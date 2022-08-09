«Реал» – «Айнтрахт», Суперкубок УЕФА. Зрелище, которое мы заслужили

10 августа состоится матч за Суперкубок Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитом испанский клуб: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех немецкого клуба оценивается в 7.10. Поставить на ничью можно за 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка УЕФА «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт 10 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что матч Суперкубка Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт получится результативным: поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.66, на тотал меньше 2.5 гола – за 2.21. Если забьёт «Реал» сыграет коэффициент 1.09. Гол «Айнтрахта» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч за Суперкубок Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт (10.08.2022)

Первый официальный матч с приставкой «топ» на европейской арене состоится уже в эту среду. Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти вновь стал лучшим клубом континента и теперь поспорит за очередной трофей с неожиданным триумфатором второго по значимости турнира Европы – «Айнтрахтом» Оливера Гласнера. Матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки.

«Реал» готовится к своему пятому матчу за Суперкубок УЕФА за последние 10 лет – все четыре раза трофей в итоге оказывался в Мадриде, но важно сделать оговорку – «сливочные» выиграли только три кубка, уступив в 2018 году «Атлетико». В целом все матчи в этом турнире давались «Реалу» тяжело, команда всегда выигрывала с минимальным преимуществом. Сейчас также не стоит ждать лёгкой прогулки для номинальных хозяев.

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Тем не менее в том, что «Реал» безусловный фаворит встречи, сомневаться не приходится. Карло Анчелотти в июле прошлого года вернулся в клуб из «Эвертона» спустя шесть лет и мгновенно выиграл главный турнир. Мадридцы на пути к финалу одолели «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». А в главном матче добились уникального достижения – забили один гол при всего четырёх ударах по воротам «Ливерпуля», который доминировал по моментам.

Этим летом «Реал» не стал вести себя агрессивно на трансферном рынке. Долгое время главной темой в футбольной среде был переход в Мадрид Килиана Мбаппе, но француз остался в Париже. В итоге клуб решил сосредоточиться на чистке и точечном усилении состава. В центр обороны пришёл немец Антонио Рюдигер из «Челси», а в опорной зоне теперь играет один из главных талантов Орельен Тчуамени из «Монако».

В товарищеских матчах «сливочные» пока не смогли показать свой потенциал. Команда Анчелотти выиграла пока только у «Ювентуса» (2:0). Уступила «Барселоне» (0:1) и не обыграла «Америку» (2:2). Итальянский тренер экспериментировал с позициями игроков – слева в обороне оказывался новичок Рюдигер. Но основа функционировала отлично – похвалы заслуживала тройка полузащиты Каземиро, Модрич и Кроос, которых папа Карло называл «бермудским треугольником». Карим Бензема остаётся одним из главных претендентов на «Золотой мяч», и этим всё сказано.

«Айнтрахт» тоже явно не стал слабее. Команда Оливера Гласнера может рассчитывать практически на тот же состав, который обыгрывал в Лиге Европы «Бетис», «Вест Хэм» и «Барселону» Хави, а также разбирался в финале с «Рейнджерс». Единственным исключением может стать многолетний лидер команды Филип Костич – левый полузащитник мог уйти ещё в прошлом сезоне, но сейчас идут конкретные переговоры с «Ювентусом».

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Потерю серба будет очень сложно компенсировать, ведь его подачи и исполнение стандартов были грозным оружием. Впрочем, не стоит забывать, что усилился «Айнтрахт» более чем убедительно. В команде теперь есть Марио Гётце, который провел отличный сезон в ПСВ и сейчас хорошо встроен в систему Франкфурта. Также пришли два мощных форварда — Лукас Аларио из «Байера» и Рандаль Коло Муани из «Нанта». Последний, к слову, в первом туре Бундеслиги спровоцировал на голевую ошибку опытного Мануэля Нойера.

Конечно, игру с «Баварией» «орлы» поскорее хотели бы забыть – мюнхенцы без Роберта Левандовского шансов не оставили (1:6). Однако важно понимать, что два первых быстрых гола пришли после издевательских стандартов, а затем «Айнтрахт» попросту посыпался. Слабым стартом сезона от этой команды уже никого не удивить, но в основном игровые проблемы распространяются на чемпионат.

«Айнтрахт» уже несколько лет делает явный акцент на кубковые турниры, с Нико Ковачем постоянно претендовали на Кубок Германии, а с Ади Хюттером доходили до поздних стадий Лиги Европы. С Оливером Гласнером ставка на кубки вовсе увеличилась – на дистанции оборонительный и энергозатратный футбол австрийца работает плохо, но в отдельном матче «Айнтрахт» способен потрепать любого. Что и доказал прошедший сезон, который «орлы» завершили на 11-й строчке в Бундеслиге, но попали при этом в Лигу чемпионов.

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Разумеется, «Реал» сейчас сильнее во всех компонентах. Коллектив Карло Анчелотти доказал, что способен вытаскивать даже те матчи, в которых не доминирует – хватает всего одного мяча. Однако на сей раз минимальной победы может не хватить, ведь свой момент «Айнтрахт» почти всегда находит. Эта команда в еврокубках забивает уже два года — 16 матчей подряд. Сейчас немцы будут мотивированы вдвойне после катастрофы в матче с «Баварией». Ждём, что Франкфурт забьёт, но «Реал» забьёт ещё больше. Хорошо смотрится вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 гола» за 2.15.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт 10 августа 2022 года

В матче за Суперкубок в этот раз встретятся очень интересные команды. «Реал», который выиграл свой 14-й Кубок чемпионов благодаря единственному голу при четырёх ударах, и 11-я команда Бундеслиги. «Реал» летом точечно укрепил состав, но остался без громких приобретений в атаку. При этом команда Анчелотти не слишком впечатлила в предсезонке, однако в этом матче всё равно выглядит явным фаворитом. Особенно на фоне старта сезона «Айнтрахта», который без шансов был бит «Баварией» в пятницу.

Впрочем, «орлы» всегда лучше настраивались на кубковые турниры, а сейчас захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. От них едва ли ждут очередной сенсации, но франкфуртский клуб не стал слабее. Думается, «Реал» пропустит, однако точно забьёт больше.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.15.

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