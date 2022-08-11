«Витязь» — «Ак Барс». 8:0 оставьте «Спартаку», Олег Знарок хорош даже без звёзд

12 августа состоится товарищеский матч «Витязь» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех «Витязя» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Витязь» — «Ак Барс» 12 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Витязь» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.16.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Витязь» Подольск — «Ак Барс» Казань (12.08.2022)

На 12 августа в российском хоккее запланированы сразу две товарищеские встречи. Отдельное внимание стоит уделить игре между подольским «Витязем» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт на льду «Арены Балашиха», первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Звёзды казанцев проверят подольских ребят на прочность.

«Витязь» в минувшем сезоне занял лишь 10-е место в Западной конференции, не пробившись в плей-офф КХЛ. Поэтому в межсезонье команда зря времени не теряла, уже успела провести четыре встречи. Сперва проиграла «Адмиралу» (1:3), а следом «Сибири» (1:4). Начало не задалось, но после была победа над «Северсталью» (4:3 ОТ) и разгром в матче со «Спартаком» (8:0).

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Самым результативным стал второй период, где «Витязь» забил пять шайб. Это весьма неплохо, с учётом того, что составы были экспериментальными. При этом у Буцаева в обойме не так много легионеров и звёзд. Недавно клуб подписал канадского нападающего минского «Динамо» Тайлера Граоваца на год. Также приобрёли защитника Жереми Руа, который успел уже сыграть за команду, и нападающего Зака Митчелла.



«Ак Барс» же сыграл две предсезонные встречи — сперва с «Нефтяником» (6:1), а затем и с «Нефтехимиком» (4:1). Весьма успешно. В первой встрече сыграл Александр Радулов, отметился дублем. Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов по разу ассистировали. Во второй встрече Олег Знарок справился и без своих главных звёзд.

В обойме есть Дмитрий Кагарлицкий, Александр Хованов, Дмитрий Воронков и другие не менее знаменитые и многим знакомые игроки. Так что у казанцев очень боевой состав. Кажется, команда метит не только в лидеры Восточной конференции, но с таким составом возможно конкурировать на равных и с теми же СКА и ЦСКА.

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Пока же идёт предсезонка, и в предстоящей игре фаворитом выступает «Ак Барс». Очных встреч в истории команд насчитано 32. В которых 20 побед за казанцами, 12 — за «Витязем». Преимущество не такое весомое, но по составу казанцы сейчас сильнее, а у руля один из самых титулованных тренеров в истории сборной России и команд КХЛ.



При этом из предыдущих 10 встреч лишь в четырёх тотал был ниже четырёх шайб. А последние игры казанцев говорят об отменной результативности. Думается, и «Витязь» после разгромной победы в матче со «Спартаком» в атаке постарается не отставать от соперника. В этом матче, на наш взгляд, стоит рассмотреть победу «Ак Барса» через тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.



Во-первых, Олег Знарок победил «Нефтехимик», игравший в минувшем сезоне в плей-офф, и без главных звёзд. У «Витязя» же состав даже слабее. Во-вторых, результативность казанцев на высоте. Казанцы даже на выезде идут без поражений. У «Витязя» же начало не задалось. После 8:0 над «Спартаком» будет воодушевление, бой дадут, но, кажется, сейчас гостей не остановить.

«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 12 августа 2022 года

«Ак Барс» под руководством Олега Знарка на выезде играет успешно даже без главных звёзд. В составе хватает известных и качественных игроков. «Витязь» же по составу уступает, хотя есть и легионеры. На наш взгляд, казанцы выглядят предпочтительнее, результативность на высоте. Так что можно проверить победу гостей через тотал больше.



Ставка: победа «Ак Барса» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

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