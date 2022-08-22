ЦСКА — «Спартак». Намного лучше, чем 1:6 от минского «Динамо»

23 августа состоится товарищеский матч ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.59, а успех «Спартака» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч ЦСКА — «Спартак» 23 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч ЦСКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ товарищеского матча ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (23.08.2022)

На 23 августа в российском хоккее запланирована товарищеская игра между ЦСКА Сергея Фёдорова и «Спартаком» Бориса Миронова. Игра пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Столичное дерби начнётся в 13:00 мск, будет интересно посмотреть на готовность обладателя Кубка Гагарина к новому сезону.

ЦСКА после победы над «Металлургом» в финале Кубка Гагарина провёл лишь одну товарищескую встречу — с минским «Динамо» (1:6). Подопечные Сергея Фёдорова вышли «холодными» после отдыха, да ещё против соперника, у которого уже была сыгранность и тонус после семи игр. Судить армейцев не стоит.

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Впрочем, на один гол армейцы наиграли. Забросила не первая тройка нападения, а Егор Кузьминов 2002 года рождения из четвёртой пятёрки, ранее игравший за фарм-клуб ЦСКА — «Красную Армию». Молодое поколение подрастает, это радует. Правда, очень смущают тонус и сыгранность. Многие команды успели провести минимум по пять встреч, а армейцы явно отстают.



«Спартак» в межсезонье, например, успел провести шесть игр. Увы, лишь одна победа — над «Ак Барсом» (3:2), у руля которого Олег Знарок, а в обойме — Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв. Однако казанцы во второй встрече вернули должок, выиграв со счётом 7:4. Накануне же москвичи проиграли в столичном дерби «Динамо» (2:4). Впрочем, радует, что красно-белые показывают неплохую результативность. За четыре встречи забросили 14 шайб.

И это в обойме Бориса Миронова нет звёзд, а самый громкий переход связан с защитником Джоуи Кином. Плюс СКА взамен Никишина дал сразу пятерых молодых игроков. В остальном же московская команда изменений не претерпела. И всё же молодых игроков надо готовить к сезону, а пять поражений эмоционально давят. Хотя многие понимают, что это процесс подготовки. Ошибки, огрехи и неудачи неизбежны.

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У ЦСКА в плане состава всё чуть легче. Недавно был подписан шведский защитник «Тампы» Фредрик Классон, у которого серьёзный опыт выступлений в НХЛ — за «Сан-Хосе», «Оттаву», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». Плюс армейцы подписали контракт с Максимом Маминым из «Флориды», а также продлили соглашения с главными звёздами — Сергеем Плотниковым и Владиславом Каменевым.

Конечно, играя дома, красно-синие будут иметь преимущество. Правда, в остальном у красно-белых дела лучше. Всё же Борис Миронов без дела не сидел. Разбор ошибок и подготовка идут полным ходом. У ЦСКА же одна встреча, да и то с крупным поражением от минчан — оппонента с хорошим усилением состава и тонусом.



В этом дерби выделить фаворита сложно. Хотя и за 60 встреч ЦСКА одержал 43 победы. И лишь 17 удачных матчей было у «Спартака». Сейчас же уповать на эту статистику нет смысла. Зато соперники зачастую устраивают результативные встречи. Так, лишь в четырёх из последних 10 игр тотал был ниже четырёх шайб.



Поэтому вполне можно ждать и сейчас высокого тотала. Результативность «Спартака» в последних играх лишь подтверждает это. Можно даже проверить ставку «ИТБ2 2 шайбы» за 2.06. Коэффициент интересный. Выводы по атаке ЦСКА делать сложно, одна шайба в одном матче — это мало. Конечно, Сергей Фёдоров тоже не сидел без дела, но многого ждать от защиты хозяев мы бы не стали.

В то же время и у гостей явные проблемы с обороной, за последние четыре встречи пропустили 17 шайб. Так что у ЦСКА тоже есть шансы забить много. На наш взгляд, тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.81 смотрится вполне себе. Конечно, за армейцев говорит статистика и состав, но минское «Динамо» победило, будучи аутсайдером. Есть шансы выиграть и «Спартака». И всё же поставим на голы.

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ЦСКА провёл одну встречу против шести у «Спартака». Конечно, у красно-белых есть проблемы в обороне, но результативность хорошая. Плюс есть тонус и сыгранность. Армейцы же пока без должного тонуса, и судить об их готовности сложно после крупного поражения. Хотя и по составу всё неплохо, и статистика очных встреч за красно-синих. Впрочем, выделять фаворита мы бы не стали, ставка на голы здесь выглядит перспективнее.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.81.

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