«Динамо» — «Сибирь». Теперь спасать Алексея Кудашова некому

7 августа состоится товарищеский матч «Динамо» (Москва) — «Сибирь». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех «Сибири» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» М — «Сибирь» 7 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Динамо» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.07. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Динамо» Москва — «Сибирь» Новосибирск (07.08.2022)

На 7 августа в российском хоккее запланированы две товарищеские встречи. Отдельное внимание стоит уделить матчу между московским «Динамо» Алексея Кудашова и новосибирской «Сибирью» Андрея Артемьева. Игра пройдёт на льду «Новогорска» в Химках, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. Столичная команда попробует наконец-то выиграть.

Начало межсезонья у московского «Динамо» не задалось. Сперва было поражение от новокузнецкого «Металлурга» из ВХЛ (3:4 ОТ), а недавно пришлось потерпеть поражение от «Амура» (1:2). При этом хабаровчане проводили вторую встречу кряду и в обеих баталиях смогли выйти победителями. «Динамо» же после ухода Шипачёва и Войнова в атаке играет не очень уверенно.



Плюс в воротах не хватает Александра Ерёменко с его колоссальным опытом. Пока же Алексей Кудашов просматривает игроков для основы к новому розыгрышу регулярного чемпионата КХЛ. С таким молодым составом и лишь некоторыми легионерами в лице Якоба Лильи и Джордана Уила будет очень трудно конкурировать с другими командами.



«Сибирь» в межсезонье тоже успела провести две встречи. Сперва она потерпела поражение от усилившегося минского «Динамо» (2:3), где теперь играет Алексей Емелин. Вторая встреча прошла с «Витязем», уже более удачно всё сложилось (4:1). Вячеслав Литовченко помог победить, оформив хет-трик в этом матче.

Плюс у команды из Новосибирска были неплохие подписания на трансферном рынке. Удалось оформить переход экс-форварда «Авангарда» Тэйлора Бека на один год. Плюс выменяли Дениса Александрова, у него есть опыт выступления за «СКА-Нева» и «Сочи». Также новосибирцы продлили контракт с Тревором Мёрфи, он самый результативный защитник команды в минувшем сезоне. Ещё продлили контракты Ильи Морозова и Никиты Короткова.

Так что сохранился костяк. Это должно помочь в будущем сезоне КХЛ. Пока же клуб в межсезонье работает без легионеров и показывает неплохие результаты, не испытывает проблем во вратарской линии. Уже многие говорят о том, что вратарская линия «Сибири» будет сильнее омской в сибирском дерби.

Антон Красоткин имеет хороший опыт выступления в КХЛ, и у него оптимальный возраст для первого номера, а сменщик Денис Костин был лучшим голкипером в последнем плей-офф ВХЛ. Так что Алексею Кудашову придётся непросто. У бело-голубых ведь молодой состав, звёзд таких ярких теперь нет.

Последнее поражение от уставшего «Амура» также не внушает оптимизма. Тренерскому штабу есть над чем поработать. На наш взгляд, у «Сибири» есть шансы зацепиться даже за победу. Конечно, обе команды в тонусе, потихоньку наигрывают составы, а очных встреч за историю насчитывается 31. Из них в 21 победу одерживало «Динамо». И лишь девять побед — на счету новосибирцев.

Однако на данный момент уповать на эту статистику не будем. Соперники в 10 последних играх лишь раз забрасывали менее трёх шайб. В то же время москвичи в последней игре соорудили лишь один гол, и это настораживает. Новосибирцы, в свою очередь, демонстрировали надёжную игру в обороне в прошлом сезоне. Думается, «Динамо» снова предстоит нелёгкая битва.

Мы бы в предстоящем товарищеском матче сделали ставку на гостей. Интересно смотрится вариант «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.85. Кто хочет перестраховаться — подойдёт Ф2 (+1) за 1.67. Коэффициент ниже, но весьма вероятно, что гости будут даже в какой-то степени доминировать на площадке, пока у бело-голубых проблемы с сыгранностью.

«Динамо» М — «Сибирь»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 7 августа 2022 года

Без звёзд и легионеров Алексею Кудашову сейчас трудно. У «Сибири» дела чуть лучше: сохранился костяк и есть интересные подписания. Сейчас новосибирцы играют без легионеров, но проблем нет, а мотивация присутствует. Думается, как минимум могут не проиграть. Тем более играют на нейтральном льду, поэтому ярой поддержки у москвичей не будет.



Ставка: «Сибирь» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.85.