«Зенит» — «Торпедо». Автозаводцы пожалеют о возвращении в РПЛ

21 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Торпедо». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Торпедо» оценивается в 18.00. На ничью дают коэффициент 8.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Торпедо» 21 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85. Если хозяева забьют два и более голов, то сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Торпедо» (21.08.2022)

«Зенит» идёт пока без поражений, но при этом он не первый в таблице. Всему виной два проваленных выездных матча. Сейчас выступления сине-бело-голубых дома и на выезде — это две совершенно разные вещи. На «Газпром-Арене» имеют три уверенные победы, а в гостях — две ничьих против не самых грозных команд и всего один забитый гол.

Если старт сезона в исполнении «Зенита», который сейчас идёт на второй строчке, нельзя назвать идеальным, что вообще можно сказать о «Торпедо», которое тоже второе, но с конца? Автозаводцы из пяти матчей выжали только одну ничью в Самаре. Проиграли другие четыре матча и сидели бы на последнем месте, если бы не расклеившийся «Урал» — в Екатеринбурге пока всё ещё хуже.

Такие результаты от прошлогоднего победителя ФНЛ стали полным провалом, а две смены тренера – это уже какой-то сюрреализм. В четверг из клуба был уволен Александр Бородюк, который и вывел команду в РПЛ. Его сменил Николай Ковардаев, а в пятницу объявили, что главным тренером будет Николай Савичев, в то время как Ковардаев будет старшим тренером.

Такие метания перед матчем с действующим чемпионом не доведут до добра. С Бородюком команда не играла, а мучилась, но эти перестановки явно сбили всю подготовку к серьёзному матчу. У автозаводцев не самый слабый состав, но он оказался не готов к элите. «Факел» и «Оренбург», которые в ФНЛ финишировали ниже, в новом сезоне смотрятся гораздо лучше. Оренбуржцы уже даже успели обыграть «Торпедо», причём почти без шансов для москвичей.

Новый тренер московской команды работал с ней ранее на должности руководителя программы по развитию молодёжи, а потому прекрасно знаком с игроками. Впрочем, это вряд ли поможет очень быстро исправить ситуацию. «Торпедо» оказалось не готово к такому уровню. То, что за столько времени не смог сделать Бородюк, другие по щелчку пальцев тоже не исправят.

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В матче с «Зенитом» гостям не поможет основной голкипер Виталий Ботнарь, получивший травму в матче с «Оренбургом». Его заменит опытнейший Александр Довбня. Вторая потеря – Илья Кутепов, отметивший дебют за новую команду красной карточкой. Если экс-спартаковца можно не считать значимой потерей, то Ботнарь, который очень серьёзно выручал команду, таковой, безусловно, является.

Как и обе потери «Зенита». Сергею Семаку не помогут Клаудиньо и Далер Кузяев. В прошлом сезоне бразилец был одним из лучших игроков, да и новый сезон начал ярко. Кузяева тоже смело можно отнести к важным футболистам. Такая потеря даже для чемпионов России не пройдёт бесследно. С другой стороны, яркий ЦСКА обыграли и без них.

Последний матч между «Зенитом» и «Торпедо» был сыгран более семи лет назад. Тогда петербуржцы не смогли увезти из Москвы победу, а довольствовались ничьей. Впрочем, это не помешало стать чемпионами, а автозаводцам — вылететь из РПЛ. А вот последний матч в Санкт-Петербурге москвичи наверняка не хотят даже вспоминать.

Тогда «Зенит» разобрал чёрно-белых с неприличным счётом 8:1. Дублями отметились Халк, Соломон Рондон и Александр Кержаков, а руководил москвичами не кто иной, как Николай Савичев, который вчера снова принял команду. Судя по всему, в этот раз мы увидим что-то близкое к тогдашнему результату. П1 с форой (-2.5) за 2.23 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Торпедо» 21 августа 2022 года

Более одностороннего матча в РПЛ сейчас, наверное, даже не придумать. Абсолютно никакое «Торпедо» против мощного в родных стенах «Зенита». Даже без двух важных игроков петербуржцы должны уверенно обыгрывать такого соперника. Крупные победы для «Зенита» не новость, уже в новом сезоне пять безответных мячей получил «Локомотив», три — «Крылья Советов», а ещё четыре — «Спартак» в Суперкубке. В прошлом сезоне петербуржцы на своём поле в РПЛ оформили четыре победы с разницей в три и более голов. Причём все соперники были сильнее нынешнего «Торпедо». Победа с разницей в три мяча не выглядит невыполнимой миссией для «Зенита» и сейчас.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.23.

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