«Зенит» — ЦСКА: потеря Клаудиньо поможет Федотову в Петербурге

13 августа в матче 5-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Петербуржцы – явные фавориты сезона – уже дважды оступились. Армейцы же под руководством Владимира Федотова выглядят очень цельно, даже несмотря на осечку в матче с «Пари НН». Чем завершится принципиальное противостояние?

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Где и когда пройдёт матч «Зенит» — ЦСКА

Встреча 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт 13-го августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры – в 17:00 мск.

Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ «Зенит» — ЦСКА

В прямом эфире игру 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой трансляции – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на игру «Зенит» — ЦСКА

Букмекеры считают фаворитом матча «Зенит» — ЦСКА хозяев поля. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.54. Шансы москвичей аналитики оценили коэффициентом 5.50. На ничейный исход можно сделать ставку за 4.90.

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Эксперты считают, что матч между «Зенитом» и ЦСКА будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.62. На ТМ 2.5 гола дают коэффициент 2.40.

На гол «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.09. Если забьёт ЦСКА, сыграют ставки с коэффициентом 1.51. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают коэффициент 1.71. На то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, можно сделать ставку за 2.14.

На то, что в матче будет назначен пенальти, можно поставить с коэффициентом 2.35. Вероятность того, что хотя бы одного из игроков удалят с поля, аналитики оценили коэффициентом 2.65.

Форма «Зенита» и ЦСКА

«Зенит» на фоне других клубов РПЛ выглядит Голиафом. Хороший состав, стабильное финансирование, возможность покупать игроков. Но на старте сезона петербуржцы буксуют.

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Сначала случилась совершенно необязательная ничья с «Химками»: зенитовцы открыли счёт и начали откровенно валять дурака, за что и поплатились. Ну а в четвёртом туре ещё два очка «Зенит» потерял в Грозном. Хотя, исходя из развития матча, большой вопрос, кто потерял очки, а кто приобрёл. «Зенит» больше тайма играл в меньшинстве и к концовке матча явно подсел, чем грозненцы не смогли воспользоваться.

В матче с ЦСКА петербуржцам придётся обойтись без Даниила Одоевского, удалённого в Грозном. Но главная потеря для Сергея Семака – Клаудиньо. Бразилец выбыл на месяц, и это огромная потеря. Клаудиньо дирижировал игрой «Зенита», что называется, делал разницу. Равноценно заменить его невозможно, так что Семаку нужно будет что-то изобретать. Но при всём этом «Зенит» настолько силён, что всё равно по умолчанию будет фаворитом в любой встрече РПЛ.

Что до ЦСКА, то Владимир Федотов отладил структуру игры. Да, случилась обидная ничья с «Пари НН», армейцы упустили преимущество в два мяча, но в остальных матчах ЦСКА выглядел очень солидно. Проблема короткой скамейки тоже решается: новички постепенно подъезжают. Теперь задача Федотова – встроить их в игру. Но, кажется, за этим дело не станет.

Другое дело, что пока армейцы не встречались с командой уровня «Зенита». В первых турах к серьёзным соперникам можно отнести «Сочи», но южане пока сами в стадии перестройки, да ещё играли без Кристиана Нобоа. Для красно-синих ближайший матч – первая настоящая проверка. И у них есть все шансы завершить её с положительным для себя результатом.

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