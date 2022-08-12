«Салават Юлаев» — «Северсталь». Андрей Разин омрачит праздник уфимцам

13 августа состоится матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Северсталь». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Северстали» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Сергачёв обвинил «Ак Барс» во лжи.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Северсталь» 13 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Салават Юлаев» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20.

Прогноз и анализ матча Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» Уфа — «Северсталь» Череповец (13.08.2022)

На 13 августа в российском хоккее запланированы сразу две встречи на Кубке Республики Башкортостан. Отдельное внимание уделим противостоянию уфимского «Салавата Юлаева» Виктора Козлова и череповецкой «Северстали» Андрея Разина. Игра пройдёт на льду «Уфа-Арены», первое вбрасывание состоится в 15:00 мск.

Окунёмся немного в историю. Данный предсезонный турнир проводится с 1999 года в Уфе. В этом году участвуют четыре команды: «Салават Юлаев» из Уфы, «Локомотив» из Ярославля, «Динамо» из Москвы и «Северсталь» из Череповца. Участники успели уже сыграть по две встречи. Хозяева турнира идут без поражений, что весьма странно.



Обыграли «Динамо» и «Локомотив» (оба раза — 2:1). Хотя до этого уфимская команда проиграла две товарищеские встречи: сперва «Нижнекамску» (3:4), затем — «Автомобилисту» (1:2). Впрочем, на Кубке Башкортостана она собралась. Две победы в кармане, осталась ещё одна битва. Последний раз турнир выигрывал «Салават» в 2018 году.



«Северсталь» же сперва на турнире одолела «Локомотив» (3:2), но следом уступила «Динамо» (4:5). Хотя до этого команда тоже провела две товарищеские встречи. Исход схож. Сперва победа над минским «Динамо» (3:2 Б), но следом поражение от «Витязя» (3:4 ОТ). Хотя и закономерность побеждать или проигрывать в одну шайбу просматривается явно, да ещё и за пределами основного времени иногда. Стоит отметить, что подопечные Андрея Разина просто так не сдаются.

Соперники имеют схожую статистику за последние четыре встречи, но на турнире хозяева пока чуть лучше. Очных встреч насчитывается за всю историю аж 37. На счету «Салавата» 22 победы и лишь 15 у «Северстали». Впрочем, перевес не такой значительный, а с учётом отсутствия легионеров в стане уфимцев чаша весов вовсе может быть наравне сейчас.

Календарь МЧМ-2022 на 12 августа.

Подписание «Салаватом» Александра Хмелевски и канадского защитника Райана Мёрфи выглядит интересно. У «Северстали» же был переход форварда Александра Жабреева, а также клуб продлил контракты шведскому защитнику Робину Прессу и словацкому нападающему Адаму Лишка. Весьма недурно с учётом того, что уфимцы потеряли лучшую тройку нападения КХЛ.



Оттого этот матч обещает получиться ещё интереснее. Андрей Разин уже много раз высказывался о предсезонке: результат ему сейчас не важен, главное — избавляться от ошибок. Это похвально. Впрочем, его молодые подопечные показывают рвение. Уфимцы хоть и победили в двух встречах кряду, но соперники были явно слабее. Например, «Динамо» без своих главных звёзд не впечатляет (одна победа за пять игр).



Мы бы в такой встрече ждали снова огромного рвения от гостей. Команда Андрея Разина в каждой игре показывает свой характер. Молодым ребятам тяжело на старте, но стержень у них есть. Думается, как минимум могут не проиграть. Плюс за последние 10 встреч лишь в двух играх тотал был ниже четырёх шайб. Так что снова можно ждать голевой матч.

«Северсталь» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.50 смотрится весьма интересно. Без легионеров уфимцы явно потеряли былую мощь в атаке, забивают не так много на турнире (всего четыре шайбы пока). А молодые и горячие подопечные Андрея Разина показывают неплохую результативность, хотя и не всегда матчи получались победными. Впрочем, опытный тренер наверняка наставит на нужный путь.

«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 13 августа 2022 года

«Салават Юлаев» хоть и хозяин турнира, но потеря легионеров сильно сказывается. «Северсталь» же продлила своих легионеров. Они уже сыграли первые матчи, сыгранность придёт, а результативность впечатляет. Думается, у гостей есть шансы зацепиться за победу. У хозяев уже не тот состав, есть проблемы в атаке. Так что проверим ставку на гостей через тотал больше. У них-то в нападении всё неплохо.



Ставка: «Северсталь» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.50.

Экс-тренер «Салавата» Лямся — о работе в России: я вышел сухим из воды.



Юный хоккеист системы СКА умер после тренировки.



Тарасова: глава МОК настраивает весь мир против России.



Подробности «дела Воробьёва». Что грозит нападающему СКА?