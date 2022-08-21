«Динамо» — «Торпедо». Игорь Ларионов испортит Кудашову настроение

22 августа состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу московского «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.93, а успех «Торпедо» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» М — «Торпедо» 22 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Динамо» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол на первой минуте встречи предлагается за 12.50.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Динамо» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (22.08.2022)

На 22 августа в российском хоккее запланирована товарищеская встреча между московским «Динамо» Алексея Кудашова и нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова. Игра пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. До старта регулярки остаётся чуть больше недели, подготовка идёт полным ходом.

Московское «Динамо» за семь предсезонных встреч выиграло трижды. Накануне одолело проблемный «Спартак» (4:2) и «Витязь» (2:0). До этого же были два поражения на Кубке Республики Башкортостан от «Локомотива» (0:1) и «Салавата Юлаева» (1:2) и голевая победа над «Северсталью» (5:4). Как видно, команда прибавила, но победы были лишь с командами, которые по уровню игры сейчас наравне с «Динамо».



Алексею Кудашову в регулярке будет трудно, нехватка матёрых ребят с опытом и мастерством, вероятно, скажется на положении команды в Западной конференции. Радует лишь то, что недавно перешедший Якоб Лилья забросил в первом же матче за бело-голубых со «Спартаком», а Джордан Уил отметился двумя передачами. Легионеры хорошо влились в игру. Хотя посмотрим, что будет дальше.



«Торпедо» успело сыграть шесть предсезонных встреч. Сперва две с челябинским «Трактором», где одержало две результативные победы (6:2 и 7:2). Следом сдала два матча с «Сибирью» (2:5 и 1:4). А последние два матча прошли с пензенским «Дизелем» Алексея Медведева из ВХЛ (5:2 и 4:1). Для подготовки к новому сезону вполне сойдёт.

При этом пензенский клуб стал партнёром нижегородцев. Теперь игроки, не прошедшие в основной состав «Торпедо», будут получать игровую практику в «Дизеле». Это явно повысит уровень пензенской команды и позволит «Торпедо» не проседать в уровне подготовки игроков и их игровой практики.

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Плюс Игорь Ларионов пропагандирует игру через короткий пас и агрессию в зоне соперника. Это выматывающий хоккей, но прогрессивный — даёт серьёзное преимущество, когда всё получается. Сильных изменений в костяке команды не было. Кроме того, получилось усилиться японским форвардом Ю Сато, а также арендовать на год у ЦСКА 22-летнего нападающего Льва Комиссарова.

Потому с сыгранностью проблем быть не должно. Особенно когда на пути не самое сильное «Динамо». Причём с явными проблемами, которые Алексей Кудашов старается исправить. По очным встречам статистика интересная. Всего команды сыграли 60 раз: 35 побед у москвичей и лишь 25 — у нижегородцев. Преимущество не такое большое.



Фаворита выделить сложно и по той причине, что «Торпедо» показывает неплохую результативность, а «Динамо» побеждало лишь соперников со схожими проблемами. При этом из 10 последних очных игр лишь в двух тотал был меньше четырёх шайб. Потому стоит ждать голов и здесь. Москвичи будут на подъёме после двух побед кряду, но «Торпедо» сейчас хорошо смотрится.



Мы бы в таком противостоянии ждали, что команда Игоря Ларионова не проиграет. Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 2.48 здесь выглядит интересно. Во-первых, москвичи не впечатляют. Проиграли все встречи соперникам, которые были чуть сильнее и не имели проблем. Во-вторых, само «Торпедо» с новым тренером, который изменил игровую тактику, выглядит здорово.

Алексею Кудашову, на наш взгляд, придётся нелегко с молодым составом. Легионеры только начали вкатываться в игру, им наверняка ещё нужно время на адаптацию. А сыгранность явно у «Торпедо» получше. Даже при всём рвении москвичей победить на своём льду ждём от гостей красочный хоккей. Насколько это возможно в условиях предсезонки, разумеется.

«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 22 августа 2022 года

«Динамо» после ухода звёзд только начало показывать результат, но с командами слабее или с проблемами. «Торпедо», в свою очередь, уже играет на другом уровне и особых проблем не испытывает. За счёт слаженной игры, новой тактики и тренера у нижегородцев есть шансы на успех, на наш взгляд. Проверим ставку на них через тотал больше. Бело-голубые пока не смотрятся грозной силой.



Ставка: «Торпедо» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.48.

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