В Примере будет жарко: Хави и Левандовски ведут к титулу «Барселону». «Реал» против

12 августа стартует новый сезон в чемпионате Испании. В прошлом году все сливки собрал мадридский «Реал», но сейчас «Королевскому клубу» будет очень непросто повторить успех. Хотя бы потому, что «Барселона» переформатировалась и готова вернуться в гонку за самые высокие места. Изучаем расклады букмекеров на предстоящий сезон.
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«Реал» стареет, но Анчелотти хитёр
Мадридский «Реал» в это межсезонье осуществил точечную селекцию. Команду пополнили опорник «Монако» Орельен Тчуамени и защитник «Челси» Антонио Рюдигер. Громких уходов в Мадриде нет: Лука Йович, Иско, Гарет Бэйл – все эти ребята давно потеряли место в стартовом составе.
Главная неудача – в Мадрид так и не перебрался Килиан Мбаппе. Впрочем, если Карим Бензема выдаст ещё один топовый сезон, это не станет проблемой. Пока же козырь «Реала» — сыгранность. Поставить на чемпионство «галактикос» можно за 2.15. Хитрый лис Анчелотти умеет выжимать максимум из имеющихся ресурсов.
Проблема же у «Реала» одна – лидеры не молодеют. Модрич, Бензема – все эти ребята уже далеко не мальчики. Да, прошлый год выдался очень ярким, но моложе ветераны не стали.
Прогноз на матч «Реал» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.10.
Сможет ли Анчелотти удержать их в лучшей форме ещё на сезон? Если да – «Реал» может повторить свои успехи.
«Барса» рвётся в бой
«Барселона» прошлый сезон откровенно провалила и в межсезонье провела перестройку. Рафинья, Андреас Кристенсен, Жюль Кюнде, Франк Кессье и, конечно, Роберт Левандовски – солиднейшее подкрепление для Хави. Правда, у каталонцев большие финансовые проблемы, поэтому трансферы на выход тоже обязательно будут. К примеру, команду должен покинуть Френки де Йонг.
Шансы «Барселоны» оценивают практически так же, как и «Реала» — коэффициент 2.20. Разумеется, сине-гранатовые мечтают о возвращении титула. И, в общем-то, их состав вполне позволяет на это рассчитывать. Главное, чтобы новички пришлись ко двору, а финансовые проблемы не затянули команду в пучину скандалов.
«Атлетико»: без Криштиану, зато с Витселем
На мадридский «Атлетико» можно сделать ставку за 7.00. «Матрасников» называли в числе главных претендентов на Криштиану Роналду, но, похоже, португалец так и не доберётся до команды Диего Симеоне. Зато туда добрался Аксель Витсель, бельгиец должен укрепить центр поля.
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Клуб покинул Луис Суарес, но большой проблемой для «Атлетико» это стать не должно. Прошлый сезон Симеоне сделал переходным: команда непривычно много пропускала, теряла очки там, где не должна была. Посмотрим, что будет в новом сезоне, пошли ли перестановки на пользу.
Из остальных команд букмекеры выделяют «Севилью», коэффициент на андалусийцев — 23.00. За 50.00 можно поставить на «Вильярреал» Унаи Эмери, а на «Реал Сосьедад» дают 100.00. Шансы остальных команд взять титул расценивают как микрокопические.
Кажется, новый сезон в Испании действительно будет жарким. Классическое противостояние «Реала» и «Барсы» должно вернуться на высочайший уровень. Будем наблюдать. Удачных ставок!
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