«Динамо» — «Спартак». Первое дерби Абаскаля и Йокановича станет украшением 6-го тура РПЛ

20 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не видят фаворита в этом матче. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63, а успех «Спартака» оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.66.

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Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» 20 августа 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что московское дерби «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак» (20.08.2022)

Позади уже пять туров, а эти московские команды сохранили ноль в графе «поражения». Одна из них даже выбилась в лидеры. «Спартак» допустил осечку в 1-м туре, разделив очки в Грозном с местной командой, но дальше работал не хуже швейцарских часов, которые наверняка остались у Гильермо Абаскаля после работы в «Базеле».

Четыре победы подряд, все с разницей не менее чем в два гола. Насмешки и критика в адрес «Спартака», которые посыпались после ничьей в 1-м туре с «Ахматом», сейчас значительно поутихли. Красно-белые сейчас в передовиках почти по всем параметрам. Набрали больше всех очков, забили больше всех голов.

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Кроме того, Квинси Промес идёт лучшим бомбардиром чемпионата России с шестью голами, а Александр Соболев делит первое место в споре лучших ассистентов. Только по пропущенным красно-белые немного отстают. Петербургский «Зенит» пропустил на один гол меньше за пять стартовых туров Российской Премьер-Лиги.

В матче с «Уралом» показалось, что «Спартак» получил тяжёлый удар, который будет трудно перенести. Виктор Мозес был одним из лучших на старте сезона, и терять его было обидно, тем более что сроки восстановления немалые. Уже в следующем туре «Спартак» принимал «Сочи». Многие ждали от столичного клуба потери очков, но получилось наоборот.

Михаил Игнатов и Антон Зиньковский в игре с «Сочи» показали, что со временем могут безболезненно заменить Мозеса. Просто одному ещё не хватает опыта, а второй не до конца адаптировался в новой команде. Серебряный медалист прошлого сезона с их помощью был бит на «Открытие Арене» со счётом 3:0, причём без малейших шансов на спасение.

Двух своих самых опасных соперников на старте сезона «Спартак» обыграл с разницей в три мяча. Славише Йокановичу стоит напрячься. Его молодая связка в центре обороны Роберто Фернандес – Саба Сазонов хорошо показывала себя во всех матчах, кроме первого с «Факелом». Однако «Спартак» может напрячь её так, как никто другой до этого.

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«Динамо» ещё ни разу не проигрывало, и это явный плюс, но стабильностью бело-голубые не отличаются. Летом команду покинули немало важных игроков, усиление при этом не было впечатляющим. Вернувшийся из «Ракува» Гагнидзе, Карапузов, который не был основным даже в «Ахмате», и Роберто Фернандес. Парагваец может стать лидером, но пока он ещё не полностью адаптировался. Четвёртый новичок — Эден Карцев — даже не дебютировал.

Новый тренер на удивление быстро смог разобраться с вверенным ему хозяйством и не допустил полных провалов на старте сезона. Славиша Йоканович, похоже, станет главной удачей «Динамо» этим летом. Опытный тренер, который быстро нашёл подход к команде и который, хоть и иностранец, ментально близок игрокам. Уже очень скоро в «Динамо», вероятно, вообще перестанут жалеть об уходе Шварца.

Хоть «Динамо» и прибавило в прошлом сезоне, но «Спартак» всё равно остался очень неудобным соперником. Из десяти последних дерби «Динамо» выиграло всего одно — в позапрошлом розыгрыше Кубка России. Насколько кризисным был «Спартак» в прошлом сезоне и насколько на подъёме находилось «Динамо», но и тут бело-голубым не повезло. Поражение в финале Кубка России с незабитым пенальти на последних секундах наверняка до сих пор перед глазами у многих динамовцев, в особенности у Даниила Фомина.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Спартак» 20 августа 2022 года

Команды станут самым серьёзным вызовом друг для друга на старте сезона. Хоть они и считаются заклятыми врагами, но сейчас в чём-то очень похожи друг на друга. С уверенностью сказать, кто из них сейчас сильнее и кто станет победителем, очень сложно. Гости выглядят интереснее и стабильнее, но не настолько, чтобы уверенно разделаться с принципиальным соперником. Потому ставить на их чистую победу рискованно. Вероятнее всего, «Спартак» не проиграет, но, как и в большинстве последних матчей с «Динамо», не уйдёт без пропущенного гола.

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.41.

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