«Боруссия» М — «Герта». Приключения Сандро Шварца и Чидеры Эджуке в Германии продолжаются

19 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Мёнхенгладбаха в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех берлинцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Герта» 19 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта» (19.08.2022)

Футбольный сезон продолжает набирать обороты. Позади матчи первого раунда Кубка Германии, а также два тура немецкой Бундеслиги. На 19 августа запланирована встреча, которая откроет программу 3-го тура соревнования. На стадионе «Боруссия-Парк» померяются силами мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Герта». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

В межсезонье клуб из Мёнхенгладбаха произвёл смену главного тренера. Новым наставником стал Даниэль Фарке. Как мы помним, в середине прошлого сезона он заключил контракт с «Краснодаром», но ни одного официального матча под его руководством краснодарцы так и не провели. Россию специалист покинул впопыхах. После чего заявил, что возьмётся только за тот проект, в котором будет полностью уверен.



Вместе с «Гладбахом» Фарке пока не потерпел ни одного поражения. В матче первого раунда Кубка Германии его подопечные одержали крупную победу над «Оберахерном» (9:1). А в 1-м и 2-м турах чемпионата Германии одержали победу над «Хоффенхаймом» (3:1) и сыграли вничью с «Шальке-04» (2:2). Впечатляет.



Тем не менее во всех встречах «Боруссия» пропускала. А ведь ещё до начала текущего сезона Фарке говорил о том, что в футболе всё основано на хорошей физической форме и оборонительном фундаменте. В том же интервью он отмечал, что его клубу необходимо усилиться качественными защитниками.

В прошлом сезоне чёрно-бело-зелёные очень много пропускали. За 34 встречи в чемпионате Германии получили в свои ворота 61 мяч, что даже больше, чем забили — 54. Несмотря на данную статистику и заявление Фарке, «Гладбах» толком не усилил оборонительную линию. Впрочем, до окончания летнего трансферного окна в Германии ещё есть немного времени.



Возможно, Сандро Шварц заставит руководство «Боруссии» более внимательно отнестись к словам Фарке. Под руководством 43-летнего специалиста московское «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место в чемпионате России и впервые за 10 лет добралось до финала Кубка России. С «Гертой» его успехи пока не столь впечатляющие.

Из Кубка Германии бело-голубые вылетели, потерпев поражение в матче первого раунда от брауншвейгского «Айнтрахта» (4:4, в серии пенальти 5:6). А в матчах 1-го и 2-го туров немецкой Бундеслиги потерпели поражение от «Униона» (1:3) и сыграли вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1). Впрочем, ничья с победителем минувшего розыгрыша Лиги Европы — уже большое достижение для «Герты».



В прошлом сезоне команда из Берлина не без удачи сумела сохранить прописку в первом по значимости дивизионе Германии. За 34 встречи в чемпионате Германии она одержала только девять побед и шесть раз сыграла вничью. В остальных встречах потерпела поражения. Бело-голубые пропустили 71 мяч. Немало.



Таким образом, «Герта» заняла 16-е место и отправилась в переходные матчи, где с трудом одолела «Гамбург» по сумме двух матчей (2:1). В преддверии нового сезона клуб усилился экс-нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке. Нападающий не лучшим образом попрощался с московским клубом, но это уже другой вопрос.



Думается, в предстоящем матче сыграет «обе забьют». Коэффициент — 1.69. Терпимо. «Боруссия» Мёнхенгладбах выглядит небольшим фаворитом. Встреча состоится на её домашнем стадионе — «Боруссия Парк». Да и текущий сезон она начала на порядок лучше. Однако берлинцев мы бы не стали списывать со счетов.

Под руководством Сандро Шварца они наверняка будут прогрессировать. Пока что бело-голубые много и часто пропускают. Но уже делают первые шаги к исправлению ситуации. Между прочим, берлинцам удалось забить во всех трёх играх нового сезона. Думается, и «Гладбаху», имеющему не самую надёжную линию обороны, они сумеют насолить.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Герта» 19 августа 2022 года

Обе команды пока что не могут похвастаться крепостью в обороне. На двоих они пропустили в прошлом сезоне Бундеслиги более 130 мячей. В текущем — также не провели ни одного сухого матча. Зато с результативностью порядок. «Гладбах» за три встречи в новом сезоне успел наколотить 14 мячей. «Герта» за тот же период отметилась шестью голами. Полагаем, как минимум по одному разу оппоненты сумеют поразить ворота друг друга.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.69.