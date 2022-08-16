«Динамо» — «Витязь». Алексея Кудашова ждёт трудный сезон без Шипачёва и Войнова

17 августа состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Витязь». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу московского «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех «Витязя» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» М — «Витязь» 17 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Динамо» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 11.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Динамо» Москва — «Витязь» Подольск (17.08.2022)

На 17 августа в российском хоккее запланирована товарищеская встреча между московским «Динамо» Алексея Кудашова и подольским «Витязем» Вячеслава Буцаева. Игра пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. Столичная команда готовится вовсю, но результаты удручающие, оппонент выглядит не лучше.

Начало межсезонья у московского «Динамо» не пошло. Три товарищеские встречи — и три поражения. Зато хотя бы на Кубке Республике Башкортостан команда обыграла в голевом матче «Северсталь» (5:4), хоть что-то радует. При этом и два поражения многие помнят. Впрочем, в составе уже нет ни Вячеслава Войнова, ни Вадима Шипачёва. Так что удивляться таким результатам не стоит.



Для Алексея Кудашова настали не лучшие времена. Хотя винить тренера не стоит, команда омолодилась, нет ярких звёзд. Ждать быстрого взлёта не стоит. Недавно прибыл в Россию шведский форвард Якоб Лилья, плюс есть Джордан Уил. Но оба легионера вряд ли смогут перевернуть игру с ног на голову.



«Витязь» же успел провести шесть товарищеских встреч, где одержал лишь две победы. Накануне команда проиграла «Куньлуню» (1:4), до этого же уступила «Ак Барсу» (1:3). Хотя по классу и мастерству казанцы сильнее представителей Поднебесной. Впрочем, итог один — проиграли. Относительно недавно, правда, была крупная победа над «Спартаком» (8:0).

От этого ещё страннее выглядят последние поражения. И всё же — у команды в атаке не всё гладко. Пока Вячеслав Буцаев даёт игровое время российским игрокам. В последней встрече играли полностью без легионеров. А их в команде несколько: Тайлер Граовац, Жереми Руа, который уже успел сыграть, как и Зак Митчелл.

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Впрочем, весомого успеха достичь это не позволило. Как видно, соперники друг друга стоят, проблем хватает. Очных встреч за всю историю насчитывается 48. В которых 34 победы на счету бело-голубых и лишь 14 на счету «Витязя». Перевес существенный, однако уровень «Динамо» заметно упал. Клубу не хватает закалённых бойцов с опытом — как в атаке, так и в защите.

Потому у «Витязя» и могут быть шансы на успех. Хотя и играют на домашней арене динамовцев. Обе команды в хорошем игровом тонусе, так что силы практически уравниваются в таком матче.



Несмотря на то что из последних 10 очных встреч лишь в двух тотал был ниже четырёх шайб, мы бы не стали ждать много голов. Потому что «Динамо» за семь прошлых игр забросило лишь 10 раз, пропустив 15. У «Витязя» же 16 заброшенных при 17 пропущенных в шести играх. Кроме того, матчи с сильным оппонентом у «Витязя» не получаются, и статистика последних игр — тому доказательство. Думается, и здесь может быть что-то скучное.



На наш взгляд, вполне стоит рассмотреть тотал меньше 4.5 шайбы за 2.08. Коэффициент неплохой. Проблем у команд хватает. При этом наверняка продолжатся эксперименты с составами. Наигрывать связки нужно в любом случае.

«Витязь» явно сильнее новокузнецкого «Металлурга» из ВХЛ и даже «Амура», который разделался с «Динамо» без легионеров, играя второй матч подряд за два дня. Так что гости в такой игре могут зацепиться даже за победу. На то, что «Витязь» не проиграет в основное время, дают коэффициент 1.90, вполне можно подумать.

«Динамо» М — «Витязь»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 17 августа 2022 года

«Динамо» омолодило состав. Как итог — лишь одна победа в семи товарищеских встречах. Нехватка опытных игроков влияет. «Витязь» же сыграл шесть матчей и выиграл две из них. В нападении игра команд удручает, особенно плохи дела у хозяев. Так что пока остановимся на ставке на тотал меньше.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.08.

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