«Рома» — «Кремонезе». Такими темпами Жозе Моуринью разорится на пицце

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22 августа состоится матч 2-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Кремонезе». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Кремонезе» оценивается в 12.00. На ничью дают коэффициент 6.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Кремонезе» 22 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Кремонезе» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет мизерный коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Кремонезе» (22.08.2022)

Жозе Моуринью начал сезон так, как и подобает фавориту. То есть с победы на классе. С «Салернитаной» его команда разобралась без особого напряга, затратив минимум сил. От звёздной атаки римлян ждут большего, чем одного гола за матч в игре с аутсайдером. Хотя можно сделать скидку на то, что это был первый матч сезона, и когда команда окончательно сыграется, то начнёт забивать больше.

Возможно, начнёт уже с матча с «Кремонезе». Соперник явно слабее римлян, он только выбрался из Серии В в элиту, пока только привыкает к новому дивизиону и затеял летом большую перестройку. Для повысившихся в классе команд это привычная практика, но в Италии она иногда достигает впечатляющих размеров. Порой игроки приходят и уходят десятками.

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Тут удивительно не столько обилие новичков, сколько то, что «Кремонезе» нашёл деньги и купил несколько хороших исполнителей, а не просто сгребал всех свободных агентов на рынке и арендовал молодёжь у топов. Из пополнения «Кремонезе» обязательно нужно выделить Сирила Дессерса, который в прошлом сезоне забивал за «Фейеноорд» в Лиге конференций. Также отметим защитника «Вольфсберга» Луку Лочошвили, который был одним из лидеров австрийской команды, и Шарля Пикеля из «Фамаликана».

Есть в заявке «Кремонезе» и другие известные в Италии имена. Влад Кирикеш ещё в прошлом сезоне был основным в «Сассуоло», Давид Окереке забил семь голов за «Венецию», Андрей Йонуц Раду принадлежит «Интеру». Усиление очень хорошее, особенно с учётом того, что летом команда почти не теряла лидеров. Пришлось вернуть только Джанлуку Гаэтано, Николо Фаджоли и Марко Карнесекки, которые были арендованы у топов и классно проявили себя в прошлом сезоне.

Правда, на фоне «Ромы» вся трансферная кампания «Кремонезе» бледнеет и меркнет. Пауло Дибала, Неманья Матич, Жоржиньо Вейналдум – это игроки с мировым именем. Миле Свилар и Зеки Челик тоже смотрятся очень неплохо, хотя сербский голкипер берётся, скорее, на перспективу. Сдвинуть Руя Патрисиу из ворот ему пока не под силу. Пожалеть можно только о продаже француза Верету, который в прошлом сезоне был лучшим ассистентом команды в Серии А.

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Неудивительно, что после того, как Моуринью собрал свой пазл, многие начали расписывать его команду едва ли не как одного из главных претендентов на чемпионство. Такие выводы, конечно, преждевременные. Впрочем, ясно, что «Рома» должна сделать качественный рывок, особенно в сравнении с прошлыми неубедительными сезонами.

Календарь очень сильно помогает «Роме», в первых шести матчах у неё только один серьёзный соперник – «Ювентус». С остальными, включая «Кремонезе», римляне должны стабильно набирать очки и обеспечивать мощный старт сезона. Римлянам не придётся притираться друг к другу и наигрывать новые связки в матчах с лучшими соперниками. По идее, это должно свести к минимуму невынужденные потери очков, но как будет в итоге — мы уже очень скоро увидим.

У «Кремонезе» ситуация обратная. В первых шести матчах сезона команду ждут «Рома», «Интер», «Аталанта» и «Сассуоло». С «Фиорентиной» они уже не справились, хоть и оказали ей достойное сопротивление. С такими соперниками остаётся только гадать, когда же новичок сумеет набрать свои первые очки. На наш взгляд, точно не в битве с римлянами, хотя удивить может.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Кремонезе» 22 августа 2022 года

Очень странно, что так мало людей верят в гол «Кремонезе». Команда очень хорошо подготовилась к новому сезону. В первом матче немало напрягала мощную «Фиорентину», даже играя в меньшинстве. У гостей есть хорошие форварды, в том числе один из лучших бомбардиров Лиги конференций прошлого сезона. Дома «Рома» не будет так осторожничать, как в 1-м туре с «Салернитаной», и, вероятно, позволит сопернику создать больше моментов у своих ворот. При этом, на наш взгляд, пропущенный гол не лишит «волков» победы. Защита гостей пока их главная слабая сторона, и «Рома» без труда сможет забить больше, чем пропустит.

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