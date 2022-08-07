«Нефтехимик» — «Рубин». Артёму Дзюбе пора присоединиться к казанцам

8 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Рубин». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Рубин» 8 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Рубин» (08.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. В Российской-Премьер-Лиге и Первой лиге, именуемой лучшей лигой мира, добрались уже до матчей четвёртого круга. Во втором соревновании 8 августа на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске померяются силами «Нефтехимик» и «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

С 2011 по 2016 год «Нефтехимик» являлся фарм-клубом «Рубина». Сотрудничество приносило пользу обоим коллективам. Нижнекамцы большую часть этого периода провели в Первой лиге, а казанцы — в верхней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Но затем дружеским отношениям пришёл конец.

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«Нефтехимик» стал самостоятельным клубом. По итогам сезона-2016/2017 в «лучшей лиге мира» финишировал с 27 очками на 20-м месте, отправившись в ПФЛ. После двух сезонов в третьем по значимости дивизионе России окреп и добыл путёвку обратно в Первую лигу. С тех пор неизменно заканчивал сезоны в топ-7 второго по силе дивизиона страны.



Хотя в прошлом розыгрыше нижнекамцам повезло оказаться так высоко. «Балтика», «Спартак-2» и «Акрон» набрали столько же очков (а именно 58), но по индивидуальной статистике оказались менее удачливыми. Стоит заметить, что «Нефтехимик» имел все шансы завершить минувший розыгрыш Первой лиги в топ-4 и побороться за путёвку в РПЛ. Но на финишной прямой провалился.

За последние 10 туров соревнования подопечные Кирилла Новикова одержали только три победы — над «Спартаком-2», «Аланией», которая была сконцентрирована на Кубке России, и «Олимпом» из Долгопрудного. Также сыграли вничью с располагавшимся на тот момент в зоне вылета «КАМАЗом».

В остальных встречах потерпели поражения, в том числе от вылетевших во Второй дивизион России «Ротора» и «Текстильщика». В текущем розыгрыше Первой лиги успехи пока не сильно лучше. За три первых тура турнира нижнекамцы одержали лишь одну победу — над скромной «Волгой» из Ульяновска (2:0). Также сыграли вничью с «Кубанью» (0:0), а поражение потерпели от «КАМАЗа» (0:1).

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«Рубин» тоже не может похвастаться успешным стартом. За три первых тура в Первой лиге он также одержал только одну победу — над дебютировавшей во втором по значимости дивизионе страны «Родиной» (2:0) в матче первого тура. Затем уступил в манеже здорово начавшему сезон «Енисею» (3:4) и поделил очки с «Уфой» (0:0).

Впрочем, Леонида Слуцкого не сильно расстроил не лучший старт сезона. В одном из интервью наставник отметил, что его подопечные находятся в процессе стабилизации. И это действительно может быть так. В межсезонье к казанцам присоединились солидное количество новых игроков, в том числе результативный нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе.

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В ближайшее время коллектив может пополниться и ещё одним нападающим — Артёмом Дзюбой. В конце прошлого сезона у форварда истёк контракт с «Зенитом». Не достигнув договорённости с турецкими командами, 33-летний спортсмен прибыл в расположение «Рубина», дабы тренироваться и поддерживать форму.



Миновало уже три тура, а Дзюба всё ещё в стане команды из Казани. Недавно он даже был номинирован на звание нефутбольного героя месяца за то, что привлёк дополнительное внимание к «Рубину» и Первой лиге. В преддверии матча с «Уфой» были слухи о том, что бомбардир войдёт в заявку на матч. В итоге этого не случилось, но встречу посетили целых 11 800 человек.



Как будет развиваться ситуация с форвардом — пока не понятно. Возможно, именно он поможет казанцам вернуться в РПЛ. На наш взгляд, команда является фаворитом грядущего матча и текущего розыгрыша Первой лиги в целом. Суть в том, что коллектив имеет в расположении опытнейшего наставника и отличные резервы, которые, к слову, продолжают качественно расти.

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Недавно в клуб из Казани, который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, вернулся Михаил Костюков. Пока что футболист участвует в упражнениях, которые не несут большого количества контактов. Ждём, когда наберёт форму. Напомним, в прошлом сезоне полузащитник был важной частью казанской команды до тех пор, разумеется, пока не получил жуткую травму. Возьмём П2 за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Рубин» 8 августа 2022 года

«Нефтехимик» не лучшим образом закончил минувший сезон и также неуверенно начал текущий. Коллектив никогда не выступал в РПЛ. Более того, относительно недавно провёл несколько сезонов в ПФЛ. Само собой, у него меньше ресурсов, нежели у «Рубина», который здорово усилился в межсезонье. Кроме того, казанцев по-прежнему возглавляет опытный Леонид Слуцкий. Полагаем, гости окажутся сильнее.



Ставка: победа «Рубина» за коэффициент 2.00.

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