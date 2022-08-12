«Монако» — «Ренн». Александр Головин исправится после вылета из Лиги чемпионов

С россиянином в основе монегаски не потерпели ни одного поражения за последние 10 туров Лиги 1 в минувшем сезоне.

13 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ренн». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Ренна» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Прогноз на матч «Монако» — «Ренн» с коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Ренн» 13 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ренн» (13.08.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. 12 августа стартует 2-й тур чемпионата Франции, а на следующий день программа соревнований продолжится двумя матчами. В самом раннем из них в городе Фонвьей (Монако) померятся силами местный «Монако» и «Ренн». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Как мы помним, под руководством Филиппа Клемана «Монако» выдал потрясающий финиш минувшего сезона. За последние 10 туров в чемпионате Франции клуб не потерпел ни одного поражения при ничьей с «Лансом» (2:2). В остальных противостояниях он одержал победы, порадовав результативностью.

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Во всех встречах в стартовом составе выходил Александр Головин. Россиянин заметно прибавил при бельгийском тренере и стал основообразующим игроком. В текущем сезоне он выходил в старте на оба матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ из Эйндховена, но впечатления после себя оставил противоречивые. Особенно в ответном матче.

По его итогам красно-белые потерпели обидное поражение. Они нанесли гораздо больше ударов и закономерно повели в счёте на 70-й минуте. Однако под занавес второго тайма голландцы сравняли счёт, а в добавленное время вырвали победу — 3:2. Таким образом, ПСВ выбил монегасков из Лиги чемпионов.

После этого сразу несколько европейских СМИ раскритиковали игру подопечных Клемана, и Александра Головина в частности. Российский полузащитник действительно выступил не лучшим образом, однако жёсткой критики, пожалуй, не заслужил. В первом тайме он сыграл неплохо. Видно, что старался. Просто игра не пошла.



То же самое можно сказать обо всей команде из княжества Монако. С другой стороны, за несколько дней до ответного матча с ПСВ она встречалась с крепким «Страсбургом». Одержала победу — 2:1. Видимо, некоторые футболисты вымотались в противостоянии с клубом из Страсбурга и были физически не готовы что-либо противопоставить голландцам. К грядущей встрече монегаски наверняка подходят с большим запасом сил.

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«Ренн» закончил минувший сезон не так успешно. За последние девять туров Лиги 1 он одержал только четыре победы — над «Реймсом» (3:2), скромным «Лорьяном» (5:0), вылетевшим в Лигу 2 «Сент-Этьеном» (2:0) и «Марселем» (тоже 2:0). Также «Ренн» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лиллем» (2:2). А в остальных встречах потерпел поражения, в том числе от «Монако» (2:3).

В межсезонье клуб из Ренна претерпел несколько важных изменений. Наиболее важно то, что ушёл в «Вест Хэм» Наиф Агер. В сезоне-2021/2022 марокканец был одним из лучших защитников чемпионата Франции. За «Ренн» он провёл 40 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отметился тремя голевыми передачами. Потеря очень ощутимая.

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На замену Агеру планировалось приобрести Джейсона Денайера у «Лиона» или Самуэля Юмтити у «Барселоны». Однако договорённости ни с одним из защитников достичь пока не удалось. В матче 1-го тура текущего розыгрыша Лиги 1 с «Лорьяном» (0:1) марокканца замещал Артур Теате. Ирония в том, что именно он переправил мяч в свои ворота и принёс этим победу противнику.



Стоит отметить, что красно-чёрные — очень атакующий и результативный коллектив. За 38 туров минувшего розыгрыша чемпионата Франции они наколотили целых 82 мяча. 21 из них записал на свой счёт лидер «Ренна» Мартен Терье. Тем не менее «Лорьяну» ни нападающий, ни его сокомандники забить не сумели.



Также нельзя не заметить, что в межсезонье клуб из Ренна провёл только четыре товарищеские встречи. Сначала он уступил «Фрайбургу» (0:1), затем с минимальным перевесом обыграл «Кан» (2:1) и «Нант» (1:0), а потом уступил «Астон Вилле» (1:2). Судя по всему, к грядущему матчу подопечные Бруно Женезио подходят не в лучшем тонусе.

Монегаски, в свою очередь, за последние два месяца провели аж семь товарищеских матчей. Плюс недавно выступали в Лиге чемпионов. В последней очной встрече они оказались сильнее. Головин, кстати, в той игре записал на свой счёт голевую передачу. Думается, «Монако» выиграет и в грядущем противостоянии, которое состоится в городе Фонвьей. Возьмём П1 за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ренн» 13 августа 2022 года

У «Монако» лучше результаты на последней дистанции и тонус. Кроме того, встреча состоится на домашнем стадионе. Предполагаем, что красно-белые одержат победу, а Александр Головин выйдет в стартовом составе и порадует классным выступлением. В последней очной встрече всё было именно так. «Ренн» ослаблен уходом важного игрока и проиграл «Лорьяну», от него хорошего футбола не ждём.



Ставка: победа «Монако» за коэффициент 2.20.

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