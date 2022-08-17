«Пюник» — «Шериф». При Вернидубе обидчик «Реала» был интереснее

18 августа состоится первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Пюник» — «Шериф». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Шерифа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Пюника» оценивается аналитиками в 3.30. Поставить на ничью можно за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Пюник» — «Шериф» 18 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.62, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.36. На гол «Пюника» дают коэффициент 1.51, а гол «Шерифа» оценивается в 1.32. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.98.

Анализ и прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Пюник» — «Шериф» (18.08.2022)

18 августа в 20:00 мск свисток испанского рефери Алехандро Эрнандеса, который раздастся над Республиканским стадионом имени Вазгена Саркисяна в Ереване, возвестит о начале первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Чемпион Армении «Пюник» примет чемпиона Молдавии – футбольный клуб «Шериф».

15-кратный чемпион Армении постепенно набирает опыт в еврокубках, что позволяет ему прогрессировать с каждым годом. Если до 2018 года «Пюник» ни разу не преодолевал более одного раунда квалификации, то текущий сезон – уже третий подряд, в котором армянская команда сыграла более четырёх международных матчей.



В 2018 году «Пюник» в Лиге Европы был остановлен «Маккаби» из Тель-Авива, а год спустя – «Вулверхэмптоном». В этот раз злым гением для «фениксов» стала белградская «Црвена Звезда». Хотя благодаря формату еврокубков «Пюник» даже в случае поражения от «Шерифа» впервые в своей истории сыграет в групповом раунде еврокубков.



При этом достижение «Пюника» – уже не первое в истории армянского футбола. Год назад в группе Лиги конференций играл ереванский «Алашкерт». Примечательно, что во втором раунде Лиги чемпионов «Алашкерт» проиграл «Шерифу» Юрия Вернидуба – 0:1 дома и 1:3 в гостях. А в Лигу Европы ереванский клуб не пустил «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, который не смог забить «Алашкерту» в Ереване – 0:0 и 1:0.

«Пюник» на старте еврокубковой кампании текущего сезона выбил из Лиги чемпионов румынский «Клуж» Дана Петреску, и этот результат на первый взгляд кажется большой сенсацией. Однако, если посмотреть на еврокубковый опыт «Пюника», можно заметить, что за последние три года он побеждал македонские «Вардар» и «Шкупи», казахстанский «Тобол» и чешский «Яблонец». Привычный нам стереотип об аутсайдерском статусе армянского клубного футбола, пожалуй, стоит на время отбросить в сторону.



При этом парадоксально, что в текущем розыгрыше еврокубков «Пюник» дома играл намного хуже, чем в гостях. Именно в гостевом матче с «Клужем» армянскому чемпиону удалось дважды сравнять счёт и довести дело до серии пенальти. А на выезде в Люксембурге забить четыре гола «Дюделанжу» в ситуации, когда казалось, что судьба двухматчевого противостояния уже решена.

Матч с «Дюделанжем» вышел для «Пюника» аномальным. Более трёх мячей за игру ереванцы не забивали с 21 февраля, а более двух – с 25 апреля. В последних шести турах минувшего чемпионата Армении «Пюник» забил всего восемь мячей, а в двух стартовых матчах нового сезона удалось отличиться всего однажды. Скромно.



Проблемы с атакующей игрой есть и у «Шерифа». В шести еврокубковых матчах текущего сезона тираспольчане забили всего четыре мяча, один из которых стал результатом автогола соперника. Автор победного мяча в ворота «Марибора» Момо Янсане не играет за «Шериф» с начала августа и готовится подписать контракт с «Пари НН». Похоже, вся надежда в атаке на новичка команды – вингера Рашида Аканби, ставшего автором обоих голов в ворота чешской «Виктории».



Путёвка в третий раунд квалификации Лиги чемпионов досталась «Шерифу» за счёт надёжной обороны. В матчах со «Зриньски» и «Марибором» тираспольчане не только не позволили соперникам забить, но и допустили всего три удара в створ своих ворот за четыре игры в сумме. Это довольно показательно.



Однако стоило тираспольчанам попасть на команду, показывающую более смелый и агрессивный футбол, как вся эта магия рассыпалась. Чешская «Виктория» завершила длившуюся с прошлого сезона лигочемпионскую сказку «Шерифа» девятью ударами в створ за два матча и двумя победами со счётом 2:1. Причём тут всё по делу.

Сложно представить, что предстоящая встреча станет бенефисом атакующего футбола. «Шерифу» будет крайне сложно повторить перформанс «Црвены Звезды», которая забила «Пюнику» девять мячей за две игры. Более вероятно, что матч в далёком и жарком Ереване выйдет для «Шахтёра» весьма осторожным. Поставить на то, что в игре будет забит максимум один гол, можно за 2.65.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Пюник» — «Шериф» 18 августа 2022 года

Конечно, при взгляде на состав этой пары хочется сразу же отдать предпочтение чемпиону Молдавии, который прошлой осенью побеждал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Однако лигочемпионская сказка «Шерифа» уже завершилась, Юрий Вернидуб вернулся в чемпионат Украины, а новый тренер Степан Томас никак не может поставить своей команде яркую атакующую игру.



Проблемы с реализацией моментов есть и у «Пюника», который мало забивает даже в чемпионате Армении. На наш взгляд, «Шериф» не повторит ошибок «Клужа» и «Дюделанжа» и отнесётся к сопернику максимально серьёзно, но вопрос выхода в следующий раунд будет решать уже в ответной встрече. А в Ереване зрители увидят в лучшем случае игру до гола».



Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.65.