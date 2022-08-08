«Жальгирис» — «Будё-Глимт». Веселье закончилось! Никита Хайкин немного пострадает

Россиянин редко сохраняет ворота в неприкосновенности на чужом поле. А тут ещё и выход в следующий раунд почти гарантирован.

9 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Будё-Глимт». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Жальгириса» оценивается аналитиками в 5.00. Поставить на ничью можно за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Будё-Глимт» 9 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.85, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.95. На гол «Жальгириса» дают коэффициент 1.47, а гол «Будё-Глимт» оценивается в 1.83. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.78.

Анализ и прогноз на второй матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Будё-Глимт» (09.08.2022)

9 августа в 19:00 мск свисток швейцарского рефери Сандро Шерера, который раздастся над стадионом «LFF – Ветра» в Вильнюсе, возвестит о начале ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Литвы «Жальгирис» примет чемпиона Норвегии – футбольный клуб «Будё-Глимт».

Первый матч, состоявшийся на стадионе «Аспмюра» в норвежском городе Будё, стал холодным душем для «Жальгириса», который в прошлом раунде выбил из Лиги чемпионов другую скандинавскую команду – шведский «Мальмё». Чемпион Норвегии отнёсся к гостям без всякого пиетета и сильнейшим из всех возможных составом решил вопрос выхода в следующий раунд в первом же матче – 5:0.

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То, что «Будё-Глимт» вовсю старался закончить матч разгромом, неудивительно. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов норвежская команда плохо себя чувствует на чужих полях. Чемпион Фарерских островов «Клаксвик» в первом раунде квалификации едва не отыграл отставание в три мяча на своём поле в ответной встрече, а североирландский «Линфилд» начал противостояние с «Будё-Глимт» с домашней победы 1:0.



Тот матч в Белфасте словно пробудил в «Будё-Глимт» зверя – следующие пять встреч во всех турнирах норвежцы выиграли с общим счётом 27:1. Единственный мяч в ворота Никиты Хайкина удалось забить лишь Кристофферу Эдемарксбаккену из «Олесунна». Та встреча в чемпионате Норвегии стала единственной из этих пяти матчей, где «Будё-Глимт» забил менее пяти голов.

Показательно, что матч с «Олессуном» стал единственной гостевой встречей за эти пять матчей после злосчастного выезда в Белфаст, что только подтверждает тенденцию о большой разнице между «Будё-Глимтом» дома и в гостях. За последние пять гостевых матчей «Будё-Глимт» выиграл лишь дважды, а за последние шесть выездных встреч ни разу не забивал больше двух мячей.

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Однако в Вильнюсе «Будё-Глимт» будет чувствовать себя в какой-то степени как дома. Всё благодаря небольшой вместительности и искусственному газону стадиона «LFF». Это наверняка напомнит норвежскому чемпиону условия, в которых он играет в Будё и к которым так сложной порой приспосабливаться соперникам.

Учитывая результат первой встречи, у тренера норвежцев Хьетиля Кнутсена будет соблазн сделать несколько замен в стартовом составе. К тому же матч чемпионата Норвегии с «Оддом» был сыгран совсем недавно – в прошедшую субботу. Наверняка на скамейке запасных останется лучший бомбардир команды – Амаль Пеллегрино.



Не поможет команде и другой голеадор – нигерийский центрфорвард Виктор Бонифасе, который накануне первого матча с «Жальгирисом» был продан за два миллиона евро в бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа». Это большая потеря для клуба, ведь есть мечта пошуметь в Лиге чемпионов.



Для «Жальгириса» выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – уже огромное достижение, которое гарантирует участие как минимум в групповом этапе Лиги конференций, что в истории литовского футбола случится впервые. Команда, вероятно, уже морально готовится к раунду плей-офф Лиги Европы, в котором сыграет с неудачником пары «Динамо» Загреб – «Лудогорец».

В этой ситуации у чемпиона Литвы есть все шансы сбросить оковы и красиво попрощаться с мечтой о Лиге чемпионов перед своими болельщиками, показав яркий атакующий футбол. А именно как в уже ставшей легендарной первой встрече со шведским «Мальмё». Вряд ли гости будут сильно горевать, если пропустят один-два мяча. Поставить на то, что хозяева не проиграют через тотал больше 2.5 мяча можно за 3.64.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Будё-Глимт» 9 августа 2022 года

Почти год назад команды встречались в Вильнюсе, тот матч закончился боевой ничьей 2:2. С тех пор составы команд несколько обновились: амбиции чемпионов Норвегии сильно выросли, а «Жальгирис» смог сделать на международной арене исторический шаг вперёд — уже предвкушает осеннюю стадию еврокубков. В отличие от той встречи, предстоящая уже ничего не будет решать. Думается, это только поможет командам сыграть в своё удовольствие, а «Будё-Глимту», который традиционно плохо играет в гостях, не сильно расстраиваться при отсутствии победы.



Ставка: «Жальгирис» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.64.

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