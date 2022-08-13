«Пари НН» — «Ростов». Валерий Карпин подтвердит правоту Андрея Аршавина

Экс-игрок сборной России предположил, что ростовчане могут побороться за золото РПЛ. А почему бы и нет?

14 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» 14 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Ростов» (14.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 14 августа запланированы четыре противостояния 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В самом позднем из них на стадионе «Нижний Новгород» померяются силами «Пари Нижний Новгород» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Как и ожидалось, смена главного тренера сильно ударила по клубу из Нижнего Новгорода. Под руководством 38-летнего Михаила Галактионова он не одержал ни одной победы за четыре первых тура текущего розыгрыша РПЛ. Нижегородцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и ЦСКА (2:2), а уступили «Химкам» (0:3) и «Сочи» (1:2).

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После поражения от сочинцев спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, что его клуб ищет игроков на позиции центрального защитника, латераля и нападающего. Затем интервью дал предыдущий тренер нижегородцев Александр Кержаков. Наставник, построивший из нижегородцев крепкую, неуступчивую команду в прошлом сезоне, раскритиковал Кудряшова.



Кержаков заявил о низком уровне квалификации спортивного директора нижегородцев. В пример он привёл ситуацию с Никитой Кривцовым из «Краснодара». В прошлом сезоне 39-летний специалист планировал пополнить ряды своих подопечных перспективным защитником краснодарцев. Но отстоять покупку перед руководством «Пари НН» не сумел.

Вместо Кривцова Кержакову предоставили списки возможных кандидатов в команду от Кудряшова. После этого наставник понял, что со спортивным директором команды из Нижнего Новгорода у него нет ничего общего. Видимо, качество предложенных игроков совсем не удовлетворило Кержакова. С такими данными «Нижний Новгород» вряд ли достигнет успеха в ближайшем будущем.



Суть в том, что Галактионов имеет крайне неудачный опыт на клубном уровне. Наилучших успехов тренер достиг с молодёжной сборной России (добрался до полуфинала юношеского чемпионата Европы в 2015 году и выиграл Мемориал Гранаткина в 2016 году). Во главе «Ахмата» же наставник за девять туров в чемпионате России добыл только две победы в сезоне-2017/2018.



«Ростов» начал текущий сезон намного лучше. За четыре встречи не потерпел ни одного поражения при ничьих с крепким московским «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2). Победы жёлто-синие одержали над «Химками» (1:0) и «Оренбургом» (2:1). Во всех противостояниях отметился забитыми мячами Николай Комличенко.

Ещё в конце прошлого сезона, после возвращения Валерия Карпина, форвард вошёл в хорошую форму и начал радовать результативностью. За последние восемь неполных встреч он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. К слову, за этот период ростовчане потерпели только два поражения — от «Краснодара» (1:2) и ЦСКА (0:4) в матче последнего тура, который уже ничего не решал.

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Заключив полноценный контракт с «Ростовом», Комличенко стал основообразующим игроком и одним из лидеров. В новом сезоне отличное подспорье нападающему составляет новобранец Даниил Уткин. Молодой хавбек за четыре первых тура РПЛ отдал на форварда две голевые передачи. Кроме того, он успел забить сам — «Локомотиву».



Очевидно, у «Ростова» всё хорошо. Клуб вновь прогрессирует при Валерии Карпине, набирая обороты с каждым новым туром. Хотя ничего удивительного в этом нет. В конце концов, тренер сборной России обладает колоссальным опытом и уникальными навыками управления. Используя их, специалист сумел реабилитировать ростовчан после ухода легионеров и занять девятое место по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.



На данный момент у Карпина на порядок больше ресурсов. Возникает вопрос — на что он способен теперь? В недавнем интервью бывший российский нападающий Андрей Аршавин отметил, что «Ростов», возможно, сумеет даже навязать борьбу за золотые медали чемпионата России «Зениту» и другим сильным клубам РПЛ. Посмотрим.

Фаворитами грядущего матча, без сомнений, выглядят ростовчане. В последней очной встрече они потерпели поражение (1:2), хотя смотрелись на порядок лучше оппонента. С тех пор многое изменилось, но не в пользу хозяев. Жёлто-синие ныне выглядят собранным, мощным коллективом, способным обыграть любой клуб РПЛ. О нижегородцах того же сказать нельзя. Возьмём П2 за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Ростов» 14 августа 2022 года

Результаты в последних четырёх турах чемпионата России, уровень наставника и внутренняя структура клуба на порядок лучше у «Ростова». Демонстрируемый ростовчанами футбол при Карпине превосходит по качеству игру нижегородцев, возглавляемых Галактионовым. Хозяева, на наш взгляд, выглядят аутсайдерами. Думается, они проиграют.



Ставка: победа «Ростова» за коэффициент 2.03.

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