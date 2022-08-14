«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Так с «Манчестер Сити» бороться будет сложно

15 августа состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Кристал Пэлас» оценивается аналитиками в 16.50. Поставить на ничью можно за 6.95.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 15 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.46, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.64. На гол «Ливерпуля» дают коэффициент 1.04, а гол «Кристал Пэлас» оценивается в 2.09. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (15.08.2022)

Спустя почти три месяца после упущенного шанса завоевать золотые медали английской Премьер-лиги «Ливерпуль» возвращается на «Энфилд», чтобы сыграть матч 2-го тура нового сезона с «Кристал Пэлас». Обе команды не могут быть довольны матчами 1-го тура. «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью 2:2 с вернувшимся из Чемпионшипа «Фулхэмом», а «Кристал Пэлас» дома уступил «Арсеналу» – 0:2.

В последние годы стадион «Энфилд» стал настоящей крепостью для «Ливерпуля». Последний раз мерсисайдцы в АПЛ проигрывали здесь 7 марта 2021 года. В следующих 23 домашних матчах было одержано 17 побед и сыграно всего пять ничьих. А за 14 прошлых матчей на «Энфилде» лишь «Тоттенхэму» удалось отобрать очки у хозяев.

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Впрочем, в контексте предстоящего матча болельщики «Ливерпуля» обсуждают не статистику, а медицинские новости. И сводки из лазарета поступают неприятные. Матч 1-го тура с «Фулхэмом» из-за различных повреждений пропустили Ибраима Конате, Константинос Цимикас, Кёртис Джонс, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Диогу Жота. За прошедшую неделю из этого списка восстановился и готов играть только Наби Кейта.



После матча с «Фулхэмом» лазарет пополнили Жоэль Матип и Тьяго Алькантара. Потери есть буквально в каждой линии. Ведь ещё недоступен и запасной голкипер Кивин Келлехер. Новичок команды Кельвин Рэмси хоть и не числится в числе травмированных, но он ещё не набрал форму, чтобы дебютировать.

Юргену Клоппу предстоит поломать голову, чтобы понять, кем заменить поломанных игроков в центре поля, ведь травмы больнее всего ударили именно по полузащите. Скорее всего, со старта выйдут Джордан Хендерсон, Фабиньо и Харви Эллиотт. Доступны также Джеймс Милнер и новичок команды – Фабиу Карвалью из «Фулхэма».



Защитная линия и атакующее трио «Ливерпуля» даже без выбывших игроков выглядит грозно, но Клопп сильно ограничен в вопросах усиления игры со скамейки. Это может выйти боком, если к середине второго тайма команда не будет вести в счёте. Матч с «Фулхэмом» спас как раз поднятый со скамейки дорогостоящий новичок Дарвин Нуньес, которому уже прочат лавры новой главной звезды.

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Что касается «Кристал Пэлас», то от второго сезона Патрика Вийера во главе команды ждут уже чего-то большего, чем 12-е место. Французский тренер в прошлом сезоне поставил команде привлекательную атакующую игру, а в летнее трансферное окно она сохранила практически весь стартовый состав. Это радует.



Из игроков основной обоймы клуб покинули только опорник Шейку Куйяте, который продолжит карьеру в «Ноттингеме», а полузащитник Конор Галлахер перешёл в «Челси». Ещё можно отметить Кристиана Бентеке, который отправился к Уэйну Руни в «Ди-Си Юнайтед». Но бельгийский центрфорвард практически не появлялся на поле во второй половине прошлого сезона.



Усиления случились также точечные. Из «Хоффенхайма» перешёл центральный защитник Крис Ричардс. Впрочем, американец пока не поможет своей новой команде, потому что ещё восстанавливается после травмы, а вот опорник Шейк Дукуре, купленный у «Ланса», уже дебютировал за «Кристал Пэлас» в АПЛ.

Сыгранность и отменная физическая готовность – главный козырь не блистающей звёздами команды из Лондона. Неудивительно, что в матче с «Арсеналом» подопечные Патрика Вийера превзошли «канониров» практически по всем второстепенным статистическим показателям. Таким как владение, количество передач и опасных атак. Но индивидуальные ошибки в обороне позволили «Арсеналу» увезти с «Селхерст Парка» три очка.



Можно ожидать, что игроки «Кристал Пэлас» не станут мальчиками для битья и в этом матче, и нас ждёт упорная борьба, где «Ливерпулю» придётся решать задачу о взятии трёх очков с экспериментальным составом в линии полузащиты. Поэтому можно рассмотреть вариант победы «Ливерпуля» с небольшим количеством голов. Поставить на П1 + тотал меньше 3.5 мяча можно за 1.86.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 15 августа 2022 года

В прошлом сезоне Патрику Вийера не удалось переиграть Юргена Клоппа – «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0 дома и 3:1 в гостях. Но тогда у «Ливерпуля» не было таких кадровых проблем, как сейчас. 15 июля в Сингапуре эти команды сыграли товарищеский матч, который закончился со счётом 2:0 в пользу ливерпульцев. Учитывая все обстоятельства, можно ожидать, что «Кристал Пэлас» потреплет нервы оппоненту и традиционного разгрома на «Энфилде» мы не увидим.



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.

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