«Динамо» — «Краснодар». Ничуть не хуже Сандро Шварца

13 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех краснодарцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» (Москва) — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (13.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 13 августа запланированы три встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «ВТБ Арена» померятся силами московское «Динамо» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Под руководством Славиши Йокановича клуб из Москвы выдал весьма неплохой старт сезона. За четыре первых тура чемпионата России он не потерпел ни одного поражения при ничьих с крепким «Ростовом» (1:1) Валерия Карпина и характерным «Факелом» (3:3). Победы одержаны над «Торпедо» (4:0) и «Крыльями Советов» (2:0), обе всухую и результативно.

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Наиболее интересно противостояние с самарцами, так как в нём не принял участия Даниил Фомин. Талантливый хавбек, ставший при Йокановиче капитаном, получил травму колена матчем ранее (в игре с «Факелом») и выбыл на неизвестные сроки. Несмотря на столь серьёзную потерю, москвичи сыграли качественно и одержали победу.



В первую очередь за это стоит отдать должное Йокановичу. Наставник впервые выбрал на матч схему игры с двумя нападающими. В центре полузащиты он выпустил Николу Моро и Луку Гагнидзе. К слову, оба отметились результативными действиями – отдали по голевой передаче. Первый ассистировал Вячеславу Грулёву, а второй — Роберто Фернандесу.

Краснодарцы тоже достаточно неплохо начали новый розыгрыш РПЛ. За четыре первых встречи они потерпели только одно поражение — от «Спартака» (1:4); вничью сыграли с «Факелом» (2:2), а победы одержали над «Уралом» (3:1) и «Локомотивом» (3:0). И вновь за достижение хороших итогов и впечатляющую результативность стоит похвалить главного тренера — Александра Сторожука.



Как мы помним, Сторожук стал наставником «Краснодара» в середине минувшего сезона. Команда досталась ему, откровенно говоря, в плохом состоянии. Из-за ухода легионеров некоторые позиции остались бесхозными. Специалисту пришлось идти на риск — выпускать в основе молодых, неопытных игроков.

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Как ни странно, эксперименты себя оправдали. За последние 12 туров минувшего розыгрыша РПЛ «быки» потерпели только три поражения — как раз от «Динамо» (0:1), «Крыльев Советов» (0:2) и «Зенита» (1:3). Также они сыграли вничью с «Уфой», «Арсеналом» и «Ахматом» (во всех встречах 1:1). В остальных матчах были одержаны победы.

В новом сезоне успехи тоже пока хороши, но семь пропущенных мячей за четыре встречи вызывают подозрения. Несмотря на старания Матвея Сафонова, краснодарцы по-прежнему не могут похвастаться крепостью в обороне. Дело в том, что в межсезонье они не сумели усилиться опытными защитниками. Сторожуку приходится полагаться на совсем юных игроков.



Впрочем, четыре «банки» от «Спартака» «быки», пожалуй, не заслужили. Весь первый тайм они давили и смотрелись интереснее оппонента. Однако сначала арбитр встречи Кирилл Левников проигнорировал эпизод, в котором нападающий красно-белых Александр Соболев наиграл на вторую жёлтую карточку. А затем судья показал прямую красную защитнику «Краснодара» Александру Черникову.

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Черников, на наш взгляд, не совершал грубого нарушения и вполне мог отделаться жёлтой карточкой. Данными решениями судья, по сути, «убил» краснодарцев. Как бы там ни было, грядущий матч обещает получиться более справедливым, ярким и результативным. «Динамо» и «Краснодар» имеют прекрасно функционирующие линии атаки. Громких имён много, но отметим по одному игроку из каждой команды.



У бело-голубых пуще других радует результативностью Фёдор Смолов, а у чёрно-зелёных феерит Эдуард Сперцян. Нападающий и хавбек записали на свой счёт по четыре забитых мяча за четыре первых тура чемпионата России. Думается, в предстоящей встрече они также порадуют голами. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 2.02.



Помимо этого, можно взять П1 за коэффициент 1.76. В конце концов, встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Поддержка болельщиков и наличие более сильных резервов, нежели у краснодарцев, делают москвичей фаворитами. История очных встреч также всецело на их стороне. Во всех последних пяти матчах бело-голубые одержали победы.

Думается, Славиша Йоканович продлит беспроигрышную серию своих подопечных до пяти встреч в РПЛ. Возможно, под его руководством москвичи вновь сумеют навязать борьбу «Зениту» за золото первенства. Как мы помним, в прошлом сезоне во главе с Сандро Шварцем они некоторое время шли нога в ногу с петербуржцами и претендовали на победу в первенстве.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2022 года

Оба клуба здорово начали новый сезон, порадовав своих болельщиков результативными победами. На двоих наколотили за этот период 19 мячей. Полагаем, предстоящий матч также получится результативным и ознаменуется голами с обеих сторон. Коллективы обладают поистине классными линиями атаки. Впрочем, также можно проверить победу хозяев. Всё же они имеют больше ресурсов и ещё не потерпели ни одного поражения при Йокановиче. История очных встреч тоже на их стороне. Да и «быки» по сию пору испытывают проблемы оборонительного характера.



Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.02.



Ставка 2: победа «Динамо» за коэффициент 1.76.

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