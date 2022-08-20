«Лилль» — «ПСЖ». Выходки Килиана Мбаппе пока терпимы

21 августа состоится матч 3-го тура Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Лилля» оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» 21 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 3-го тура чемпионата Франции (21.08.2022)

На 21 августа в чемпионате Франции по футболу запланировано сразу семь встреч 3-го тура. Отдельное внимание уделим борьбе за лидирующую позицию между «Лиллем» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер-Моруа» в Лилле, начало — в 21:45 мск. «Лилль» и «ПСЖ» сейчас занимают третье и первое место в таблице соответственно, разница составляет два очка.

«Лилль» на старте чемпионата Франции показал неплохие результаты. За два тура у команды победа дома над «Осером» (4:1) и боевая ничья на выезде с «Нантом» (1:1). У руля новый тренер — португалец Пауло Фонсека, который ранее тренировал «Рому» два сезона и донецкий «Шахтёр» три года. С украинским клубом завоевал семь трофеев, включая Суперкубок Украины.

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При этом у его новой команды прошла хорошая селекционная работа. Из трансферов можно выделить подписание экс-защитника «Шахтёра» Исмаили, хавбека «Краснодара» Реми Кабелла, а также лучшего бомбардира «Клермона» Мохамеда Байо. Увы, но пришлось расстаться с полузащитником Ренату Саншешем, который перешёл как раз в «ПСЖ».

«ПСЖ» же не удивляет, идёт без потерь очков. Два матча — две победы. Сперва крупная победа над «Клермоном» (5:0) в гостях, а следом разгромная дома над «Монпелье» (5:2). Результативность впечатляет. Хотя и удивляться особо нечему — состав звёздный. Неймар отметился дублем в матче 2-ого тура. У него восемь баллов в трёх последних встречах. В матче за Суперкубок Франции с «Нантом» (4:0) бразилец тоже забил два мяча.

Весомый вклад в результаты внёс и новый тренер команды — Кристоф Галтье. Французский специалист сменил у руля Маурисио Почеттино, которого отправили в отставку из-за не самых выдающихся показателей в Лиге чемпионов. Новый специалист пока оправдывает свой контракт. Кроме того, не стоит забывать, что в составе есть Мбаппе, Месси и другие. Так что проблем с кадрами точно нет.

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Тем более что у клуба из Парижа были ещё усиления. «Столичные» подписали защитника Норди Мукиэле из «Лейпцига» и арендовали лучшего бомбардира «Реймса» Уго Экитике. А также из «Порту» перешёл полузащитник Витинья. Так что у тех же Неймара, Мбаппе и Месси есть отменное подкрепление. «Лилль» же просто не имеет столько денег в платёжке, тягаться по части комплектации ему трудно.

История очных противостояний насчитывает 38 игр, из которых 21 победа на счету парижан и лишь семь на счету «догов». Да и без того фаворитами в этой встрече будут гости. Конечно, «Лилль» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок Франции как раз у «ПСЖ» (1:0), но сейчас даже со своим неплохим усилением хозяева проигрывают в классе. Мастерство за гостями.

При этом любопытно, что соперники за последние 10 очных матчей лишь пять раз забивали больше двух мячей. Однако сейчас лишь 3-й тур, команды не устали, силы у футболистов есть. Вряд ли они будут играть в закрытый футбол. Последние матчи «ПСЖ» только подтверждают это. Кроме того, Галтье был главным тренером «Лилля» с 2017 по 2020 год. Команда ему знакома, опыта в Лиге 1 достаточно.

У нынешнего главного тренера «Лилля» же опыта выступления в чемпионате Франции намного меньше, хотя всё равно пока статистика игр впечатляет. Впрочем, даже при всём хорошем раскладе у португальца нет такой звёздной лавки. Выше головы команда, на наш взгляд, не прыгнет. Тонус и сыгранность присутствуют, но этого будет недостаточно в борьбе с таким грозным оппонентом.

Сбрасывать со счетов хозяев, конечно, не стоит. В последних двух домашних встречах с парижанами они сумели забить по голу (1:5 и 1:2). Вполне может быть и так, что ставка «обе забьют» за 1.72 снова сыграет. Мы же предлагаем рассмотреть победу «ПСЖ» через тотал больше 2.5 мяча за 2.12. У гостей сейчас у руля тренер с огромным опытом в чемпионате Франции, плюс он знает хозяев очень хорошо, и результативность его нового клуба впечатляет.

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Единственное, что напрягает — ситуация внутри парижской команды. Речь идёт о внутренних конфликтах футболистов. В частности Килиана Мбаппе, который, по некоторой информации, даже просил руководство избавиться от аргентинцев. Как бы там ни было, а эгоистичные наклонности молодого француза стали проявляться и на футбольном поле. Пока что голы идут. На наш взгляд, будут они и в предстоящем матче. Но выиграть Лигу чемпионов с разлаженным коллективом невозможно.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» 21 августа 2022 года

«Лилль» хорошо начал сезон благодаря усилению и новому тренеру. Однако у руля «ПСЖ» опытный Галтье, который ранее тренировал сам «Лилль». Плюс в составе уйма звёзд. Проблем в атаке сейчас нет, несмотря на все выкрутасы Килиана Мбаппе. Последние матчи парижан это доказывают. Мы бы ждали голов от матча и победы гостей.



Ставка: победа «ПСЖ» + тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

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