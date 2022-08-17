Александр Усик – Энтони Джошуа: британец попробует взять реванш своей мощью

Фанатам бокса приготовиться! Уже совсем скоро мы увидим бой-реванш между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа. В первом бою непростую, но красивую победу одержал Усик. Сможет ли британец сделать правильные выводы и взять реванш?

Александр Усик дал прогноз на реванш с Джошуа.

Дата боя Александр Усик — Энтони Джошуа

Украинский чемпион мира Александр Усик и бывший чемпион Энтони Джошуа проведут бой-реванш 20 августа. Боксёрский вечер начнётся в 18:00 мск, а главный его поединок должен стартовать в районе 23:00 мск.

Где пройдёт бой Усик – Джошуа 2

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдёт на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия).

Где смотреть в России бой Усик – Джошуа

Реванш Александр Усик — Энтони Джошуа можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.

Кто победил в первом бою Александр Усик – Энтони Джошуа

Первый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в сентябре 2021 года и завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей — 117-112, 116-112 и 115-113.

Коэффициенты букмекеров на бой-реванш Александр Усик – Энтони Джошуа

Букмекеры считают Усика фаворитом второго боя. Поставить на украинского боксёра можно с коэффициентом 1.50, это примерно 62% вероятности. Шансы британца аналитики оценили коэффициентом 2.70 (34%). На ничью можно поставить за 22.00 (4%).

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.

Сделать ставку на то, что бой завершится досрочно, можно с коэффициентом 1.85. Поставить на то, что поединок продлится все запланированные 12 раундов, можно за 1.90. На досрочную победу Усика аналитики предложили коэффициент 3.05, а на досрочный успех Энтони Джошуа дают 3.80.

Сделать ставку на то, что украинский боксёр победит по очкам, можно за 2.45, а на то, что судьи отдадут победу его оппоненту, можно поставить с коэффициентом 6.70.

Сколько заработают Александр Усик и Энтони Джошуа

Призовой фонд боя Александр Усик – Энтони Джошуа должен составить $ 80 млн. Эту сумму боксёры поделят поровну. Таким образом, каждый боксёр получит по $ 40 млн за бой.

Что говорят Александр Усик и Энтони Джошуа перед боем

В первом поединке Энтони Джошуа, по мнению экспертов, совершил тактическую ошибку, попытавшись перебоксировать Усика. Сейчас же аналитики считают, что британец постарается использовать все свои мощь и агрессию, чтобы буквально задавить украинца. Сам же Усик говорит, что ему будет тяжелее из-за давления титулов.

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«Разница в том, что на этот раз со мной будут мои чемпионские пояса. Я буду выходить на ринг вторым, и люди будут меня ждать. Вместе с тем, выходя на ринг в звании чемпиона, у меня нет ощущения, что на этот раз будет легче. Я понимаю, что должен выполнить свою работу надлежащим образом и что это не будет для меня лёгкой задачей», — заявил украинец.

Ну а Энтони Джошуа обещает размазать соперника.

«У меня менталитет победителя. Всегда. Только так и готовятся к бою. Отказываются даже от мысли о возможном поражении. Вот я и не допускаю даже мысли, что могу вернуться в Лондон без чемпионских поясов. Знаю, когда-то я говорил, что пояса ничего не значат. Но в глубине души понимаю, что это не так. Я просто хочу победить. Не хочу возвращаться с пустыми руками. Всё получится. Я в это верю.

В прошлый раз я отказался от собственного стиля. Хотел перебоксировать оппонента, переиграть его. Да, в субботу я собираюсь размазать его. Вот такой вот у меня сейчас настрой», — подчеркнул британец.

Нас ждёт потрясающая битва, в которой сойдутся два выдающихся боксёра современности. Пусть победит сильнейший. Удачных ставок!

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