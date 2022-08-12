«Зенит» – ЦСКА. За армейцев больше не стыдно! Спасибо Федотову

13 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех москвичей оценивается в 6.00. На ничью дают коэффициент 4.68.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (13.08.2022)

Со старта сезона-2022/2023 многие болельщики ждут этого противостояния. 13 августа в 17:00 мск на стадионе «Газпром Арена» стартует матч 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Команды находятся в верхней части таблицы, но армейцы опережают соперника на несколько пунктов. Положение может измениться после этой встречи, ведь будет разыграно три очка.

Без поражений идёт «Зенит» на протяжении четырёх туров, но уверенности футболистов из Санкт-Петербурга в себе нет предела. Команда в прошлом сезоне не испытывала дефицита с игроками и могла похвастаться звёздами высокого для российского футбола уровня. В перерыве подписали ещё нескольких классных игроков, в основном в атаку, но расстались с Дзюбой.

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В стартовом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками», а затем разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. В следующей игре удалось крупно переиграть железнодорожников – 5:0. Сергеев в той встрече оформил дубль, а новичок Бакаев забил с пенальти. Покуражившись вдоволь над противником, уже в следующем туре сине-бело-голубые разошлись сухими 0:0 с «Ахматом», а Одоевский заработал удаление.

Из-за дисквалификации основной голкипер петербургского клуба не примет участие в матче 5-го тура, и это скажется на результате. Потеря не единственная, Сергей Семак переживает ещё из-за повреждения у лучшего игрока РПЛ прошлого сезона – Клаудиньо. Он тоже не сможет помочь в важном матче. Также продолжают отсутствовать Караваев, Кузяев и бразильский новичок Густаво Мантуан.

С большой долей вероятности место в воротах займёт Кержаков, у которого недостаточно игровой практики. Вести вперёд его будет мотивация задержаться в основе. Однако отсутствие регулярной игровой практики в официальных матчах может сыграть злую шутку против яркой атаки армейцев.

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С заменой же бразильцу проблем у «Зенита» точно не будет, и, вероятнее всего, его место займёт Бакаев и попытается отвоевать себе место в полузащите. Сейчас он продолжает просиживать на скамейке и наверняка уже сомневается в правильности принятого решения о переезде. Так что любой шанс нужно использовать.

ЦСКА во главе с Федотовым вызывает только уважение. Теперь уже никто не сомневается в профессионализме тренера. Он провёл уверенную трансферную компанию и укрепил армейский состав. Теперь хватает исполнителей и звёзд, которые будут стараться играть на результат. Они уже это доказали делом — из четырёх прошлых туров выиграно три, а ещё в одном была ничья. В итоге у красно-синих один из лучших показателей.

В стартовом матче РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА переиграл «Урал» со счётом 2:0 – это первая победа дома в новом сезоне. В следующей встрече выиграли у «Сочи» (3:0) – тоже важная победа над бывшим клубом Федотова. Не удалось довести до победы матч с «Пари НН», который закончился вничью — 2:2, хотя москвичи вели 2:0.

Матч с «Факелом» после первого тайма шёл на сенсацию, ведь армейцы проигрывали 0:1. Во втором тайме футболисты взяли ситуацию в свои руки и забили четыре мяча. В итоге — волевая победа со счётом 4:1. Играет вернувшийся из аренды Чалов и выходит в основе. Решение оставить форварда было правильным. Берёт игру в атаке на себя и Карраскаль, он забивал по голу в трёх из четырёх игр. Кроме того, оптимальные кондиции набрал и Хесус Медина – три гола и два ассиста за четыре тура.

«Зенит» выигрывал у ЦСКА в семи предыдущих очных встречах. В трёх прошедших делал это всухую – то есть без пропущенных голов. В июне стороны провели товарищеский матч, и сине-бело-голубые вновь оказались сильнее армейцев (3:0). Кажется, у москвичей появляется шанс перевернуть историю взаимоотношений, и момент для этого удобный. Думаем, теперь гости как минимум не проиграют.

Прогнозы и ставка на матч 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

Везение клуба из Санкт-Петербурга должно когда-то закончиться. Перед стартом сезона-2022/2023 казалось, что он будет безоговорочным лидером, причём единоличным. В итоге «Спартак» и ЦСКА выглядят гораздо интереснее, даже в атаке. Лидируют после четырёх туров. Особенно интересен преобразившийся состав гостей во главе с Федотовым. Когда тренер работал с «Сочи», то наказывал сине-бело-голубых, выиграв у них на выезде и сыграв вничью дома. Сейчас у него более состоявшийся коллектив, поэтому рекомендуем поставить на Х2 за 2.60.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 2.60.

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