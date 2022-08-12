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«Зенит» – ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2022 года, прямой эфир, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Зенит» – ЦСКА. За армейцев больше не стыдно! Спасибо Федотову
Максим Ермаков
«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13.08.2022
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ЦСКА проиграл семь прошлых очных встреч. Восьмого провала не будет.

13 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех москвичей оценивается в 6.00. На ничью дают коэффициент 4.68.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (13.08.2022)

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва

Со старта сезона-2022/2023 многие болельщики ждут этого противостояния. 13 августа в 17:00 мск на стадионе «Газпром Арена» стартует матч 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Команды находятся в верхней части таблицы, но армейцы опережают соперника на несколько пунктов. Положение может измениться после этой встречи, ведь будет разыграно три очка.

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Без поражений идёт «Зенит» на протяжении четырёх туров, но уверенности футболистов из Санкт-Петербурга в себе нет предела. Команда в прошлом сезоне не испытывала дефицита с игроками и могла похвастаться звёздами высокого для российского футбола уровня. В перерыве подписали ещё нескольких классных игроков, в основном в атаку, но расстались с Дзюбой.

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В стартовом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками», а затем разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. В следующей игре удалось крупно переиграть железнодорожников – 5:0. Сергеев в той встрече оформил дубль, а новичок Бакаев забил с пенальти. Покуражившись вдоволь над противником, уже в следующем туре сине-бело-голубые разошлись сухими 0:0 с «Ахматом», а Одоевский заработал удаление.

Из-за дисквалификации основной голкипер петербургского клуба не примет участие в матче 5-го тура, и это скажется на результате. Потеря не единственная, Сергей Семак переживает ещё из-за повреждения у лучшего игрока РПЛ прошлого сезона – Клаудиньо. Он тоже не сможет помочь в важном матче. Также продолжают отсутствовать Караваев, Кузяев и бразильский новичок Густаво Мантуан.

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С большой долей вероятности место в воротах займёт Кержаков, у которого недостаточно игровой практики. Вести вперёд его будет мотивация задержаться в основе. Однако отсутствие регулярной игровой практики в официальных матчах может сыграть злую шутку против яркой атаки армейцев.

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С заменой же бразильцу проблем у «Зенита» точно не будет, и, вероятнее всего, его место займёт Бакаев и попытается отвоевать себе место в полузащите. Сейчас он продолжает просиживать на скамейке и наверняка уже сомневается в правильности принятого решения о переезде. Так что любой шанс нужно использовать.

ЦСКА во главе с Федотовым вызывает только уважение. Теперь уже никто не сомневается в профессионализме тренера. Он провёл уверенную трансферную компанию и укрепил армейский состав. Теперь хватает исполнителей и звёзд, которые будут стараться играть на результат. Они уже это доказали делом — из четырёх прошлых туров выиграно три, а ещё в одном была ничья. В итоге у красно-синих один из лучших показателей.

В стартовом матче РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА переиграл «Урал» со счётом 2:0 – это первая победа дома в новом сезоне. В следующей встрече выиграли у «Сочи» (3:0) – тоже важная победа над бывшим клубом Федотова. Не удалось довести до победы матч с «Пари НН», который закончился вничью — 2:2, хотя москвичи вели 2:0.

Матч с «Факелом» после первого тайма шёл на сенсацию, ведь армейцы проигрывали 0:1. Во втором тайме футболисты взяли ситуацию в свои руки и забили четыре мяча. В итоге — волевая победа со счётом 4:1. Играет вернувшийся из аренды Чалов и выходит в основе. Решение оставить форварда было правильным. Берёт игру в атаке на себя и Карраскаль, он забивал по голу в трёх из четырёх игр. Кроме того, оптимальные кондиции набрал и Хесус Медина – три гола и два ассиста за четыре тура.

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«Зенит» выигрывал у ЦСКА в семи предыдущих очных встречах. В трёх прошедших делал это всухую – то есть без пропущенных голов. В июне стороны провели товарищеский матч, и сине-бело-голубые вновь оказались сильнее армейцев (3:0). Кажется, у москвичей появляется шанс перевернуть историю взаимоотношений, и момент для этого удобный. Думаем, теперь гости как минимум не проиграют.

Прогнозы и ставка на матч 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

Везение клуба из Санкт-Петербурга должно когда-то закончиться. Перед стартом сезона-2022/2023 казалось, что он будет безоговорочным лидером, причём единоличным. В итоге «Спартак» и ЦСКА выглядят гораздо интереснее, даже в атаке. Лидируют после четырёх туров. Особенно интересен преобразившийся состав гостей во главе с Федотовым. Когда тренер работал с «Сочи», то наказывал сине-бело-голубых, выиграв у них на выезде и сыграв вничью дома. Сейчас у него более состоявшийся коллектив, поэтому рекомендуем поставить на Х2 за 2.60.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 2.60.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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