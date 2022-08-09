«СЮ» — «Динамо». 1000 рублей за Шипачёва и Войнова — смешно, но Кудашов справится

Москвичи отдали своих лидеров в «Ак Барс» за так. Однако, кажется, логика тут есть.

10 августа состоится товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех москвичей оценён экспертами в 2.70. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.

Чего ждать от матча «Салават Юлаев» — «Динамо».

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» М 10 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва (10.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на противостояние товарищеского турнира — Кубка Республики Башкортостан. 10 августа на льду «Уфа-Арены» в Уфе померяются силами местный «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки «Салават» занял третье место в таблице Восточной конференции. В новом сезоне клуб вряд ли достигнет подобного успеха. Ещё на старте прошлого розыгрыша Кубка Гагарина он столкнулся с большим количеством проблем, связанных с уходом легионеров.

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Приняли решение приостановить контракты с клубом из Уфы основной голкипер Юха Метсола и техничный защитник Филип Ларсен. А также результативные нападающие Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд. Несмотря на столь серьёзные потери, Томи Лямся сумел вывести уфимцев в четвертьфинал Кубка Гагарина. Дальше не пустил «Трактор» Анвара Гатиятулина.



Уступив челябинцам (2-4), уфимцы начали готовиться к новому сезону, но уже без Томи Лямся. Финский наставник, как и ожидалось, покинул команду. Его место занял Виктор Козлов, хорошо знакомый с системой и хоккеистами «Салавата». До этого он несколько лет проработал ассистентом в штабе Лямся.

Впрочем, до клуба из Уфы Козлов лишь раз заступал на должность главного тренера. В сезоне-2017/2018 возглавлял магнитогорский «Металлург». По итогам сезона его подопечные заняли четвёртое место в таблице Восточной конференции и проиграли во втором раунде плей-офф НХЛ «Ак Барсу». Результаты сносные, но болельщики «Магнитки» наверняка ждали большего.



«Динамо» в преддверии грядущего сезона нового наставника искать не пришлось. Работающий ассистентом главного тренера сборной России Алексей Кудашов остался на своём месте. Под его руководством бело-голубые добрались до четвертьфинала минувшего розыгрыша плей-офф НХЛ. Дальше не пустил ЦСКА, ставший впоследствии обладателем Кубка Гагарина.

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Полагаем, в предстоящем сезоне клуб из Москвы сможет достичь большего. В межсезонье он расстался с 12 высокооплачиваемыми хоккеистами, дабы оптимизировать платёжную ведомость. Причём лидеров — Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова — отдал практически бесплатно (за символическую компенсацию в 1000 рублей) в «Ак Барс».



Перестройка, на наш взгляд, напрашивалась давно. Ведь за четыре года с Шипачёвым бело-голубые так ничего и не выиграли. На замену дорогостоящим хоккеистам «Динамо» приобрело также 12 игроков, в том числе опытного Илью Каблукова и техничного Джордана Уила. Обновлённый коллектив провёл уже три товарищеских матча, однако пока не одержал ни одной победы.



Сначала «Динамо» уступило новокузнецкому «Металлургу» (2:3 ОТ), затем хабаровскому «Амуру» (1:2) и, наконец, «Сибири» (1:3). Впрочем, счёт в такого рода встречах результат не особо важен. Как и ожидалось, Алексей Кудашов активно экспериментировал. Пробовал подопечных на разных позициях и в разных связках.

«Салават» за этот же период провёл только две товарищеские встречи. Сначала уступил «Нефтехимику» (3:4), а затем «Автомобилисту» (1:2). Виктор Козлов тоже выделил немало игрового времени молодёжи. А также попробовал двух разных голкиперов — Андрея Кареева и 35-летнего Илью Ежова. Второй присоединился к команде из Уфы совсем недавно.

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Думается, можно рискнуть и проверить победу гостей в матче за коэффициент 2.12. Дело в том, что после ухода Метсолы вратарская позиция уфимцев заметно просела. Безусловно, без Шипачёва бело-голубым ещё предстоит найти свою игру в атаке. Но Алексей Кудашов наверняка уже нашёл рабочие варианты игры за три товарищеские встречи. Да и тонус его подопечных наверняка лучше.

«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч 10 августа 2022 года

«Салават» ослаблен непредвиденным уходом легионеров и главного тренера. «Динамо» же рассталось с лидерами добровольно, а теперь имеет чёткий план на будущее. Кроме того, бело-голубые провели больше товарищеских встреч. Следовательно, подходят к игре в лучшей физической форме. Также отметим, что Алексей Кудашов имеет больше опытна работы главным тренером, нежели Виктор Козлов. Несмотря на то, что результат в такого рода встречах менее важен, проверим победу гостей в матче.



Ставка: победа «Динамо» Москва в матче за коэффициент 2.12.

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