«Хетафе» — «Атлетико». Луис Суарес ушёл, но Гризманн и Мората не станут скучать

15 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Хетафе» — «Атлетико». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Победа «Хетафе» оценена в 5.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.10.

Прогноз с коэффициентом 4.10 на матч «Валенсия» — «Жирона».

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Примеры «Хетафе» — «Атлетико» 15 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Хетафе» — «Атлетико» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.46. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.55. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Атлетико» (15.08.2022)

Жгучая испанская Примера возвращается! Матч 1-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Атлетико» состоится 15 августа в городе Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», начало — в 20:30 мск. В прошлом сезоне мадридский «Атлетико» добыл две волевые победы в матчах с «Хетафе». Чего ожидать от грядущего противостояния? Разбираемся вместе.

«Хетафе» не без труда сохранил прописку в Примере по итогам прошлого сезона. Синие провалили начало сезона, набрав за стартовые восемь туров лишь одно очко (0-1-7). За это Мичел поплатился работой. Под началом Кике Санчеса Флореса результаты стабилизировались. Новый тренер финишировал с командой на 15-й строчке с буфером в четыре очка от ближайшего представителя красной зоны — зоны вылета.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ после победы над ЦСКА.

«Хетафе» при Кике Санчесе Флоресе придерживался защитной схемы 5-3-2, а точнее — её формации 3-2-3-2. В игре впереди акцент был сделан на розыгрыш стандартов и контратаки. Игроки осуществляли по 10,6 перехвата мяча. Это второй показатель в прошлом розыгрыше Примеры. Проблем с надёжностью игры в обороне после ротации на тренерском мостике не было. Под руководством испанского специалиста синие за 30 туров пропустили лишь 28 голов, в 13 матчах Примеры отыграв на ноль. Впечатляюще!



Однако это всё на фоне низкой активности игры в атаке. Футболисты «Хетафе» выполняли по 10,8 удара по воротам (из них 3,1 — в створ). Примечательно, что клуб завершил сезон с предпоследним показателем результативности — в активе было лишь 33 забитых мяча. При этом Энес Унал забил половину из них. Солидно, но коллектив сильно зависит от своего голеадора.

В межсезонье из «Хетафе» ушли Хонатан Сильва, Эрик Кабако, Уго Дуро и Матиас Оливера. Хотя только последний был игроком стартовой обоймы. Взамен «городские» подписали Луиса Милью, Домингуша Дуарте, Фабрисио Анхилери, Кристиана Португеза, Хайме Сеоане и Борха Майораля. Надо сказать, в умелых руках усиление существенное.



В то же время «Хетафе» на предсезонке выглядел неубедительно. Синие победили лишь в одном контрольном спарринге, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. Стоит отметить, что у команды Кике Санчеса Флореса не было серьёзных соперников во время сборов. Такие результаты настораживают.

Луис Суарес сыграл ключевую роль в чемпионстве «Атлетико» в сезоне-2020/2021, приняв участие в каждом третьем голе команды — набрал 21+3 по системе «гол+пас». В прошлом сезоне ему не удалось вновь на собственных плечах притащить команду к победе в чемпионате Испании. «Матрасники» завершили сезон на третьем месте.

«Барселона» не смогла забить «Райо Вальекано» на «Камп Ноу».

В минувшем сезоне красно-белые варьировали схемы 4-2-3-1 и 4-4-2. Хотя чаще предпочтение отдавалось последней расстановке. Контролировали мяч в среднем 50,2% игрового времени, не изменяя своему игровому стилю — прагматичный оборонительный футбол с расчётом на быстрые контрвыпады. Это действенно.

При шестых показателях активности игры в атаке – 12,2 удара, из которых 4,2 в створ ворот, «Атлетико» завершил сезон с третьим показателем результативности (63 гола). Больше имели только «Барселона» и мадридский «Реал».



Летом ряды «Атлетико» покинуло полдюжины хороших игроков — Неуэн Перес, Даниэль Васс, Мануэль Санчес, Эктор Эррера, Шиме Врсалько и Луис Суарес. Лишь последние двое играли важную роль в команде.

В обратном направлении последовали Науэль Молина Лусеро, Самуэл Лино и Аксель Витсель. «Матрасники» неплохо точечно укрепились. Также не стоит забывать о возвращении Сауля Ньигеса и Альваро Мораты из аренд у «Челси» и «Ювентуса» соответственно.

При таких раскладах, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на победу мадридского «Атлетико». Букмекерские компании предлагают хороший коэффициент на этот исход — 1.95. Красно-белые ударно провели предсезонку, выиграв все четыре контрольных матча с суммарным счётом 13:1. Четыре мяча в активе Альваро Мораты. Похоже, что испанец готов к голевым подвигам. Состав мощный и сбалансированный, а учитывая летнее подкрепление, сомнений в успехе не возникает.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Примеры «Хетафе» — «Атлетико» 15 августа 2022 года

«Атлетико» превосходит соперника в классе и опыте. «Хетафе» неплохо преобразовался при Кике Санчесе Флоресе, но в успех синих не верится, учитывая мощные выступления красно-белых и завидную результативность Альваро Мораты и компании в предсезонке. Отсюда ставка на победу гостей за коэффициент 1.95.



Ставка: «Атлетико» победит за 1.95.

Бубнов назвал главную причину победы «Зенита» над ЦСКА.

Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после 0:0 с «Райо».

Соболев: в «Спартаке» от любви до ненависти — один шаг.

«МЮ» впервые за 20 лет закончит тур на последнем месте в АПЛ.

Главный тренер ЦСКА высказался об отменённом голе в ворота «Зенита».