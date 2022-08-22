«Црвена Звезда» — «Маккаби». Сербы подарят Егору Пруцеву групповой этап

23 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа. Начало игры – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех израильского клуба оценён в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа 23 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа (23.08.2022)

Квалификация Лиги чемпионов подходит к своему логическому завершению. Осталось определить шестерых участников группового этапа, и у каждой из оставшихся команд есть отличные шансы пробиться дальше. Один из самых интересных матчей раунда плей-офф состоится во вторник в Белграде, где на одноимённом стадионе «Црвена Звезда» постарается отыграть один гол у израильского «Маккаби».

«Црвена Звезда» уступила в Хайфе, но результат того матча не стоит переоценивать, потому что по игре сербы точно не выглядели плохо. Они нанесли всего на один удар меньше в створ ворот, а по ожидаемым голам были наравне с соперником. Смогли выдержать стартовый натиск хозяев, мгновенно ответили на быстрый пропущенный гол и вышли вперёд. По большому счёту всё решил неудачный десятиминутный отрезок в начале второго тайма.

Гораздо важнее отметить тот факт, что поражение от «Маккаби» стало для красно-белых первым с марта. В новом сезоне команда легендарного Деяна Станковича выступает очень мощно – в восьми официальных матчах этим летом «Црвена Звезда» добилась семи побед. Более того, до выезда в Хайфу демонстрировала великолепную игру в обороне, пропустив всего один гол.

На домашнем стадионе «Црвена Звезда» вовсе не позволяет себе осечек. Последний раз не смогла выиграть в апреле этого года в дерби с «Партизаном» (0:0), а уступила лишь датскому «Мидтьюлланну» в ноябре в Лиге Европы. У сербов не только 10 побед подряд, но и в восьми из них забивали не менее трёх голов. В Лиге чемпионов также играют дома хорошо – в 18 последних играх уступили всего три раза, но лишь топ-клубам: «Тоттенхэму», «Баварии» и «ПСЖ».

Нынешние показатели едва ли удивляют, ведь у Станковича очень качественный сыгранный состав, особенно в нападении и полузащите. Не так давно в клуб перешёл талантливый российский полузащитник из «Сочи» Егор Пруцев. 19-летний универсал ещё не дебютировал, но его появления в заявке исключать нельзя. Важен в центре поля и Кингз Кангва, перешедший из тульского «Арсенала». Однако лучшим игроком сейчас является бывший хавбек борисовского БАТЭ Мирко Иванич – на его счету 16 результативных баллов в семи матчах. Только в двух матчах сезона серб не участвовал в голевых действиях.

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У «Маккаби» столь интересных исполнителей выделить не получится. Израильская команда только начинает сезон, помимо Лиги чемпионов отыграв ещё лишь в матче за Суперкубок страны, который, к слову, был проигран. Пока главному тренеру Бараку Бахару удаётся компенсировать проблемы в центре поля, связанные с потенциальным уходом лучшего полузащитника Мохаммеда Абу Фани. А в атаке отлично вписался форвард из «Генгама» Францди Пьерро – форвард сборной Гаити забил пять голов в пяти матчах квалификации ЛЧ.

Впрочем, с результативностью у «Маккаби» никогда не возникало проблем. В этой квалификации Лиги чемпионов зелёные не смогли забить только в одном матче: пять голов в совокупности получил в свои ворота «Олимпиакос», четыре гола – кипрский «Аполлон», и уже три забили «Црвене Звезде». Тем не менее основную долю своих голов «Маккаби» забил всё же на своём поле.

Во многом возможности «Маккаби» в играх на выезде стали переоценивать после битвы с «Олимпиакосом» (4:0). Подопечные Бакхара действительно мощно разобрались с греками, но тот матч стал, скорее, исключением. В 10 последних матчах еврокубков в гостях клуб из Хайфы победил всего дважды, но проиграл в семи случаях. Более того, на чужом поле даже с трудом забивает – в ЛЧ не смог пробить «Аполлон» и «Кайрат». А в целом израильтяне не забивали в пяти из восьми предыдущих гостевых встреч еврокубков.

Поэтому можно сказать, что основную задачу «Маккаби» выполнил – одержал волевую викторию дома в первом матче. С преимуществом в один мяч отправляться в Белград не слишком комфортно, особенно на фоне не самой приятной статистики выступлений на выезде. Однако теперь команде необходимо лишь не пропустить больше соперника. В атаке реализовать хотя бы один свой шанс гости смогут.

И всё же в этом матче лучше отталкиваться от ситуации «Црвены Звезды». Сербам необходимо отыграть два гола дома, что не выглядит слишком сложной задачей – они забивают на своём поле минимум два мяча девять матчей подряд. В пяти из 10 предыдущих игр в Лиге чемпионов сербы также пробивали индивидуальный тотал в два гола. Сейчас на тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.84. Так и поступим.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа 23 августа 2022 года

«Маккаби» раздобыл важную волевую победу дома, и теперь ему требуется сохранить преимущество. После крупной победы в гостях над «Олимпиакосом» возможности израильской команды стали несколько переоценивать, но на деле играет она на выезде не слишком успешно. С «Црвеной Звездой» будет намного тяжелее, ведь сербы сейчас в великолепной форме. Особенно хорошо они играют на своём поле, забивают много. Сейчас подопечным Деяна Станковича необходимо забить минимум дважды. Думаем, они справятся.

Ставка: индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 гола за 1.84.

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