«Фиорентина» — «Кремонезе». Александр Кокорин пропускает всё веселье

14 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Кремонезе». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Кремонезе» оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Почему «Фиорентина» легко победит «Кремонезе» в Серии А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Кремонезе» 14 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Кремонезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Кремонезе» (14.08.2022)

13 августа стартует очередной розыгрыш чемпионата Италии, а на следующий день программа 1-го тура соревнования продолжится четырьмя встречами. В одной из них на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции померяются силами местная «Фиорентина» и «Кремонезе». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Несмотря на уход Душана Влаховича в «Ювентус», «Фиорентина» закончила минувший розыгрыш Серии А на седьмом месте. Таким образом, она впервые за долгие годы пробралась в еврокубковые соревнования — Лигу конференций. Кроме того, «лилии» добрались до полуфинала Кубка Италии. На предыдущих стадиях соревнования они обыграли крепкую «Аталанту» (3:2) и «Наполи» (5:2 ДВ).

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Хороших результатов клуб из Флоренции достиг в первую очередь благодаря Винченцо Итальяно. Именно 44-летний наставник раскрыл талант Влаховича и поставил «Фиорентине» остроатакующий интересный футбол. Единственный, кто не вписался в его стратегию, — экс-нападающий «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин.



За итальянскую команду россиянин провёл в прошлом сезоне 11 неполных матчей. Результативными действиями, как нетрудно догадаться, не отметился. Всё остальное время игрок пребывал то в лазарете, то на скамейке запасных. Болельщики «лилий» натурально невзлюбили 31-летнего футболиста и даже попросили руководство клуба избавиться от него.

Кокорин был выставлен на продажу. Однако покупателей на нападающего не нашлось. Похоже, он никому не нужен даже задаром. Главной проблемой для «Фиорентины» является то, что россиянин получает очень большую зарплату. Расторгать с ним контракт и терять большие деньги клубу, само собой, не хочется. Но и включать его в состав на сезон тоже бестолково, только место занимать.

Потому руководство команды из Флоренции приняло решение не включать Кокорина в заявку на новый сезон и попытаться расторгнуть с ним контракт на взаимовыгодных условиях ближе к зимнему трансферному окну. С какой-то стороны даже жаль. В грядущем матче россиянин мог бы получить шанс тряхнуть стариной и как-то отличиться. Уровень оппонента совсем не велик.

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«Кремонезе» более чем за 100-летнюю историю лишь 14 раз принимал участие в Серии А. Лучшим его достижением при этом является 10-е место в сезоне-1993/1994. После этого коллектив из Кремона провёл ещё нескольких сезонов в первом по значимости дивизионе, а затем вылетел поочерёдно в Серию В и Серию С.



По итогам прошлого сезона серо-зелёные заняли второе место во втором по значимости дивизионе Италии. Их приоритет на грядущий сезон, на наш взгляд, очевиден — сохранить прописку в Серии А. Но удастся ли?

«Салернитана» в позапрошлом сезоне идентичным образом пробралась в первый по силе дивизион страны. А по итогам минувшего вылетела с последнего места обратно в Серию В. Причём реальные шансы на спасение были потеряны задолго до заключительного тура.

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Думается, «Кремонезе» ждёт такая же участь. Безусловно, у клуба в арсенале есть несколько талантливых футболистов. Например, Йонуц Раду (голкипер «Интера»), Давид Окереке (нападающий «Брюгге») и Хоан Васкес (защитник «Дженоа»). Однако все они выступают за команду из Кремона на правах аренды. А другими хорошими резервами серо-зелёные похвастаться не могут.

Думается, коллектив из Флоренции одержит в предстоящем противостоянии уверенную победу. В межсезонье он точечно усилился нападающим «Реала» Лукой Йовичем и защитником «Шахтёра» Додо. Кроме того, «лилии» сумели сохранить важного игрока — Николу Миленковича. В конце концов, встреча состоится на их домашнем стадионе. Возьмём Ф1 (-1.5) за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Кремонезе» 14 августа 2022 года

«Фиорентина» — сильный клуб, давно и успешно выступающий в Серии А. Под руководством Винченцо Итальяно он демонстрирует лучший футбол за последние несколько лет. Полагаем, обыграть «Кремонезе» ему не составит никакого труда. Серо-зелёные больше 20 лет провели во втором и третьем дивизионах Италии. У них банально меньше ресурсов и сил. Ко всему прочему встреча состоится во Флоренции. Проверим победу «лилий» с перевесом в два мяча.



Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1.5) за коэффициент 2.05.

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