александр Сторожук подобрать правильные слова для своих подопечных и мотивировать их на победу?

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С подобной задачей наставник краснодарцев уверенно справился в третьем туре. Его подопечные готовились выдержать напор разъярённого после серии неудач «Урала». При поддержке болельщиков клуб из Екатеринбурга на домашней арене представлялся грозной силой. Тем почётнее результат, которого добились «быки». Им удалось взять верх над соперником со счётом 3:1.

В стартовый отрезок первого тайма соперник прижал краснодарцев к воротам. Инициативой владел «Урал», но до опасных моментов дело доходило редко. У «Краснодара» весь креатив в атаке исходил от Эдуарда Сперцяна. Партнёры старались сразу после отбора мяча находить первым же пасом полузащитника, который моментально оценивал ситуацию и дирижировал нападающими.

Любопытно, что счёт открыли краснодарцы после стандарта. Сперцян изящно выполнил угловой удар, мячом найдя в штрафной защитника Бородина. Тот неотразимо пробил по воротам и оставил голкипера соперника не у дел. Несколько мешало создавать остроту у ворот «шмелей» отсутствие заболевшего Кордобы. Но вышедший на его позицию Ираклий Манелов добросовестно выполнил свою работу. Отметим большой выбор толковых нападающих у «Краснодара» и умение использовать стандарты.

Затем пришла пора показать себя во всей красе Матвею Сафонову. Голкипер получил возможность продемонстрировать фантастическую реакцию и умение выигрывать борьбу в воздухе. За свой тыл краснодарцы могут быть спокойны — Матвей поймал кураж и спас партнёров от нескольких пропущенных мячей. Отметим невероятную форму голкипера хозяев — это один из ключевых факторов в нашем прогнозе.

Ошибки защитников и вратаря «Урала» позволили Эдуарду Сперцяну во второй 45-минутке провести мастер-класс по реализации пенальти. Лидер сборной Армении дважды выходил на дуэль с Помазуном и записал на свой счёт дубль, разводя мяч и голкипера по разным углам ворот. При условии возвращения на острие «Краснодара» Кордобы остановить вариативную атаку хозяев будет сложно.

Как раз с построением крепкой защитной линии у «Локомотива» большие проблемы. Команда пока не может адаптироваться к новой схеме, которую предложил немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. По его планам, футболисты должны с помощью активного прессинга отбирать мяч на половине поля соперника, но пока эта задумка совершенно не работает. В игре с «Зенитом» железнодорожники худо-бедно защищались только в первом тайме и уберегли ворота от гола.

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После перерыва Сергей Семак перестроил схему, заставил своих подопечных прибавить в движении, и оборона красно-зелёных рухнула. Команда откровенно запаниковала, поскольку не получались элементарные вещи. Сдали нервы даже у весьма спокойного Баринова — опорный хавбек был удалён с поля и не поможет партнёрам в Краснодаре. Избиение «Локомотива» со счётом 5:0 оставило гнетущее впечатление от текущего состояния клуба.

История очного противостояния «Краснодара» и «Локомотива» состоит из 25 встреч. Восемь матчей записали в актив «быки», также есть четыре ничейных исхода, а 13 игр в свою пользу завершили железнодорожники. Стоит отметить, что в последних матчах на домашней арене команда Сергея Галицкого постепенно выравнивает соотношение побед — «Краснодар» взял верх в четырёх из пяти последних случаев.

Хозяева постепенно возвращают свой фирменный стиль. Краснодарская команда потеряла нескольких иностранных футболистов, которые определяли рисунок игры, но талантливая молодёжь уверенно занимает их места. Раскрылся Сперцян, от выступления которого в предстоящем матче во многом зависит итоговый результат.

На таком фоне железнодорожники выглядят откровенно бледно, как коллектив без единой тактической схемы. Пока тренерскому штабу «Локомотива» не удалось создать боеспособный коллектив, хотя в атаке иногда кое-что получалось. На наш взгляд, довольно перспективно смотрится победа «Краснодара» с коэффициентом 2.50.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года

Соперники неудачно стартовали в текущем первенстве РПЛ, но «Краснодар» первым вышел из кризиса. Вполне вероятно, что успех в игре с «Уралом» позволит «быкам» получить необходимое психологическое преимущество над железнодорожниками и одержать первую домашнюю победу в сезоне. Великолепная форма Сперцяна и Сафонова окажется дополнительным фактором в пользу этого исхода. Проверим победу хозяев.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 2.50.

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