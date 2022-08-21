«Сампдория» — «Ювентус». Погба и Ди Марии нет, но Аллегри выкрутится

22 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех генуэзцев оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сампдория» — «Ювентус» 22 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Сампдория» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» (22.08.2022)

Позади матчи первого раунда Кубка Италии, а также 1-й тур Серии А. На 22 августа запланирована встреча, которая закроет программу 2-го тура соревнования. На стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе померяются силами местная «Сампдория» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии «Сампдория» заняла лишь 15-е место. Ожидалось, что в межсезонье руководство «моряков» примет меры, дабы улучшить результаты. Однако ничего подобного не произошло. Клуб сохранил за Марко Джампаоло место на тренерском мостике, а также продлил контракт с 39-летним нападающим Фабио Квальяреллой.

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Кроме того, «Дория» рассталась с перспективным полузащитником сборной Дании — Миккелем Дамсгором. В итоге текущий сезон генуэзцы начали не лучшим образом. В матче 1-го раунда Кубка Италии они чуть было не уступили «Реджине», выступающей во втором по значимости дивизионе Италии.



«Сине-окольцованные» сумели забить лишь один гол — с пенальти, на 66-й минуте. «Реджина» могла сравнять счёт на 80-й минуте и уйти в отрыв на 89-й минуте. Но сначала её гол был отменён из-за офсайда (очень спорный момент), а затем полузащитник Эмануэле Чичерелли не реализовал 11-метровый удар. В общем, «морякам» очень повезло.

А вот в матче 1-го тура чемпионата Италии удача «Сампдории» не помогла. Она потерпела закономерное поражение от «Аталанты» со счётом 0:2. Весьма вероятно, в грядущем противостоянии будет нечто подобное. Несмотря на колоссальные кадровые потери в межсезонье, «Ювентус» во встрече 1-го тура текущего розыгрыша Серии А одержал разгромную победу над «Сассуоло» (3:0).

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Массимилиано Аллегри стоит отдать должное. Опытный итальянец грамотно выбрал состав на матч, умело встроив в него новобранцев — Глейсона Бремера и Анхеля Ди Марию. Особенно классно вписался в туринский коллектив аргентинец. В матче с «Сассуоло» он записал на свой счёт гол и голевую передачу на Душана Влаховича. Дебют что надо!

Впрочем, Аллегри далеко не первый год возглавляет «Юве». Под его руководством клуб выиграл четыре подряд «золотых дубля» — победа в чемпионате и Кубке Италии. Также вместе с 55-летним специалистом «старая синьора» дважды становилась обладательницей Суперкубка Италии. Список достижений весьма внушительный.



Поэтому в том, что новички быстро адаптировались в новом для себя первенстве и коллективе, нет ничего удивительного. Очевидно, товарищеские встречи в межсезонье с сильными испанскими командами — «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико» — помогли Аллегри найти основообразующий костяк и отладить сыгранность.



А когда «Юве» Аллегри входит в тонус, его становится очень тяжело одолеть. Наглядным тому примером является вторая половина минувшего розыгрыша чемпионата Италии. За последние 24 тура соревнования «бьянконери» потерпели лишь три поражения — от «Интера» (0:1), «Дженоа» (1:2) и «Фиорентины» (0:2) в матче последнего тура, который уже ничего не решал.

Думается, можно взять П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.97. На данный момент «моряки», как и в прошлом сезоне, выглядят аутсайдерами чемпионата Италии. У «старой синьоры» в разы больше резервов и намного опытнее наставник. Сенсации не ждём. Судя по встрече с «Сассуоло», туринцам кадровые потери не страшны. Конечно, выбыл ещё Ди Мария, зато возвращается Кин и теперь есть Костич.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Ювентус» 22 августа 2022 года

«Ювентус» — фаворит по всем параметрам. У него лучше результаты на дистанции, а также есть Массимилиано Аллегри. Если уж достаточно крепкий «Сассуоло» «старая синьора» сумела разгромить, то и с «Сампдорией» наверняка разделается. «Дория» чуть было не проиграла клубу из Серии В. Полагаем, «бьянконери» она уступит и пропустит не менее двух мячей.



Ставка: победа «Ювентуса» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.97.

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