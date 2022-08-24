«Хайдук» — «Вильярреал». Унаи Эмери найдёт аргументы для Кавани

25 августа состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций «Хайдук» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех хорватов оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Хайдук» — «Вильярреал» 25 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Хайдук» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги конференций «Хайдук» — «Вильярреал» (25.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 25 августа запланировано более 20 ответных матчей раунда плей-офф. Скоро развязка. Помимо прочих, на стадионе «Полюд» в Сплите, Хорватия, померяются силами местный «Хайдук» и испанский «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Андрис Трейманис из Латвии.



В первом матче «Хайдук» потерпел закономерное поражение со счётом 2:4. При этом испанцы не реализовали много хороших моментов. Их превосходство в классе чувствовалось чуть ли не с первых минут. То, что хорваты сумели забить два мяча (один — с пенальти), сродни чуду.



За последние десять лет «мастерам с моря» ни разу не удавалось пробраться в групповой этап еврокубков. А в минувшем сезоне они не сумели преодолеть даже второй квалификационный раунд Лиги конференций. Уступили белые не самому сильному казахстанскому «Тоболу».

Причина неудач на евроарене кроется не только в том, что «Хайдук» уступает противникам в классе. В чемпионате Хорватии белые привыкли играть строго первым номером и стабильно обыгрывать середняков и аутсайдеров. За счёт этого по итогам прошлого сезона они заняли второе место в лиге и выиграли национальный Кубок.

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А вот выступать вторым номером, то есть от обороны, у «мастеров с моря» выходит плохо. Матч с «жёлтой субмариной» и недавнее разгромное поражение от загребского «Динамо» (1:4) в чемпионате Хорватии это подтверждают. «Вильярреал» раньше тоже имел массу недостатков, и мало кто воспринимал клуб всерьёз.



Заставил изменить взгляд Унаи Эмери. Благодаря грамотной работе испанского наставника «жёлтая субмарина» выиграла первый в истории трофей. Да ещё какой — Лигу Европы! В полуфинале она обыграла лондонский «Арсенал», а в финале — находящийся в неплохом тонусе «Манчестер Юнайтед» (1:1, в серии пенальти 11:10).

Не обошлось без везения, но «Вильярреал» Эмери уже тогда доказал, что у него имеется характер. А в минувшем сезоне он закрепил за собой статус одного из самых неуступчивых клубов мира, совершив сенсацию. «Жёлтая субмарина» добралась аж до полуфинала Лиги чемпионов, где дала бой мощному «Ливерпулю» Юргена Клоппа.



Проблемы у команды из Вильярреала ввиду скромных ресурсов начались ещё на групповом этапе. В плей-офф удалось выйти только со второго места. А в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Унаи Эмери обыграли «Ювентус», несмотря на то что в ответной встрече «старая синьора» смотрелась в разы лучше.



Однако совокупность гениальности Унаи Эмери и постепенного прогресса его подопечных привёла к тому, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» по делу обыграл саму мюнхенскую «Баварию» Юлиана Нагельсмана. В межсезонье состав клуба практически не изменился, хотя слухов ходило много.



Руководству «жёлтой субмарины» стоит отдать должное за то, что оно отказалось от больших денег и сумело сохранить основной костяк. Кроме того, в ближайшем будущем коллектив может пополниться очень опытным сильным нападающим — Эдинсоном Кавани. Думается, уругвайца долго убеждать не придётся. «Вильярреал» выглядит лучше «Валенсии», которая недавно предложила Кавани контракт.

В двух первых турах текущего розыгрыша чемпионата Испании клуб из Вильярреала одержал победы над «Вальядолидом» (3:0) и мадридским «Атлетико» (2:0). При таком раскладе у Унаи Эмери есть шанс совершить ещё одну сенсацию. На данный момент его подопечные возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.



Думается, в предстоящем матче испанцы вновь одержат результативную победу над хорватами. Возьмём П2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.84. Вероятно, Унаи Эмери выделит игровое время молодым футболистам. Но даже при таком раскладе в успехе его подопечных не возникает сомнений.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги конференций «Хайдук» — «Вильярреал» 25 августа 2022 года

Благодаря Унаи Эмери «Вильярреал» вырос из середняка Ла Лиги в очень крепкий клуб. Он великолепно проводит уже не первый сезон, радуя сенсационными победами над элитой мирового футбола. Если бы «Хайдук» умел играть вторым номером, то у него ещё были бы шансы дать достойный отпор «жёлтой субмарине». А так, на наш взгляд, фаворит очевиден.



Ставка: победа «Вильярреала» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.84.

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