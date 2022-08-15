«Динамо» Киев — «Бенфика». Удача отвернётся от украинцев

17 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на успех «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74, а победа «Динамо» оценена в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» К — «Бенфика» 17 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Киев — «Бенфика» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.81. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.91. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика» (17.08.2022)

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика» состоится 17 августа в Лодзи, Польша, на муниципальном стадионе «ЛКС им. Владислава Круля», начало — в 22:00 мск. Киевский клуб попытается выйти в групповой этап самого престижного европейского турнира, но соперник очень серьёзный.

Сборы в преддверии старта еврокубкового сезона команда Мирчи Луческу проводила в Швейцарии. В девяти контрольных матчах она одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и потерпела три поражения. На фоне отсутствия полноценной игровой практики с середины декабря 2021 года и не самых убедительных результатов в летних товарищеских матчах были сомнения относительно готовности к старту сезона.



Бело-синие летом обошлись без входящих трансферов. В основную команду были переведены три воспитанника футбольной академии. В аренду ушли Эрик Рамирес, Георгий Цитаишвили, Жерсон Родригес и Фран Соль, а Беньямин Вербич и Сидклей покинули клуб в статусе свободных агентов. Несмотря на то что из-за событий на Украине команда осталась практически без всех легионеров, серьёзных кадровых изменений в стартовом составе киевского «Динамо» не произошло. Костяк сохранился.



«Динамо» неплохо продвигается по турнирному пути Лиги чемпионов. Бело-синие сумели удивить турецкий «Фенербахче» и австрийский «Штурм», пройдя этих оппонентов на пути к плей-офф. И это несмотря на то, что домашние матчи они проводят за пределами родной страны. Украинские болельщики хоть и съезжаются со всей Польши и соседних стран, но поддержка не столь велика, как это могло быть в Киеве.

Мирча Луческу в прошлом сезоне использовал схему 4-2-3-1. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов он варьирует её с расстановкой 4-1-4-1. В сравнении с прошлым сезоном игровой акцент сместился на оборону. К большому счастью для киевлян, тылы украинцев хорошо защищены.



Игра Георгия Бущана в воротах выше всех похвал. В прошлом розыгрыше УПЛ он пропустил всего девять голов в 18 матчах, а в 11 встречах сохранил ворота в неприкосновенности. К слову, не без помощи Бущана сборная Украины пробилась в финал плей-офф квалификации ЧМ-2022, где потерпела досадное поражение от Уэльса (0:1). В текущем розыгрыше Лиги чемпионов вратарь совершил 91,30% сейвов, отразив 21 из 23 ударов в створ.



Динамовцы подошли к старту сезона в хорошей физической форме, но с серьёзными проблемами в атаке. За четыре встречи нанесли суммарно 50 ударов по воротам (лишь 12 из них — в створ). Слабовато! Впереди такой соперник, который регулярно играет весной в еврокубках. Может не простить.

«Бенфика» завершила прошлый розыгрыш Примейры на третьем месте, в Кубке Португалии вылетела в 1/8 финала, а в Кубке лиги в финале проиграла «Спортингу». Провал на всех фронтах послужил причиной для отставки Нелсона Вериссимо.



На смену пришёл Роджер Шмидт, который после двух плодотворных сезонов у руля ПСВ принял предложение «Бенфики». С португальским клубом немец играет по схеме 4-2-3-1. Акцент делается на доминирование и активную игру впереди. Игровой прогресс ощутим. Скорее всего, мы увидим его и в ближайшем матче.



В предсезонке «орлы» выиграли все пять контрольных матчей с суммарным счётом 17:5. Повержены были «Рединг» (2:0), «Ниццу» (3:0), «Фулхэм» (5:1), «Жирону» (4:2) и «Ньюкасл» (3:2). Победная серия продолжается и в официальной части сезона, выиграли четыре встречи с суммарным счётом 12:2. «Мидтьюлланну» досталось по полной в ЛЧ, и киевскому «Динамо» тоже есть чего бояться.



Ряды «Бенфики» летом покинули Жедсон Фернандеш, Пицци, Эвертон Соарес, Харис Сеферович, Жуан Фелипе и Дарвин Нуньес. Руководство клуба на кадровые потери ответило входящими трансферами Михайло Ристича, Петара Мусы, Жоао Витора, Александра Баха, Энцо Фернандеса и Давида Нереса. При этом в стане красных осталось ещё немало талантов.



Рафаэл Силва, Давид Нерес, Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш образовали новый атакующий механизм «Бенфики». В совокупности с матчами предсезонки «орлы» забивают в среднем 3,22 гола за игру. Мощно! Георгий Бущан хорош, но вряд ли он сможет справиться с атакующей машиной Роджера Шмидта. Рекомендуем ставить на победу гостей за 1.74. Думается, теперь удача отвернётся от команды Мирчи Луческу.

Прогноз и ставки на матч плей-офф раунда Лиги чемпионов «Динамо» К — «Бенфика» 17 августа 2022 года

«Бенфика» очень убедительно смотрится на старте сезона. С начала предсезонки «орлы» не сходят с победной тропы. Учитывая разницу в классе, игровом тонусе и эффективности игры в атаке, сомнений в успехе гостей не возникает. Подопечные Роджера Шмидта имеют все шансы увести комфортный для себя результат. Поэтому рекомендуем заключить пари на победу «Бенфики» за коэффициент 1.74.



Ставка: победа «Бенфики» за коэффициент 1.74.