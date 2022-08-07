ПСВ — «Монако». Александр Головин вылетит из Лиги чемпионов

9 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного тура Лиги чемпионов ПСВ — «Монако». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ПСВ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Монако» оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.74.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч 3-го квалификационного тура Лиги чемпионов ПСВ – «Монако» 9 августа 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч ПСВ — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

Анализ и прогноз на ответный матч 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ – «Монако» (09.08.2022)

В первом матче большинство считало монегасков фаворитами, но на деле мы увидели матч двух равных команд, в котором никто не заслуживал победы. «Монако» с трудом пришёл в себя и отыгрался под занавес матча. Большую часть игры французская команда не выглядела как фаворит, только заменами Филипп Клеман переломил игру и спасся от поражения.

Эти команды прекрасно знакомы друг с другом. В прошлом сезоне они встретились на групповом этапе Лиги Европы, и там «Монако» оказался сильнее. Французы сначала добыли минимальную победу на выезде, а потом свели вничью домашний матч. «Монако» занял первое место в группе, а ПСВ стал лишь третьим и отправился в Лигу конференций.

Ещё перед игрой во Франции было как-то страшновато за нидерландцев, в особенности за их атаку. Летом эта линия серьёзно изменилась, как, впрочем, и остальной состав. Из команды ушли Марио Гётце, Рицу Доан, Брума и Эран Захави. В прошлом сезоне эта четвёрка на всех забила 52 гола, уход просто не мог оказаться незамеченным.

Остался лучший бомбардир Коди Гакпо, но и к нему были вопросы — как поведёт себя молодой форвард без привычных партнёров под боком. Пока с Гакпо всё отлично: он сделал 1+2 по системе «гол+пас» в Суперкубке Нидерландов и оформил дубль в первом туре с «Эмменом». Круто вернулся в команду и опытный Люк де Йонг, который в каждом из трёх матчей оформил по ассисту. Здорово работает на атаку и Гус Тиль, хет-трик в Суперкубке стал отличным началом в новом витке карьеры экс-спартаковца.

Монегаски летом провернули очередную «сделку века», оформив одну из самых дорогих продаж в своей истории. Орельен Тчуамени теперь будет защищать цвета мадридского «Реала», а Филипп Клеман ищет варианты, как заменить лучшего игрока середины поля. Странно, что при таком куше «Монако» был очень скуп на трансферы. Раскошелиться пришлось лишь на нападающего Брила Эмболо.

При этом «Монако» был крайне неубедителен в контрольных матчах. Старт сезона получился точно таким же. Французы уже добыли первую победу в гостях у крепкого «Страсбурга», но при этом могли запросто потерять очки. Вся проблема в обороне монегасков, которая, как и в матче с ПСВ, слишком многое позволяла сопернику.

В прошлом сезоне, большую его часть, оборона монегасков была на высоте, но потом начала потихоньку рассыпаться. На финише сезона «Монако» уже стабильно пропускал и больше думал об атаке, чем о своих воротах. Кажется, что Филипп Клеман так и не смог решить эту проблему, а теперь будет дальше надеяться на атаку своей команды. Благо пока она работает как швейцарские часы.

Ещё один интересный момент – это результативность. Букмекеры уже не так верят в обилие голов, как в первом матче. И это немного странно. Особенно после того, как обе команды в своих чемпионатах стартовали с результативных игр. «Монако» со «Страсбургом» пробили тотал больше 2.5 мяча, а ПСВ на пару с «Эмменом» вообще забили пять раз.

Могло быть и больше, но во втором тайме ПСВ явно экономил силы на предстоящий матч в Лиге чемпионов. Для тех, кто не хочет рисковать, ставки на «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча» здесь могут быть интересными. Мы же пойдём дальше и возьмём лобовую победу ПСВ за 2.41. В первой игре на своём поле монегаски не впечатлили. Едва ли поможет в этот раз и Головин, который отдохнул после дисквалификации в Лиге 1.

Прогноз и ставки на ответный матч 3-го тура квалификационного раунда ЛЧ ПСВ – «Монако» 9 августа 2022 года

После первого матча было нетрудно разувериться в «Монако». Бронзовый призёр чемпионата Франции был ничем не лучше ПСВ. Сложилось такое впечатление, что нидерландцы как команда выглядят лучше. Сейчас в их пользу будет домашнее поле, именно на родном «Филипсе» нидерландцы опаснее всего. Главные опасения по поводу ПСВ — перестройка в атаке и новый тренер — практически развеялись уже сейчас, так клуб мощно начал сезон. Нельзя сказать, что «Монако» в чём-то слишком уступает сопернику, но сейчас он выглядит чуть хуже, оборона не впечатляет совершенно. Думается, Руд ван Нистелрой сможет этим воспользоваться.

Ставка: победа ПСВ за 2.41.