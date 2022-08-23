«Динамо» Загреб — «Будё-Глимт». Никиту Хайкина жаль

24 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Будё-Глимт». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Будё-Глимт» оценивается аналитиками в 4.10. Поставить на ничью можно за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Будё-Глимт» 24 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.26, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.68. На гол «Динамо» дают коэффициент 1.14, а гол «Будё-Глимт» оценивается в 1.38. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.59.

Анализ и прогноз на второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Будё-Глимт» (24.08.2022)

24 августа в 22:00 мск свисток испанского рефери Антонио Матеу Лаоса, который раздастся над стадионом «Максимир» в Загребе, возвестит о начале ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Чемпион Хорватии «Динамо» Загреб примет чемпиона Норвегии – футбольный клуб «Будё-Глимт».

Первый матч, состоявшийся на стадион «Аспмюра» в норвежском городе Будё в минувший вторник, принёс минимальную победу хозяевам. Однако результат мог быть и намного крупнее, чем скромные 1:0. Отличные моменты увеличить счёт не реализовали Амаль Пеллегрино и Ларс-Йорген Салвесен.

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Впрочем, и у загребского «Динамо» были реальные шансы сравнять цифры на табло. Чем ближе был конец игры, тем активнее проявляли себя гости. Особенно хороший момент загубил Бруно Петкович, не реализовав выход один на один в концовке встречи.



Победный мяч забил Амаль Пеллегрино. 32-летний норвежский вингер, имеющий танзанийские и итальянские корни, является лучшим бомбардиром как «Будё-Глимт», так и чемпионата Норвегии. За 27 сыгранных в 2022 году матчей Пеллегрино забил 24 мяча. В том числе четыре мяча в текущей квалификации Лиги чемпионов.

Важно отметить, что ещё один забивной игрок – нигерийский центрфорвард Виктор Бонифасе – команде уже не поможет. После второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Бонифасе забил четыре мяча фарерскому «Клаксвику», поступило щедрое предложение от бельгийского «Юнион Сент-Жиллуа» о трансфере нападающего. Клуб его принял.

При этом в стартовый состав вернулся Никита Хайкин. Российский вратарь получил травму во время ответного матча третьего раунда с «Жальгирисом», после чего пропустил игру чемпионата Норвегии. Но повреждение оказалось не таким серьёзным, а потому Хайкин смог внести и свой вклад в домашнюю победу над «Динамо». Хотя для этого и не пришлось совершать каких-либо суперсейвов.

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Несмотря на преимущество в счёте перед ответной встречей, норвежская команда явно с тревогой ожидает тяжёлый выезд в Загреб. Последний раз на выезде в еврокубках чемпион Норвегии смог победить аж в феврале этого года. В 1/16 финала Лиги конференций в первом матче после зимнего отпуска смог одолеть шотландский «Селтик».



При этом за последние 10 матчей на выезде в еврокубках «Будё-Глимт» смог добыть пять ничьих. А за 14 выездных встреч, которые были сыграны с 2020 по 2022 год, норвежцы лишь трижды проиграли с разницей более чем один мяч. То есть всё не так уж плохо, как может показаться.



Хотя такими победами на своём поле отличились польская «Легия» (2:0), итальянская «Рома» (4:0) и фарерский «Клаксвик» (3:1). Важно отметить, что игра с фарерским чемпионом, которая чуть не обернулась сенсацией и позором для «Будё-Глимт», стала результатом потери концентрации и недооценки соперника после крупной домашней победы. Думается, сейчас настрой на игру будет иным.

Последние 20 минут первого матча с «Динамо» показали «Будё-Глимт», насколько сложно будет играть в Загребе. После того как хорватский чемпион адаптировался к искусственному газону и сопернику, а также благодаря сделанным Анте Чачичем заменам динамовцы перехватили инициативу. Даже имели ряд моментов, чтобы сравнять счёт.

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На «Максимире» чемпион Хорватии будет играть так с первых минут, и Никите Хайкину все 90 минут придётся очень нелегко. Хорватский атакующий квартет Мислав Оршич – Мартин Батурина – Дарио Шпикич – Йосип Дрмич уже знает, как подобрать ключи к обороне «Будё-Глимт», потому что ещё в Норвегии несколько раз они заставляли ошибаться высоко играющих защитников соперника. Поставить на индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола можно за 1.73.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» — «Будё-Глимт» 24 августа 2022 года

Для чемпиона Норвегии в плей-офф еврокубков жизненно важно было крупно побеждать на своём поле, потому что выездные международные встречи редко приносят положительный результат. А выезд на «Максимир» не даётся легко никому – ни местному «Хайдуку», ни болгарскому «Лудогорцу», ни испанской «Севилье». К слову, именно «Севилья» стала последней командой, которой «Динамо» в домашнем матче забил менее двух мячей. А произошло это аж в феврале 2022 года. Как бы мы ни желали удачи симпатичной норвежской команде и лично Никите Хайкину, но минимум два раза они пропустят.



Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола за 1.73.

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