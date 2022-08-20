«Бешикташ» — «Фатих». Магомед Оздоев и Андреа Пирло пока без побед

21 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Бешикташа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Фатиха» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк» 21 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк» (21.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 21 августа запланированы две встречи 3-го тура турецкой Суперлиги. В самой поздней из них на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле померяются силами «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Бешикташ» является одним из самых сильных и титулованных турецких клубов. Вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче» он составляет «Большую троицу» турецкого футбола. Однако в преддверии минувшего сезона «чёрные орлы» претерпели смену наставника, что негативно отразилось на результатах.

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Несмотря на старания опытного Миралема Пьянича, Миши Батшуайи и других топ-игроков, по итогам прошлого розыгрыша турецкой Суперлиги чёрно-белые заняли лишь шестое место. А потому не попали в зону еврокубковых соревнований. В межсезонье коллектив подвергся кадровым перестановкам.



Покинули «Бешикташ» Пьянич, Батшуайи и Домагой Вида (истёк контракт). Присоединились же Ваут Вегорст и экс-полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли (аренда на сезон с правом выкупа). Также ходили слухи о том, что чёрно-белые могут заключить контракты с экс-форвардом «Спартака» Зе Луишем и бывшим нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Однако слухи оказались слухами. В одном из интервью президент «чёрных орлов» отметил, что «Бешикташ» никогда не интересовался Дзюбой. Вряд ли он лукавил. После приобретения Вегорста нужда в ещё одном массивном нападающем исчезла. Кроме того, голландский форвард прекрасно вписался в новый коллектив.

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Не без его стараний чёрно-белые добыли очки в первых двух турах текущего розыгрыша турецкой Суперлиги. В матче 1-го тура они обыграли «Кайсериспор» (1:0), а в противостоянии 2-го тура сыграли вничью с «Аланьяспором» (3:3). В обеих встречах Вегорст отметился результативными действиями — записал на свой счёт по голевой передаче.

«Фатих Карагюмрюк» же провёл пока только один официальный матч в текущем сезоне. К слову, он стал первым в чемпионате Турции для знаменитого Андреа Пирло, ранее возглавлявшего туринский «Ювентус». Как и ожидалось многими, дебют итальянский специалист провалил. Его подопечные уступили «Аланьяспору» со счётом 2:4.



Как мы помним, под руководством Пирло «Юве» выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Однако по итогам розыгрыша Серии А он занял только четвёртое место. Таким образом, впервые за девять лет уступил скудетто. В Лиге чемпионов «старая синьора» также не преуспела. Вылетела, уступив в 1/8 финала «Порту». В результате Пирло был уволен с поста главного тренера клуба из Турина.



В команду из Карагюмрюка Пирло пришёл доказывать свою состоятельность. Теперь у него арсенале нет мощного состава. У «Фатих Карагюмрюк» есть лишь пара именитых футболистов, которые некогда восхищали техничностью. Речь идёт об экс-нападающем московского ЦСКА Ахмеде Мусе и Колине Казим-Ричардсе. Хотя сейчас они далеки от былых кондиций.

Также отметим, что в межсезонье «Фатих Карагюмрюк» усилился экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым. Спортивный директор клуба рассказал, что хавбек постепенно вливается в новый коллектив. Также он заявил, что Пирло полностью доверяет россиянину. Тем не менее трансферы «Бешикташа» выглядят посолиднее. Полагаем, лучше взять П1 с форой (-1.5), коэффициент — 2.50.

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В матче последнего тура чемпионата Турции «Бешикташ» имел все шансы обыграть «Антальяспор». К 31-й минуте он вёл в счёте — 3:0. Если бы не красная карточка, которую схлопотал Эмреджан Узунхан, «чёрные орлы» вполне могли одержать разгромную победу над оппонентом. При этом они играли на выезде. «Фатих» же без шансов проиграл «Антальяспору». Думается, Пирло и его подопечных ждёт ещё одно фиаско.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» — «Фатих» 21 августа 2022 года

Во-первых, «Бешикташ» подходит к матчу в лучшем тонусе, так как он провёл больше официальных матчей в текущем сезоне. Во-вторых, «чёрные орлы» лучше усилились в межсезонье. В-третьих, встреча состоится на домашнем стадионе чёрно-белых, что даёт им преимущество в виде поддержки болельщиков. Поверим в победу «Бешикташа» с перевесом минимум в два мяча.

Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1.5) за коэффициент 2.50.

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