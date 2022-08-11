«Локомотив» — «Крылья Советов». Последний шанс Йозефа Циннбауэра?

Для железнодорожников нет света в конце туннеля: проблем в игре много, а самарцы опасны в атаке.

13 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Локомотив»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех самарцев оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97. Если забьёт «Локомотив», сыграет коэффициент 1.24. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (13.08.2022)

«Локомотив» похож на неуправляемый состав в новом сезоне РПЛ. Солидный по меркам российской лиги коллектив свалился в пропасть, проиграв две встречи кряду с общим счётом 0:8. Насколько велик кредит доверия у тренерского штаба железнодорожников под началом Йозефа Циннбауэра? Пока руководство клуба на словах поддерживает немецкого специалиста, но он не застрахован от увольнения в случае неудачи в 5-м туре.

Нужно сказать, что соперник «Локомотиву» достался весьма серьёзный — самарские «Крылья Советов» хоть и уступили в двух из последних трёх матчей, но представляют собой команду с цельной тактической концепцией. К сожалению для поклонников красно-зелёных, про их любимый клуб такого пока не скажешь. В любом случае для них результат встречи с «крылышками» имеет огромное значение.

Последняя игра «Локомотив» была крайне неудачной. Железнодорожники на поле «Краснодара» проиграли со счётом 0:3 практически без вариантов. Главный тренер несколько изменил тактический рисунок и отправил в запас Камано. Место на острие атаки занял Иван Игнатьев, но против своей бывшей команды сыграл скованно и ощутимой пользы не принёс. Отметим проблемы «Локомотива» при создании опасных моментов.

Пошёл Циннбауэр и на изменения в защите. Скорее всего, это было связано с отсутствием дисквалифицированного Баринова, на котором лежит огромный объём работы. Его функции тренерский штаб перераспределил между несколькими футболистами. Стоит отметить, что, хоть и с проблемами и ошибками, новая конструкция красно-зелёных не позволила «Краснодару» открыть счёт до 78-й минуты. Затем сказалось планомерное давление соперника, которое в итоге нашло слабую точку.

Железнодорожники бросили без опеки Рамиреса, а южноамериканец немедленно наказал за оплошность. Пропустив, футболисты «Локомотива» бросились отыгрываться. Это не привело ни к чему хорошему. «Быки» дважды показательно исполнили контратаки и довели счёт до 3:0 в свою пользу. Итог матча подтвердил, что красно-зелёные откровенно плохо действуют против команд, которые умеют контролировать мяч. Как раз к ним и относятся «Крылья Советов».

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Самарцы, в свою очередь, уступили «Динамо» (0:2), но язык не повернётся сказать, что они заслужили поражение. Провели в атаке больше времени, владели инициативой и даже нанесли практически в два раза больше ударов по воротам (21 против 11). Стоит выделить игроков центра поля — Ежова и Коваленко. Они достигли хорошего взаимопонимания и за счёт разрезающих передач регулярно отправляли своих партнёров в опасные прорывы.

На острие атаки у «Крыльев Советов» действовали Глушенков и Цыпченко. Они довольно умело маневрировали перед штрафной площадью соперника, вытаскивая на себя защитников динамовцев. В свободные зоны врывались партнёры, которые не теряли динамики эпизода и наносили удары по воротам. Проблема заключается в том, что попыткам самарских форвардов не хватало точности.

Тем не менее отметим умение подопечных Игоря Осинькина нагнетать впереди давление на соперника и проходить сквозь прессинг за счёт чередования коротких и длинных передач. Тактические варианты у «крылышек» разнообразны, что может помочь им справиться с плохо построенным и разобщённым прессингом железнодорожников. Футболисты красно-зелёных, весьма вероятно, не смогут успевать за перемещениями самарских игроков, что приведёт к хаосу в обороне. А проблемы у железнодорожников в защите есть.

Соперники достаточно регулярно встречались между собой. 56 раз выходили на поле в очных матчах. У «Локомотива» в активе 33 победы, 12 матчей завершились ничейным исходом, и 11 выиграли самарцы. На стороне москвичей практически двукратный перевес по забитым мячам — 82:43. Тем не менее текущее состояние команд позволяет не делать акцент на прошедших результатах. Кроме того, «Крылья Советов» три из пяти последних очных игр на «РЖД Арене» завершили ничейным исходом.

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Вызывают большие сомнения возможности действующего тренерского штаба «Локомотива» исправить ситуацию. Назначение Циннбауэра за несколько дней до старта первенства негативно сказалось на игре. Футболисты не до конца приняли достаточно сложную схему Йозефа, что привело к двум поражениям подряд с общим счётом 0:8. На наш взгляд, стоит изучить победу «Крыльев Советов» с форой (0) с коэффициентом 2.02.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа 2022 года

«Локомотив» на старте сезона выглядит обречённо. В игре некогда сильной команды пропала мысль, отсутствует внятный план атакующих действий. Опытные исполнители стараются обострять ситуацию за счёт индивидуальных действий, но к забитым голам это не приводит. Большие нарекания вызывает оборона, на фоне которой занервничал даже невозмутимый голкипер железнодорожников Худяков. По сравнению с этим самарцы смотрятся гораздо эффективней и, весьма вероятно, добьются победы.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (0) за коэффициент 2.02.

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