«Рубин» — «Кубань». Леонид Слуцкий приблизится к отставке

15 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Рубин» — «Кубань». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех краснодарцев оценён экспертами в 11.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Рубин» — «Кубань» 15 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Рубин» — «Кубань» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Первой лиги «Рубин» — «Кубань» (15.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 15 августа запланировано противостояние, которое закроет программу 5-го тура Первой лиги. На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами местный «Рубин» и «Кубань» из Краснодара. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Несмотря на усиление в межсезонье множеством техничных игроков, за четыре первых тура текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» одержал только одну победу — над скромной «Родиной» (2:0). Также он сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и «Нефтехимиком» (2:2). Поражение казанцы потерпели от «Енисея» (2:3).

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Неудачи повлекли слухи об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина». Но пока единственным человеком, недавно покинувшим расположение клуба из Казани, является Артём Дзюба. 33-летний экс-нападающий «Зенита» тренировался с казанцами несколько недель с целью поддержания формы.



За этот период он успел удостоиться звания нефутбольного героя месяца за привлечение дополнительного внимания к «Рубину» и Первой лиге. Казалось, полноценному трансферу Дзюбы в казанский клуб быть. Однако генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил о том, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России давно уехал из Казани.

Впрочем, у казанцев теперь и без того предостаточно результативных нападающих. А вот в защите «Рубину» надёжности ощутимо не хватает. Три пропущенных от «Енисея» и два от «Нефтехимика» непрозрачно на это намекают. В конце прошлого сезона подопечные Леонида Слуцкого тоже очень много пропускали. Только за последние четыре тура РПЛ они получили в свои ворота 12 мячей.



Дабы наладить игру в обороне, совсем недавно казанцы приобрели экс-защитника «Аталанты» и «Удинезе» Али Казима. Усиление хорошее и качественное. Но как быстро иракский игрок адаптируется в новом коллективе? Думается, ещё как минимум пару встреч «Рубин» не будет славиться крепостью оборонительной линии.



«Кубань» за четыре первых тура нынешнего розыгрыша Первой лиги потерпела только одно поражение — от раздухарившегося «КАМАЗа» (0:1). Также она сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0). Победы кубанцы одержали над «Уфой» (2:0) и «Волгой» из Ульяновска (4:1). Неплохо, но конец минувшего сезона подопечные Роберта Евдокимова провели ещё лучше.

За последние 11 туров Первой лиги краснодарцы не потерпели ни одного поражения. Правда, ничьих многовато, сразу шесть штук. А именно с «Балтикой» Сергея Игнашевича (1:1), перебравшимся в РПЛ «Факелом» (0:0), «Томью» (2:2), «КАМАЗом» (0:0), «Краснодаром-2» (тоже 0:0) и московским «Торпедо» (2:2).

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В остальных противостояниях кубанцы одержали победы, порадовав результативностью. Кроме того, они добрались до 1/8 финала Кубка России, где уступили лишь московскому «Спартаку» (1:6) — будущему победителю соревнования. На предыдущей стадии турнира жёлто-зелёные одержали разгромную победу над «Краснодаром» (3:0).

Очевидно, постепенно «Кубань» наращивает мощь. Ещё в позапрошлом сезоне клуб выступал в ПФЛ, а сейчас уже располагается в верхней части турнирной таблицы Первой лиги и претендует на выход в первый по значимости дивизион России. Думается, в грядущей встрече он как минимум не проиграет. Полагаем, можно проверить Х2. Коэффициент весьма неплохой — 3.60.



«Рубин» пока не внушает доверия. Его футбол не приносит результата, как и в конце прошлого сезона. Несмотря на усиление защитником и то, что встреча состоится в Казани, больше верится в успех гостей. К слову, в межсезонье они провели больше товарищеских встреч, чем казанцы (шесть против четырёх), и добыли неплохие итоги.



За последние три товарищеских матча кубанцы не потерпели ни одного поражения. Сначала они обыграли СКА из Ростова-на-Дону (2:0) и «Дружбу» (2:1), а затем сыграли вничью с «Краснодаром-2» (1:1). Подопечные Леонида Слуцкого в последних двух товарищеских противостояниях потерпели поражения от московского «Динамо» (0:2) и «Уфы» (1:4).

Главному тренеру казанцев, который взялся вернуть команду в РПЛ и был готов даже работать бесплатно, теперь руководство даёт три тура на улучшение турнирных результатов. Кроме «Кубани», здесь в соперниках «Волга» и «КАМАЗ», однако кубанцы, на наш взгляд, способны вставить палки в колёса.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Рубин» — «Кубань» 15 августа 2022 года

«Рубин» преследуют неудачи. Что до усиления в межсезонье, что после — Леонид Слуцкий не может настроить коллектив на достижение хороших результатов. Казанцы имеют проблемы в защите и вряд ли смогут это исправить в кратчайшие сроки. Хорошо закончившая минувший сезон «Кубань» лучше провела и предсезонку, а также весьма неплохо начала новый розыгрыш Первой лиги. Роберту Евдокимову стоит отдать должное. Тренер слепил очень крепкий коллектив, который уже доказал, что может обыгрывать клубы уровня РПЛ. Думается, в предстоящем матче его подопечные как минимум не проиграют.



Ставка: «Кубань» не проиграет за коэффициент 3.60.

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