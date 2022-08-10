«Университатя» — «Заря». По стопам киевского «Динамо» и Мирчи Луческу

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Университатя» — «Заря». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу румын в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех украинцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Университатя» — «Заря» 11 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Университатя» — «Заря» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Университатя» — «Заря» (11.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 11 августа запланированы целых 29 ответных противостояний третьего квалификационного раунда соревнования. В одном из них на стадионе «Ион Облеменко» в Крайове, Румыния, померяются силами местная «Университатя» и луганская «Заря». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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Первая встреча проходила в Польше. Несмотря на длительное отсутствие официальной игровой практики, украинцы с большим запасом выиграли по всем статистическим параметрам. Они чаще владели мячом и опаснее атаковали. Вследствие чего нанесли на порядок больше ударов и одержали победу. Впрочем, с минимальным перевесом — 1:0.



В первую очередь за это стоит отдать должное голкиперу команды из Крайовы Давиду Лазэру. 31-летний вратарь совершил несколько выдающихся сейвов. Если бы не он, счёт определённо был бы иным. Хотя результаты выступлений бело-голубых в чемпионате Румынии прямо говорят о том, что стараний Лазэра хватает далеко не всегда.

За последние четыре встречи в Первой лиге Румынии «Университатя» одержала только одну победу — над «Университатя Крайова 1948» (2:1). Также сыграла вничью с «Сепси» (2:2) и «Университатя Клуж» (1:1). А поражение потерпела от бухарестского «Рапида» (0:1). Если уж середняков первенства пока не получается обыграть, на что может рассчитывать на евроарене?



В минувшем розыгрыше Лиги конференций «студенты» не сумели пробраться даже дальше второго квалификационного раунда. Уступили скромному албанскому «Лачи». В первом матче потерпели поражение со счётом 0:1, а второе противостояние ознаменовалось безголевой ничьей. Весьма вероятно, история повторится и в этот раз.

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«Заря» в прошлом сезоне тоже не лучшим образом выступила в еврокубковых соревнованиях. Из Лиги Европы выбыла, уступив в плей-офф по сумме двух встреч австрийскому «Рапиду» (0:3 и 2:3). А в Лиге конференций не сумела миновать групповой этап. Зато после этого главным тренером клуба стал опытный Патрик ван Леуэн.



Под его руководством в прошлом сезоне «Маккаби» из Тель-Авива не потерпел ни одного поражения за девять встреч в Лиге конференций. С командой из Луганска голландец весьма неплохо провёл сборы. За четыре товарищеских встречи его новые подопечные потерпели только одно поражение — от «Легии» (1:2). В остальных матчах одержали результативные победы.



При таком раскладе «Заря» наравне с киевским «Динамо» выглядит фаворитом грядущего розыгрыша Украинской Премьер-Лиги. Дело в том, что в межсезонье команда практически не изменилась, в отличие от того же донецкого «Шахтёра». Она сумела сохранить практически весь основообразующий костяк, а также обзавелась опытным тренером.

Полагаем, в предстоящей встрече «Заря» как минимум не проиграет и вслед за киевским «Динамо» отправится в плей-офф еврокубков. Дело ещё в том, что в первом противостоянии она не позволила румынам нанести ни одного удара в створ. Думаем, домашние стены не помогут клубу из Крайовы избежать неудачи. Его футбол пока что не впечатляет. Возьмём Х2 за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Университатя» — «Заря» 11 августа 2022 года

«Университатя» потерпела поражение в первой встрече, даже не создав толком опасности у ворот «Зари». Результаты последних четырёх матчей в чемпионате Румынии и итоги выступлений на евроарене также играют не в её пользу. В то, что клуб из Луганска не проиграет, верится без особого труда. Судя по всему, он находится в отличном тонусе, несмотря на длительный простой.



Ставка: «Заря» не проиграет за коэффициент 2.00.

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