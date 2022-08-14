«Ювентус» — «Сассуоло». Может, Пересу всё же стоит пересмотреть возвращение Роналду?

15 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Сассуоло» оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Сассуоло» 15 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло» (15.08.2022)

13 августа стартует очередной розыгрыш чемпионата Италии. А через два дня состоится противостояние, которое закроет программу 1-го тура соревнования. На стадионе «Альянц» в Турине померяются силами местный «Ювентус» и «Сассуоло». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

В межсезонье «Ювентус» сильно видоизменился. Клуб лишился подспорья Маттейса де Лигта, Джорджо Кьеллини, Адриена Рабьо, Альваро Мораты, вновь приобретённого Поля Погба (выбыл из строя из-за травмы колена) и Войцеха Щенсного. Голкипер пропустит начало сезона из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра.



Приобрёл же клуб из Турина пока только двух футболистов, помимо Погба. Речь про полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича и защитника «Торино» Бремера. Очевидно, потерь гораздо больше, чем приобретений. Причём почти все они весьма болезненные. Предсезонка на деле показала, что без де Лигта и Кьеллини чёрно-белым будет очень непросто.



За последние три товарищеские встречи «старая синьора» пропустила целых восемь мячей. Кстати, за этот период она не одержала ни одной победы. Сначала подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с «Барселоной» (2:2), а затем потерпели два поражения — от мадридского «Реала» (0:2) и мадридского «Атлетико» (0:4).

Сдаётся, «Юве», как и в прошлом сезоне, стартует в Серии А не лучшим образом. Сейчас он очень активно действует на трансферном рынке, но даже просто найти равноценную замену ушедшим игрокам пока не может. Может быть, Флорентино Пересу, который ранее иронизировал над возвращением Криштиану Роналду в клуб, всё же стоит задуматься насчёт трансфера португальца?

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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже выступал за «старую синьору» с 2018 по 2021 год. За туринцев он провёл 134 игры, в которых отметился 101 забитым мячом и 22 голевыми передачами. После матча последнего тура АПЛ с «Брентфордом» у португальца сильно испортились отношения с главным тренером и болельщиками манкунианцев. У чёрно-белых есть хорошая возможность переманить звезду к себе.

«Сассуоло» в межсезонье изменился не так сильно. Клуб продал лишь Джанлуку Скамакку в «Вест Хэм» и в ближайшем будущем наверняка расстанется с ещё одним нападающим — Джакомо Распадори. Зато ему удалось сохранить лидера — Доменико Берарди, забившего 15 мячей и отдавшего 14 голевых передач за 33 матча в Серии А. Также чёрно-зелёные заключили контракт с форвардом «Интера» — Андреа Пинамонти.



Тем не менее новый сезон команда из Сассуоло начала далеко не лучшим образом. В матче первого раунда Кубка Италии она потерпела поражение от скромной «Модены» (2:3). Три пропущенных мяча от только-только добывшей путёвку в Серию В команды — весьма тревожный звонок. Зато с результативностью, по обыкновению, порядок.



Сразу вспоминается прошлый сезон, в котором «Сассуоло» демонстрировал классный атакующий футбол, но регулярно проваливался в обороне. Таким образом, за 38 встреч минувшего розыгрыша чемпионата Италии забил почти столько же, сколько пропустил (64 против 66). К слову, оборонительная линия коллектива с тех пор не изменилась.

Полагаем, грядущий матч получился результативным и ознаменуется голами с обеих сторон. Последние семь очных встреч заканчивались именно так. Чаще сильнее оказывался «Юве», но сейчас в успех подопечных Массимилиано Аллегри верится не без труда. Думается, сыграет «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.98, а туринцам будет довольно трудно выиграть.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Сассуоло» 15 августа 2022 года

Можно смело заявить о том, что «Ювентус» утратил надёжность в обороне. Как Массимилиано Аллегри будет решать данную проблему в будущем — остаётся загадкой. Забить много пропускающему «Сассуоло» наверняка не составит труда. Если уж мало кому известная «Модена» отгрузила три, то чёрно-белые тоже отличатся. Но вот удастся ли «старой синьоре» сохранить свои ворота в целости и выиграть? Без основного голкипера и ушедших защитников — сомнительно. К тому же у чёрно-зелёных отличная атака во главе с Доменико Берарди. Думается, голов будет много с обеих сторон.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

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