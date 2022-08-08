«Штурм» — «Динамо» Киев. Мирча Луческу получит от украинцев подарок на 77-летие

9 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу австрийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех украинцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Штурм» — «Динамо» К 9 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Штурм» — «Динамо» Киев не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — «Динамо» Киев (09.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап, есть возможность пройти отбор. На 9 августа запланировано 10 ответных встреч 3-го квалификационного раунда соревнований. В одной из них на стадионе «Меркур-Арена» в Австрии померяются силами местный «Штурм» и киевское «Динамо».

Стоит заметить, что австрийцы начали текущий розыгрыш отборочного турнира Лиги чемпионов сразу с 3-го квалификационного раунда, то бишь с противостояния с киевлянами. Украинцы же стартовали со 2-го квалификационного раунда, в котором одолели по сумме двух матчей крепкий турецкий «Фенербахче».



Интересно, что до встреч с турками подопечные опытного Мирчи Луческу не имели официальной игровой практики больше полугода. Несмотря на это, порадовали неуступчивостью и добыли хороший результат. Равно как и в первом матче со «Штурмом», который состоялся на стадионе «ЛКС» в Польше.

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Клуб из Граца подходил к матчу в лучшем тонусе, имея за плечами три тура нового розыгрыша австрийской Бундеслиги. Однако футболисты «Динамо» быстро сориентировались на поле, завладев территорией и начав диктовать свои правила. Вследствие чего превзошли по владению мячом и одержали победу со счётом 1:0.

Любопытно, что за всю встречу киевляне нанесли только один удар в створ, ознаменовавшийся взятием ворот, хотя атаковали и били очень много. Австрийцы тоже не бездельничали и активно шли вперёд. Ещё в начале игры создали несколько опасных моментов. Но где-то выручил голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан, а где-то игроки «Штурма» не были точны.



К слову, Бущан — очень опытный и надёжный вратарь. По большей части благодаря его стараниям сборная Украины добралась до финала квалификации ЧМ-2022, где обидно уступила Уэльсу (0:1). Примечательно, что, попав в группу со сборной Францией, не потерпела ни одного поражения на групповом этапе.

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О великолепных способностях голкипера говорит и статистика в минувшем неполном розыгрыше чемпионата Украины. За 18 туров соревнования киевляне пропустили только девять мячей — меньше всех. Судя по первому матчу со «Штурмом», с тех пор немногое изменилось. Бущан по-прежнему очень хорош и готов выручать команду.

Впрочем, а потребуется ли её выручать? Как мы уже отметили ранее, «Динамо» возглавляет экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу, которому недавно исполнилось 77 лет. В копилке тренера — множество трофеев, в том числе Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2020/2021 румынскому специалисту удалось выиграть с бело-синими чемпионат и Кубок Украины.

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Также под руководством Луческу бело-синие в прошлом сезоне навели шороху в Лиге чемпионов. Попав в «группу смерти» с «Бенфикой», «Барселоной» и «Баварией», потерпели лишь одно разгромное поражение за шесть встреч группового этапа — от мощной «Баварии» (1:5). К слову, в ответной игре уступили мюнхенцам с минимальной разницей — 1:2.



У наставника «Штурма» — Кристиана Ильцера — столь богатого тренерского опыта нет. За всю карьеру специалист пока не выиграл ни одного трофея. Да и на евроарене в минувшем сезоне его подопечные выступили далеко не лучшим образом. За шесть встреч группового этапа Лиги Европы не одержали ни одной победы при ничьих с «Реалом Сосьедад» и «Монако».



Думаем, в предстоящем матче киевляне как минимум не проиграют. Возьмём «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.98. Украинцам достаточно ничейного исхода для того, чтобы добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Полагаем, они не подведут Мирчу Луческу и сделают ему хороший подарок на 77-летние в виде выхода в следующую стадию соревнования. Он этого определённо заслуживает.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Штурм» — «Динамо» К 9 августа 2022 года

«Штурм» уступает «Динамо» по всем параметрам. У клуба из Граца менее опытный наставник, скромнее результаты выступлений на евроарене и при этом он потерпел поражение в первом матче. Думается, киевляне не упустят возможность выйти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. У них потрясающий голкипер и победа над грозным «Фенербахче» на предыдущей стадии соревнования.



Ставка: «Динамо» Киев не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.98.

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