«Торино» — «Лацио». Алексей Миранчук в лазарете, а Никола Влашич один не справится

Россиянин в очередной раз получил травму. Так у туринцев ещё меньше шансов добыть хороший результат.

20 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лацио». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех туринцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Лацио» 20 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лацио» (20.08.2022)

1-й тур очередного розыгрыша Серии А разделил команды на два лагеря — победивших и проигравших. Ничьих не было. На 20 августа запланирован матч, в котором померяются силами представители первой категории — «Торино» и «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В матче 1-го тура текущего розыгрыша чемпионата Италии туринцы обыграли «Монцу» (2:1). Автором одного из забитых мячей стал новичок «Торино» Алексей Миранчук, арендованный на сезон у «Аталанты». Перебравшись в стан «быков» россиянин, показалось, избавился от оков. В «Аталанте» он получал скромное количество игрового времени. Впрочем, немало хавбек пропустил из-за травм.

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К сожалению, и в дебютном матче за гранатовых Миранчук получил повреждение. Футболист травмировал подколенное сухожилие правого бедра. По некоторой информации, он пропустит примерно три недели. Пожелаем полузащитнику скорейшей поправки, а также посочувствуем главному тренеру «Торино» — Ивану Юричу.



До этого он лишился сразу двух ключевых игроков — лидера атаки Андреа Белотти, отказавшегося продлевать контракт с клубом из Турина, а также ведущего защитника Бремера, ушедшего в «Ювентус». Кроме того, остаётся неясной ситуация с Сашей Лукичем. Капитан команды отказался ехать на матч 1-го тура текущего розыгрыша Серии А из-за того, что «Торино» не хочет продлевать с ним контракт.

Проблем у туринцев хватает. И на их фоне приобретение экс-полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича на один сезон у «Вест Хэма» выглядит ложкой мёда в бочке дёгтя. Впрочем, минувший сезон хорват провёл очень плохо. За 31 матч в чемпионате Англии забил только один мяч и отдал две голевые передачи. Негусто. Уж мёд ли?

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У «Лацио» дела обстоят намного лучше. В межсезонье клуб не только сумел сохранить мощный основообразующий костяк, но и точечно усилиться защитником «Милана» Алессио Романьоли, а также полузащитником «Интера» Матиасом Весино. Оба новичка приняли участие в матче 1-го тура Серии А с «Болоньей» (2:1).

Любопытно, что почти половину матча с командой из Болоньи подопечные Маурицио Сарри провели в меньшинстве. Тем не менее они продемонстрировали наличие характера и одержали волевую победу. Автором победного мяча стал лидер небесно-голубых Чиро Иммобиле.



Нестареющий форвард продолжает находиться в потрясающем тонусе и радовать результативностью. По итогам минувшего сезона он в очередной раз удостоился звания лучшего нападающего чемпионата Италии. За 31 встречу в Серии А голеадор забил целых 27 мячей. Немалая их часть пришлась на долю крепких соперников.



К слову, по итогам прошлого сезона клуб из Рима стал вторым по результативности после миланского «Интера» в чемпионате Италии. За 38 встреч соревнования бело-небесно-голубые забили целых 77 мячей. Но и пропустили достаточно много — 58 мячей. Вследствие чего заняли только пятое место в Серии А. Думается, с Алессио Романьоли смогут достичь большего.

Команда из Турина же по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии заняла только 10-е место. Пять строчек разницы и история очных встреч говорят о многом. За последние шесть матчей гранатовые не одержали ни одной победы над бело-небесно-голубыми при трёх ничьих. Думается, в грядущем матче гости возьмут верх. Берём П2 за коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Лацио» 20 августа 2022 года

«Торино» лишился ключевых игроков, без которых даже за ничью зацепиться вряд ли удастся. Результаты на дистанции, а также история очных встреч не на стороне туринцев. Да и наставник у римлян, пожалуй, будет поопытнее. Полагаем, точечно усилившийся в межсезонье «Лацио» окажется сильнее.



Ставка: победа «Лацио» за коэффициент 2.23.

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