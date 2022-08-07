Эрлинг Холанд после провала в Суперкубке Англии, «Рома» — «Шахтёр»: что смотреть 7 августа

Третий месяц лета набирает обороты, а это значит, что главный европейский футбол возвращается. Пробуждаются понемногу от сна и хоккейные фанаты. Теннисные турниры уже вовсю гремят, Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 7 августа.

Медина рассказал, как уговорил Чалова отдать пенальти в матче с «Факелом».

На что ставить в футболе 7 августа

Субботняя программа выдалась крайне жаркой, воскресенье обещает не менее интригующий день. Сегодня продолжится первый тур английской Премьер-лиги, следим сразу за двумя командами из Манчестера. Обновлённый «Манчестер Юнайтед» с новым тренером примет «Брайтон» (16:00 мск), а «Манчестер Сити», где теперь сверкает Эрлинг Холанд, сыграет в гостях с «Вест Хэмом» (18:30 мск).

Российская Премьер-Лига уже убежала вперёд — сегодня завершится программа четвёртого тура. Любопытно выглядят противостояния «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (17:30 мск) и «Ростов» — «Оренбург» (20:00 мск). В Первой лиге — втором по значимости и силе футбольном дивизионе России — можно зацепить игру «Уфы» и «Алании» (16:00 мск).

Прогноз с коэффициентом 3.50 на матч «Ростов» — «Оренбург».

В матче первого тура немецкой Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Начало запланировано на 16:30 мск.

Кроме того, есть несколько интересных товарищеских встреч. «Барселона» Хави принимает «УНАМ Пумас» из Мексики (21:00 мск), «Ювентус» играет с мадридским «Атлетико», а «Рома» Жозе Моуринью встречает донецкий «Шахтёр» (оба — в 21:45 мск).

На что ставить в хоккее 7 августа

До старта регулярного чемпионата КХЛ ещё три недели, но хоккейные фанаты уже понемногу просыпаются. Всё потому, что любимые команды начали предсезонную подготовку. Сегодня на дружеском турнире Sochi Hockey Open друг с другом сыграют два именитых соперника — петербургский СКА и омский «Авангард». Первое вбрасывание состоится в 16:00 мск.

Кроме того, спарринг проведут «Нефтехимик» и «Ак Барс», начало — в 13:00 мск. В это же время на льду площадки «Новогорск» в Химках столичное «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Сибирью», которая приехала из Новосибирска. Алексей Кудашов остался без своих лидеров, а потому встреча с новосибирцами, сохранившими свой костяк, не сулит ему ничего весёлого.

На что ставить в теннисе 7 августа

Накануне ночью Даниил Медведев выиграл турнир в Лос-Кабосе, разгромим британца Кэмерона Норри со счётом 2-0 по партиям (7:5, 6:0). А сегодня состоятся финалы Открытого чемпионата по теннису в Вашингтоне. Среди мужчин трофей разыграют японец Йосихито Нисиока, который обыграл в полуфинале Андрея Рублёва, и австралиец Ник Кирьос, который в этом году выглядит очень бодро. Начало — 8 августа не ранее 0:00 мск.

Всё ещё лучший. Даниил Медведев наконец-то взял титул.

Среди женщин в Вашингтоне за главный денежный приз будут биться опытная эстонская спортсменка Кайя Канепи и молодая, но активная россиянка Людмила Самсонова. Начало — не ранее 21:30 мск.

На что ещё ставить 7 августа

В Сочи продолжаются ледовые шоу. Сегодня на 19:00 мск запланировано Шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».



Любители мотоспорта не пройдут мимо гонки Гран-при Великобритании в MotoGP — 2022, которая стартует в 15:00 мск. Действующий чемпион Фабио Куартараро будет отбывать пенализацию, но даже так он является одним из фаворитов.

Новичок ЦСКА Зделар: отстранение России от еврокубков — не проблема.

Гимнастка Полстяная: в Латвии только растёт ненависть к русским.

«Локомотив» показал худший старт в РПЛ за 16 лет.

Уткин объяснил, чем именно его впечатляет «Спартак» при Абаскале.

Чернов — о первом матче «Спартака» на ноль: уже посмеялись с Селиховым.